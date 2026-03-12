El caso de la periodista colombiana que cubría temas de inmigración hasta que el ICE la detuvo en EE.UU.

Una periodista de origen colombiano fue detenida en Nashville, Tennessee, por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) el 4 de marzo. La profesional latina se trasladaba junto a su esposo en un vehículo con la identificación del medio de comunicación en español para el que trabaja. Las autoridades indicaron que no se había presentado a citas sobre su proceso migratorio.

Quién es la periodista colombiana arrestada por el ICE en Tennessee y cuál es su estatus migratorio

Estefany Rodríguez Florez fue arrestada por ocho agentes federales durante una parada de tráfico, según indicó France 24. Los defensores legales de la periodista denunciaron que el ICE no habría presentado una orden judicial, sino que los oficiales solo contaban con un documento que indicaba una cita con la agencia.

La periodista cubría temas de inmigración en el medio de Nashville Instagram/estefany_rodriguezperiodista

La profesional trabaja en Nashville Noticias, en la realización de reportajes sobre las redadas migratorias. Llegó a Estados Unidos hace cinco años con una visa de turista y, posteriormente, solicitó asilo al alegar amenazas en su país natal, Colombia, por su trabajo.

La profesional se casó con un ciudadano estadounidense y pidió el cambio de estatus posteriormente, con la intención de obtener la tarjeta de residencia permanente o green card. Pero, en medio del proceso, fue detenida por agentes del organismo federal.

El ICE indicó que la periodista colombiana no asistió a las citas migratorias programadas

El abogado de Florez, Joel Coxander, relató que la periodista tenía una cita migratoria programada para enero, que fue cancelada a causa de la tormenta invernal que azotó la región y diversas zonas de ese país. Así, se reprogramó el encuentro para el 25 de febrero pasado.

Sin embargo, cuando acudió a las instalaciones para consultar la documentación requerida para el turno, los funcionarios le indicaron que su gestión no aparecía en el sistema, por lo que se le asignó una nueva cita para el 17 de marzo. Más de dos semanas antes, fue arrestada y trasladada a un centro de detención en Alabama.

Estefany Rodríguez solicitó asilo y se casó con un ciudadano estadounidense Instagram/estefany_rodriguezperiodista

“Su esposo pudo hablar con ella tres minutos el 7 de marzo. Dice que está bien, muy asustada por las terribles condiciones del centro donde está recluida, pero tranquila por saber que ha hecho todos sus trámites dentro de los lapsos legales", indicó la hermana de Florez, María del Carmen Rodríguez, al medio citado.

El abogado de Estefany pidió su liberación inmediata, pero el ICE solicitó a un juez que rechace la petición, por lo que permanece bajo custodia de las autoridades en las instalaciones de Alabama.

Estefany Rodríguez cubría operativos del ICE en Nashville: la última publicación antes de ser detenida

Florez realizaba la cobertura de los operativos migratorios en Nashville para el medio de comunicación en el que trabajaba antes de ser detenida. Hace cinco días, informaba sobre el arresto de cuatro personas durante operativos del ICE en la ciudad, Madison, Murfreesboro y Smyrna.

La profesional también cubría las modificaciones en la legislación migratoria del territorio, con un enfoque que, según la Asociación Nacional de Periodistas Hispanos, era un motivo para que las autoridades estadounidenses la arrestaran.