Paraliza los interrogatorios del ICE: la frase en inglés que puede salvar a un migrante de la deportación en enero 2026

En enero de 2026, con redadas e interrogatorios del ICE en aumento en todo Estados Unidos, una simple frase en inglés puede marcar la diferencia entre terminar en un proceso de deportación o ganar tiempo para defenderse con un abogado. Se trata de una herramienta legal respaldada por la Constitución y que aplica tanto a personas con documentos como a indocumentados, en cualquier contacto con agentes migratorios o policías.

La frase clave para enero de 2026 en EE.UU.

La oración que organizaciones de derechos civiles y abogados recomiendan memorizar es: “I am exercising my right to remain silent” (“Estoy ejerciendo mi derecho a guardar silencio”).

Son ocho palabras en inglés que se apoyan en la Quinta Enmienda de la Constitución, que protege a cualquier persona de autoincriminarse, sin importar su estatus migratorio.

No garantiza que el migrante no sea detenido, pero sí le da una base legal sólida Archivo

Dicha frase, repetida con calma ante agentes del ICE o policías, permite frenar la cascada de preguntas que muchas veces terminan en confesiones sobre estatus migratorio, forma de ingreso al país o datos de familiares, información que luego se usa en su contra en cortes de inmigración.

No garantiza que el migrante no sea detenido, pero sí le da una base legal sólida para no colaborar con su propia deportación mientras busca ayuda profesional.

Qué más decir (y qué no decir) si te detiene el ICE en 2026, según abogados

Además de esa frase central, especialistas recomiendan aprender otras expresiones clave para los encuentros con ICE:

“I do not want to answer any questions” (“No quiero contestar ninguna pregunta”).

(“No quiero contestar ninguna pregunta”). “I want to speak to a lawyer” (“Quiero hablar con un abogado”).

(“Quiero hablar con un abogado”). “I do not consent to your entry” (“No doy mi consentimiento para que entren”).

(“No doy mi consentimiento para que entren”). “Am I free to leave?” (“¿Tengo derecho a irme?”).

Si el operativo ocurre en una vivienda, es fundamental recordar que en la mayoría de los casos los agentes no pueden entrar sin una orden judicial firmada por un juez.

Los abogados sugieren decir: “Can you show me a warrant signed by a judge?” (“¿Puede mostrarme una orden firmada por un juez?”). Sin esa orden, el migrante tiene derecho a no abrir la puerta, comunicarse con un letrado y evitar firmar cualquier documento.

Dicha frase, repetida con calma ante agentes del ICE o policías, permite frenar la cascada de preguntas Kerem Yücel� - Minnesota Public Radio�

En sentido contrario, hay frases que pueden disparar un proceso de deportación casi inmediato, como “I don’t have papers” (“No tengo papeles”) o “I’m just visiting” (“Solo estoy de visita”), porque confirman la falta de estatus o una posible violación de visa.

Por eso, los defensores insisten en no explicar, no justificar y no improvisar respuestas: el silencio es una estrategia legal, no una admisión de culpa.

Derechos, documentos y el contexto de enero 2026

En este inicio de 2026, con nuevas prioridades de control migratorio y más verificaciones en lugares de trabajo, rutas y barrios donde vive la comunidad latina, los abogados remarcan que todos los migrantes deben tener clara una doble línea de defensa: saber qué decir y qué papeles pueden ayudar.

Entre los documentos que pueden acreditar presencia o estatus legal ante autoridades figuran la green card, el permiso de trabajo (EAD), el pasaporte con registro I‑94, una orden de asilo, certificados de ciudadanía o naturalización, tarjetas de programas como DACA o TPS, así como actas de nacimiento de hijos nacidos en EE.UU. y órdenes judiciales vinculadas a custodia o protección.

Ninguno de estos reemplaza el consejo de un abogado, pero pueden ser decisivos si el ICE ya abrió un caso o si la persona debe demostrar arraigo y vínculos familiares.

Los defensores insisten en no explicar, no justificar y no improvisar respuestas ALEX WONG - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Los especialistas insisten en que, en cualquier escenario, hay reglas básicas: no correr, no resistirse físicamente, no entregar documentos falsos ni firmar nada sin asesoría. Todo lo que se diga puede ser usado en el expediente migratorio, pero nada obliga a una persona a colaborar con su propia expulsión.

En un enero de 2026 marcado por más controles y mayor tensión para los indocumentados, esa frase en inglés -“I am exercising my right to remain silent”- se convierte en un recordatorio concreto de que los derechos constitucionales también protegen a quienes aún luchan por regularizar su vida en Estados Unidos.

