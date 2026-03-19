En vivo|California, hoy: la gasolina no para de subir y otras noticias del jueves 19 de marzo
Reportes al momento y cobertura en tiempo real de las novedades en el Estado Dorado
El galón de gasolina regular en California registró un aumento de más de US$1
El estado de California registró este jueves 19 de marzo un incremento superior a US$1 en el galón de gasolina regular en comparación con febrero. Según los datos de American Automobile Association (AAA), el valor estatal alcanzó los US$5,61, frente a los US$4,59 del mes pasado. Este salto exacto de US$1,02 surge como consecuencia del aumento del petrolio en medio del conflicto bélico en Irán.
Varias ciudades reportaron cifras aún más altas en los surtidores locales:
- Los Ángeles alcanzó los US$5,71, cuando hace un mes el precio era de US$4,62.
- Orange County marcó US$5,68.
- Riverside llegó a US$5,58.
- San Diego registró un valor de US$5,69.
- San José de US$5,63.
Continúa la ola de calor en California: pronostican hasta 97°F en Los Ángeles
Para el jueves 19 de marzo, California sufrirá una ola de calor inusualmente temprana con récords históricos. El Servicio Meteorológico Nacional (NWS, por sus siglas en inglés) recomendó a la población mantenerse hidratada y reducir las actividades al aire libre entre las 10 y las 17 hs.
- Los Ángeles espera un clima soleado con una máxima de 97°F (36°C) y mínima de 64°F (17,7°C) bajo un Aviso de Calor Extremo.
- San Diego marcará 87°F (30,5°C).
- San Francisco alcanzará los 88°F (31°C).
- Sacramento llegará a una máxima de 91°F (32,7°C).
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