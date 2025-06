Para evitar al ICE: los documentos que todo migrante debe tener a mano si viaja en avión en EE.UU.

El transporte aéreo dentro de Estados Unidos requiere documentación específica que cumple con estándares federales de seguridad. Los inmigrantes que quieran viajar en avión deben utilizar alguna de las múltiples identificaciones reconocidas oficialmente. Conocer los requisitos actualizados es clave para evitar inconvenientes ante el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), en un contexto marcado por la intensificación de sus operativos de control.

Documentos necesarios para migrantes que viajan en avión por EE.UU.

Es importante que los inmigrantes lleven consigo documentos de identificación válidos emitidos por agencias gubernamentales, tanto estatales como federales. Esto no solo facilita el paso por los puntos de control aeroportuarios a cargo de la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA, por sus siglas en inglés), sino que también disminuye el riesgo de complicaciones en caso de una inspección.

La agencia aeroportuaria establece una lista de identificaciones válidas para embarque Idaho Transportation Department

De acuerdo con el sitio web de la TSA, las personas mayores de 18 años deben presentar una identificación oficial con foto para ingresar a las zonas de embarque.

Formas de identificación aceptadas por la TSA en los aeropuertos

Los migrantes pueden utilizar diversas formas de identificación aceptadas en los controles de seguridad de los aeropuertos. Estas incluyen, entre otras:

Licencias de conducir con Real ID o identificaciones estatales con fotografía.

Licencias mejoradas (EDL, por sus siglas en inglés) o identificaciones mejoradas (EID, por sus siglas en inglés)

Pasaporte estadounidense o tarjeta de pasaporte.

Tarjetas de programas de viajero confiable como Global Entry, Sentri, Nexus o FAST.

Documentos del Departamento de Defensa de EE.UU.

Tarjeta de residente permanente (green card).

Tarjeta de cruce fronterizo.

Identificaciones tribales reconocidas por el gobierno federal.

Pasaportes extranjeros válidos.

Tarjeta de autorización de empleo (I-766).

Tarjetas de marinos mercantes, trabajadores del transporte (TWIC, por sus siglas en inglés) o del sistema de salud para veteranos (VHIC, por sus siglas en inglés).

Es importante verificar si una licencia estatal cumple con los requisitos de la Real ID. Las licencias temporales o que no se ajustan a dicha norma ya no son aceptadas como documentos válidos para abordar vuelos dentro de EE.UU.

Ciertos documentos deben cumplir con la normativa vigente de Real ID Ted S. Warren/AP

En los aeropuertos de EE.UU.: qué pasa si no tengo una identificación válida

Aquellos viajeros que presenten identificaciones que no cumplan con la norma Real ID y no cuenten con otra forma de documentación aceptable pueden ser sujetos a revisión adicional.

Si un pasajero no tiene una identificación vigente, todavía podría ser autorizado a volar. Para ello, deberá participar en un proceso de verificación en el que se le solicitará proporcionar información como su nombre completo y dirección actual. Si estos datos son corroboradas por los agentes de la TSA, estará habilitado para acceder al área de seguridad.

No obstante, si el viajero se niega a participar en este proceso, no colabora o su identidad no puede ser confirmada, se le denegará el acceso al área de embarque.

Para migrantes: cómo prepararse para un vuelo doméstico en EE.UU.

Además de la documentación, hay pasos adicionales que los migrantes pueden seguir para prepararse adecuadamente. Es importante que el nombre del boleto coincida exactamente con el de la identificación utilizada.

De acuerdo con la organización Immigrants Rising, diseñar un plan de seguridad también es clave. Esto implica designar al menos dos personas que puedan acceder a los documentos más relevantes y tener los datos de contacto del abogado, organizaciones de apoyo y familiares. Compartir la información del vuelo con ellos antes del viaje puede ser de gran utilidad en caso de emergencia.

La verificación alternativa de identidad permite a pasajeros sin documentación estándar completar procesos de seguridad mediante información personal detallada Unsplash

Las personas indocumentadas con estatus temporal pueden desplazarse dentro de EE.UU. sin necesidad de permiso adicional. Sin embargo, es crucial que eviten rutas que impliquen escalas en países extranjeros, ya que esto podría derivar en una inspección migratoria que complique su retorno o incluso en una remisión al ICE.

Viajar a territorios como Puerto Rico o las Islas Vírgenes de EE.UU. no implica técnicamente una salida del país, pero aun así podrían presentarse revisiones por parte de las autoridades. Para estos casos, se recomienda llevar documentos emitidos por el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (Uscis, por sus siglas en inglés) que demuestren su estatus vigente, como pruebas de protección diferida.