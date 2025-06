Para evitar al ICE: la razón por la que el migrante salvadoreño Kilmar Ábrego García no quiere ser liberado

La historia de Kilmar Ábrego García volvió a cobrar fuerza dentro del debate nacional. El migrante salvadoreño, quien fue regresado a Estados Unidos el 7 de junio tras una expulsión errónea, permanece detenido mientras los tribunales federales resuelven si se le permitirá esperar su juicio en libertad o si podría ser nuevamente deportado por las autoridades, incluso antes de que su caso penal llegue a manos de los magistrados.

Caso Ábrego García: el conflicto entre la Justicia y las agencias migratorias

El miércoles 25 de junio, en Nashville, la jueza Barbara Holmes estableció que Kilmar Ábrego García tenía derecho a ser liberado bajo fianza mientras espera su juicio por dos cargos de tráfico de personas. Incluso se habían fijado condiciones para que el salvadoreño pudiera residir con su hermano.

Kilmar Abrego García, migrante salvadoreño deportado erróneamente, enfrenta un limbo legal: mientras un juez federal ordenó su liberación bajo fianza, ICE amenaza con deportarlo nuevamente antes de su juicio por tráfico de personas George Walker IV - AP

Sin embargo, sus abogados advirtieron que una eventual liberación lo dejaría automáticamente en manos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), lo que abriría la puerta a una deportación acelerada.

Durante la audiencia, Holmes reconoció las limitaciones de su propia autoridad al afirmar que no podía obligar directamente al ICE a abstenerse de arrestarlo nuevamente. “No tengo reservas sobre mi capacidad para dirigir a la oficina local del fiscal, pero no creo tener ninguna autoridad sobre ICE”, expresó la magistrada, según citó Associated Press.

La orden de liberación no se haría efectiva antes de este viernes 27 por la tarde, lo que deja en suspenso su situación al menos por algunas horas más.

DHS vs. DOJ: intereses opuestos por el futuro de Kilmar Ábrego García

El caso de Ábrego García puso en evidencia la falta de coordinación entre dos dependencias clave del gobierno estadounidense. Por un lado, el Departamento de Justicia —a través del fiscal interino Rob McGuire— argumentó que mantenerlo detenido era la única forma de asegurar su presencia en el país norteamericano, lo que evitaría una posible deportación.

En específico, el funcionario manifestó durante la audiencia que haría “todo lo que pueda” para garantizar la cooperación del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés), al cual pertenece el ICE. Sin embargo, aclaró que se trata de una agencia “con liderazgo y direcciones separadas”.

La jueza Barbara Holmes reconoció su impotencia frente a ICE: "No tengo autoridad sobre inmigración", declaró al aprobar la libertad de Abrego Murray Osorio PLLC

Por su parte, el abogado defensor de Ábrego García, Sean Hecker, respondió que ambas agencias pertenecen al Poder Ejecutivo y supieron coordinarse en otras circunstancias. Entonces, puso como ejemplo una situación en la que el ICE evitó deportar a testigos cooperantes dispuestos a declarar contra su cliente.

En este punto intervino el juez federal Waverly D. Crenshaw Jr., quien rechazó un intento de la Fiscalía por bloquear la orden de liberación de Holmes. El magistrado consideró que el gobierno pretendía que el Poder Judicial “lo salve de una situación creada por sí mismo”.

En su fallo, escribió que el Departamento de Justicia y el DHS tienen la capacidad de evitar la deportación si realmente consideran el caso como prioritario. “Si no pueden hacerlo, eso habla por sí solo”, sentenció.

El juez Crenshaw autorizó a los fiscales a presentar una moción para anular la orden de liberación, la cual se discutirá en una audiencia probatoria programada para el 16 de julio.

El caso expone la contradicción entre agencias federales: el Departamento de Justicia busca juzgarlo, mientras ICE prioriza su deportación Jose Luis Magana - FR159526 AP

De qué está acusado Kilmar Ábrego García

Las acusaciones de contrabando humano contra Kilmar Ábrego García surgieron de un control vehicular en 2022 por exceso de velocidad en el estado de Tennessee. En esa ocasión, manejaba un vehículo que transportaba a nueve personas. Sin embargo, el agente especial Peter Joseph, del Departamento de Seguridad Nacional, testificó que no comenzó a investigarlo hasta abril de 2025, lo cual llevó a su defensa a sugerir que los cargos actuales tienen como fin justificar la deportación errónea que sufrió en marzo.

El 13 de junio, Ábrego García se declaró inocente ante los cargos. Según la magistrada Holmes, los fiscales no demostraron que representara un riesgo de fuga ni un peligro para la comunidad. El salvadoreño vivió durante más de diez años en el estado de Maryland, donde comparte su vida con su esposa estadounidense, Jennifer Vásquez Sura, y sus tres hijos.

A pesar de que la jueza validó su liberación bajo ciertas condiciones, reconoció que su fallo “es poco más que un ejercicio académico”, ya que ICE planea arrestarlo de inmediato. Si bien no puede ser deportado nuevamente a El Salvador —país donde un juez de inmigración determinó que corre riesgo de ser atacado por pandillas—, podría ser enviado a un tercer país dispuesto a garantizar que no será reubicado en territorio salvadoreño.