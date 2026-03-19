En vivo|California, hoy: la gasolina no para de subir y otras noticias del jueves 19 de marzo

El estado de California registró este jueves 19 de marzo un incremento superior a US$1 en el galón de gasolina regular en comparación con febrero. Según los datos de American Automobile Association (AAA), el valor estatal alcanzó los US$5,61, frente a los US$4,59 del mes pasado. Este salto exacto de US$1,02 surge como consecuencia del aumento del petrolio en medio del conflicto bélico en Irán.

Varias ciudades reportaron cifras aún más altas en los surtidores locales:

Los Ángeles alcanzó los US$5,71 , cuando hace un mes el precio era de US$4,62.

alcanzó los , cuando hace un mes el precio era de US$4,62. Orange County marcó US$5,68 .

marcó . Riverside llegó a US$5,58 .

llegó a . San Diego registró un valor de US$5,69 .

registró un valor de . San José de US$5,63.