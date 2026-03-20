Periodista colombiana le gana al ICE: sale en libertad con una fianza de US$10 mil

La periodista colombiana Estefany Rodríguez Flórez obtuvo su libertad el pasado jueves tras permanecer 16 días bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) de Estados Unidos. La reportera del medio Nashville Noticias salió del centro de detención tras el pago de una fianza de 10.000 dólares.

ICE detuvo a reportera que cubría en español las noticias de inmigración

El arresto de Rodríguez Florez, madre de una niña de 8 años, ocurrió a inicios de marzo en Nashville, Tennessee, generó una ola de críticas por parte de organizaciones de derechos humanos y defensores de la libertad de prensa.

La detención se llevó a cabo durante una parada de tráfico mientras Rodríguez Flórez viajaba junto a su esposo en un vehículo identificado con logos de su medio.

La profesional, quien reside en Estados Unidos hace cinco años, se dedicaba a cubrir operativos migratorios y redadas en la región.

Rodríguez Florez, periodista de origen colombiano que cubría inmigración en Nashville Nashville Noticias

Según su equipo legal, la periodista contaba con una visa de turista, pidió asilo político tras denunciar amenazas en Colombia y contrajo matrimonio con un ciudadano estadounidense, gestiones con las cuales buscaba ajustar su estatus a residente legal permanente.

Nashville Noticias informó que, apenas Rodríguez Florez fue liberada, se contactó a través de una videollamada con la directora del medio, Verónica Salcedo. La periodista dio a conocer la noticia “y agradecer todas las muestras de apoyo recibidas de parte de la comunidad hispana de Tennessee, así como de las organizaciones de defensa inmigrante, el gremio periodístico y medios de comunicación que estuvieron pendiente de su detención”.

La acusación del ICE

El ICE argumentó que la periodista incumplió las condiciones de su visado y omitió la asistencia a citas migratorias obligatorias. Sin embargo, los abogados de la comunicadora aclararon que la agencia pospuso los encuentros en dos ocasiones: primero por una tormenta invernal y luego debido a un error administrativo donde el sistema no reconoció la cita.

Joel Coxander, abogado de la periodista, denunció que los agentes efectuaron la captura sin presentar una orden judicial formal, basándose solo en un documento que citaba a la agencia.

Estefany Rodríguez Florez, la reportera para la cadena en español que ha hecho reportajes donde se critica al ICE y fue arrestada durante una parada de tráfico Nashville Noticias

Mike Holley, integrante de la Coalición por los Derechos de los Inmigrantes y Refugiados de Tennessee y representante legal en el caso, celebró la noticia tras la salida de la periodista. “Hoy celebramos que Estefany salió del centro de detención de ICE en Luisiana y está camino a casa para reunirse con su familia”, afirmó el letrado en un comunicado oficial.

Holley subrayó la importancia de este avance legal: “Estamos agradecidos de que ella pueda caminar con su libertad para estar con sus seres queridos mientras continúa la lucha por su derecho a permanecer en su comunidad y en Estados Unidos”.

Cómo sigue la lucha judicial de la periodista colombiana

El equipo jurídico mantiene en pie la petición de hábeas corpus presentada el 4 de marzo ante el juez federal Eli Richardson. El objetivo principal es impugnar la detención sin orden judicial y denunciar una supuesta represalia por el ejercicio de la libertad de expresión, ya que los artículos de la periodista solían criticar el accionar del ICE.

“Planeamos seguir con la petición de hábeas corpus para desafiar tanto su arresto sin orden judicial como la represalia por el ejercicio de sus derechos de la Primera Enmienda”, explicó Holley.

La defensa también busca una orden que impida al ICE maltratar a la periodista de manera similar en el futuro. Mientras el proceso judicial sigue su curso, la periodista se prepara para continuar con sus trámites legales en libertad bajo supervisión.

Tras su arresto, Rodríguez Florez había sido trasladada a una cárcel del condado en Etowah, en Alabama. Un día después, antes de que pudiera ser trasladada vía aérea a Louisiana, un agente le preguntó si tenía piojos y fue llevada de regreso a la cárcel. Permaneció en aislamiento durante unos cinco días y luego fue obligada a desnudarse en una sala de duchas donde un agente le vertió un químico en la cabeza que le irritó los ojos, según el escrito.

Con información de Reuters y AP