Escudo contra el ICE: la nueva estrategia de los estadounidenses para proteger a los migrantes en EE.UU.

Mientras el Senado de Estados Unidos debe resolver sobre el financiamiento del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés), distintas agrupaciones lanzaron una campaña de último momento. El pedido es que los ciudadanos se comuniquen con los legisladores y les pidan que no voten ninguna norma que otorgue más fondos al ICE. Se trata de una estrategia para proteger a los migrantes y a los propios norteamericanos ante la escalada de violencia.

Agrupaciones reclaman a los senadores que protejan a los migrantes: no quieren más poder para el ICE

Mientras el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) se encuentra en el centro de la polémica por las muertes a manos de agentes en Minnesota, el Congreso discute un aspecto clave de su futuro.

Esta semana, el Senado debe resolver sobre un paquete de financiamiento para diversas áreas del gobierno federal de EE.UU., entre las que se incluye al DHS. Ante ese escenario, diversas agrupaciones convocan a que los ciudadanos llamen por teléfono a senadores.

El Congreso debe discutir el financiamiento el DHS, lo que podría afectar las operaciones del ICE JIM WATSON� - POOL�

Una de las que se manifestó fue el Working Families Party, que incluso puso a disposición un número de teléfono para enviar un mensaje de texto y que el proceso sea más sencillo.

La agrupación aclaró en una publicación de X que quienes estén interesados deben enviar un mensaje de texto que diga “ICE out” al número 30403.

Luego, el usuario recibirá una llamada de teléfono automática en la que contará con instrucciones para comunicarse con la oficina de los senadores correspondientes a su estado.

La guía del Working Families Party para que estadounidenses llamen a sus senadores y reclamen contra el financiamiento del ICE X @WorkingFamilies

Además, el sistema que diseñó el partido también envía un mensaje de texto al usuario con el número de contacto correspondiente, para que pueda realizar la llamada más tarde si así lo desea.

En caso de completar la llamada, la agrupación detalla que la persona será atendida por la oficina del senador y que probablemente se le pida dejar un mensaje.

Los reclamos de las agrupaciones a los senadores: apuntan contra el ICE

Además de facilitar las vías de contacto, las agrupaciones también proveen el paso a paso con el reclamo contra el ICE, como una forma de unificar el pedido y garantizar que ninguna persona se prive de llamar a su senador por no encontrar las palabras.

En el caso de Working Families, el escrito menciona la necesidad de parar con los “ataques ilegales” del ICE.

Por su parte, la organización Indivisible también menciona las muertes de Renée Good y Alex Pretti, quienes fallecieron en Minnesota por disparos del ICE y la Patrulla Fronteriza respectivamente.

El escrito del Working Families Party para que estadounidenses llamen a sus senadores y reclamen contra el financiamiento del ICE X @WorkingFamilies

En este caso, el organismo exige "impulsar un proyecto de ley de asignaciones que imponga serias restricciones al ICE y la Patrulla Fronteriza“.

El ICE y la CBP podrían funcionar incluso si el DHS no consigue financiamiento

Mientras continúan los pedidos de cara a la resolución legislativa, un análisis de CBS News señaló que un cierre parcial del gobierno federal no impediría el funcionamiento del ICE y la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés), que tiene bajo su órbita a la Patrulla Fronteriza.

Aunque no consigan aprobar el financiamiento según el proyecto actual, la One Big Beautiful Bill Act dispuso en 2025 la asignación de US$165 mil millones destinados al DHS. Dentro de esa cifra, el ICE recibió US$75.000 millones y la CBP, US$65.000 millones.

Por eso, expertos consideran que aún tienen resto de esos fondos para realizar las operaciones de forma normal.