La TSA ya no acepta estos documentos para subir a un avión en Estados Unidos

La Administración de Seguridad en el Transporte (TSA, por sus siglas en inglés) implementó nuevas regulaciones, que implican que ciertos tipos de documentos ya no sean válidos para abordar vuelos nacionales en Estados Unidos. Además, a partir del 7 de mayo de 2025 comenzará la aplicación de la Ley Real ID, cuyo objetivo es reforzar los estándares de seguridad en los sistemas de identificación emitidos por el gobierno estadounidense.

Documentos que ya no son válidos para abordar vuelos en EE.UU.

El sitio web de la TSA informa que los siguientes documentos de identificación no son aceptados para viajar en vuelos comerciales dentro del país norteamericano:

Permisos de armas : no serán considerados documentos válidos para la verificación de identidad en los aeropuertos.

: no serán considerados documentos válidos para la verificación de identidad en los aeropuertos. Licencias de conducir temporales: no se podrán utilizar como identificación válida para abordar vuelos.

Los permisos de armas y las licencias de conducir temporales no serán aceptadas como identificación en los aeropuertos de EE.UU. Idaho Transportation Department

Estos cambios forman parte de una estrategia de seguridad nacional cuyo objetivo es garantizar que todas las identificaciones utilizadas en el transporte aéreo cumplan con los estándares federales establecidos en la normativa Real ID.

Identificaciones válidas en los aeropuertos de EE.UU. en 2025

Para abordar un avión dentro del territorio estadounidense, los pasajeros deberán presentar uno de los siguientes documentos aceptados por la TSA:

Licencia de conducir mejorada o Real ID emitida por el estado.

Pasaporte estadounidense.

Tarjeta de pasaporte de EE.UU.

Tarjeta de viajero confiable del Departamento de Seguridad Nacional (Global Entry, NEXUS, SENTRI, FAST).

Identificación del Departamento de Defensa de EE.UU.

Tarjeta de residente permanente.

Tarjeta de cruce de frontera.

Tarjeta PIV HSPD-12.

Pasaporte emitido por un gobierno extranjero.

Licencia de conducir provincial canadiense.

Tarjeta de Asuntos Indígenas y del Norte de Canadá.

Credencial de identificación de trabajador de transporte.

Tarjeta de autorización de empleo del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de EE.UU. (I-766).

Credencial de marino mercante de EE.UU.

Tarjeta de identificación para veteranos (VHIC).

“A partir del 7 de mayo de 2025, si planea usar su identificación o licencia emitida por el estado para volar dentro de los EE. UU., asegúrese de que cumpla con la normativa de Real ID”, se lee en su sitio web.

A partir de mayo, los aeropuertos de EE.UU. pedirán como documentación una licencia bajo la normativa de Real ID DFW Airport/DPS Texas

Los pasajeros que se presenten en lel aeropuerto sin una documentación aceptada no podrán abordar su vuelo. En caso de presentarse sin una identificación válida, se recomienda llegar con al menos tres horas de anticipación para someterse al proceso de verificación de identidad de la TSA. Si los datos del pasajero no pueden ser confirmados, no se le permitirá el acceso al área de embarque.

La TSA establece alrededor de 15 opciones para que los pasajeros puedan comprobar su identidad Facebook Transportation Security Administration - TSA

Impacto de la normativa Real ID en los viajes en Estados Unidos

Los pasajeros que planeen viajar dentro de EE.UU. después del 7 de mayo de 2025 deben asegurarse de contar con una identificación válida para evitar inconvenientes en los aeropuertos. Si el documento principal ha sido extraviado o robado, la TSA podrá realizar un proceso de comprobación mediante la recopilación de información personal.

La agencia recomienda a los viajeros verificar con anticipación si su documento cumple con los requisitos de la nueva normativa. En caso de dudas, se sugiere contactar con el Departamento de Vehículos Motorizados (DMV, por sus siglas en inglés) del estado correspondiente.

El cumplimiento de Real ID busca aumentar la seguridad en el transporte y reducir el uso de documentos fraudulentos. La ley exige que las licencias de conducir estatales cumplan con ciertos estándares para ser aceptadas en instalaciones federales, incluidas las terminales aéreas.

Originalmente, la fecha límite para su aplicación era 2023, pero fue extendida hasta 2025 debido a demoras relacionadas con la pandemia y otros factores logísticos.