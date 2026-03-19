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En vivo|California, hoy: la gasolina no para de subir y otras noticias del jueves 19 de marzo

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Continúa la ola de calor en California
Continúa la ola de calor en California

El galón de gasolina regular en California registró un aumento de más de US$1

El estado de California registró este jueves 19 de marzo un incremento superior a US$1 en el galón de gasolina regular en comparación con febrero. Según los datos de American Automobile Association (AAA), el valor estatal alcanzó los US$5,61, frente a los US$4,59 del mes pasado. Este salto exacto de US$1,02 surge como consecuencia del aumento del petrolio en medio del conflicto bélico en Irán.

Varias ciudades reportaron cifras aún más altas en los surtidores locales:

  • Los Ángeles alcanzó los US$5,71, cuando hace un mes el precio era de US$4,62.
  • Orange County marcó US$5,68.
  • Riverside llegó a US$5,58.
  • San Diego registró un valor de US$5,69.
  • San José de US$5,63.
California es el estado con la gasolina más cara de Estados Unidos
California es el estado con la gasolina más cara de Estados Unidos

Continúa la ola de calor en California: pronostican hasta 97°F en Los Ángeles

Para el jueves 19 de marzo, California sufrirá una ola de calor inusualmente temprana con récords históricos. El Servicio Meteorológico Nacional (NWS, por sus siglas en inglés) recomendó a la población mantenerse hidratada y reducir las actividades al aire libre entre las 10 y las 17 hs.

  • Los Ángeles espera un clima soleado con una máxima de 97°F (36°C) y mínima de 64°F (17,7°C) bajo un Aviso de Calor Extremo.
  • San Diego marcará 87°F (30,5°C).
  • San Francisco alcanzará los 88°F (31°C).
  • Sacramento llegará a una máxima de 91°F (32,7°C).
La ola de calor tiene el potencial de batir récords mensuales de temperaturas máximas, especialmente en las montañas y los desiertos
La ola de calor tiene el potencial de batir récords mensuales de temperaturas máximas, especialmente en las montañas y los desiertosNWS

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