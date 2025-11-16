Qué pasa con la green card si una persona migrante queda viuda en EE.UU.
El Uscis detalló los requisitos de esta categoría con dos vías posibles, tanto si se inició el trámite antes de la muerte como si no
- 3 minutos de lectura'
Si un migrante que solicitó la green card o tarjeta de residencia permanente a través de la familia, pero su esposo ciudadano estadounidense fallece, no pierde el trámite o título de forma inmediata. Existen diversas vías a las que se pueden recurrir para que una persona viuda ajuste su estatus en Estados Unidos.
Cómo puede un migrante viudo obtener la green card en EE.UU.
El Servicio de Ciudadanía e Inmigración (Uscis, por sus siglas en inglés) detalló dos vías posibles que pueden utilizar los migrantes si se quedan viudos de un ciudadano estadounidense y estaban en proceso de solicitud de la green card o no habían iniciado el trámite.
Los dos procesos principales que se pueden realizar, en función de cada caso, son:
- Si el ciudadano fallecido inició la solicitud: y presentó el formulario I-130, Petición de familiar extranjero, se debe informar al Uscis de la muerte y la agencia derivará el documento al I-360, Petición de amerasiático, viudo o inmigrante especial.
- Si no se tramitó la green card previo al fallecimiento: tienen que enviar el formulario I-360 en un plazo máximo de hasta dos años después de la muerte del cónyuge.
En el último caso, si el cónyuge solicitante se encuentra fuera de Estados Unidos, la documentación se deriva a la embajada o el consulado correspondiente a la jurisdicción en la que reside.
También pueden enviar el formulario I-485 de ajuste de estatus al mismo tiempo que el que hace referencia a la viudedad.
Qué requisitos debe cumplir un migrante para la green card si su cónyuge falleció
El Congreso de EE.UU. aprobó una disposición de la Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA, por sus siglas en inglés) el 28 de octubre de 2009, que eliminó el requisito de elegibilidad sobre la unión matrimonial entre el peticionario y el ciudadano fallecido en un período mínimo de dos años previo a la muerte.
Además de demostrar que el matrimonio se realizó de buena fe y no con fines de beneficios de inmigración, según advirtió el Uscis, los peticionarios tienen que cumplir con ciertos requisitos:
- Los solicitantes de la green card deben estar casados con el ciudadano estadounidense al momento del fallecimiento.
- Los peticionarios tienen que ser admisibles para su ingreso en EE.UU.
- No se volvieron a casar tras el fallecimiento del ciudadano americano y antes del momento de presentación de la petición.
A qué familiares es extensible la green card en la categoría migrante de viudo
Los solicitantes que quedaron viudos de un ciudadano estadounidense pueden incluir en el formulario I-360 a los hijos solteros menores de 21 años, bajo la categoría de “familiares inmediatos” que contempla la Ley de Protección del Estatus del Menor, según detalló la agencia federal.
Esta normativa tiene en cuenta la edad que tiene el menor a la hora de presentar la petición, para evitar rechazos de los beneficios migratorios si se cumplen los 21 años mientras dura el proceso de verificación de elegibilidad.
En tanto, los solicitantes deben cumplir con cualquier otro requisito sobre la green card o tarjeta de residencia permanente legal en EE.UU.
Otras noticias de Agenda EEUU
- 1
La trama millonaria de corrupción en la Agencia de Discapacidad: cómo funcionaba el esquema que desvió más de $43.000 millones
- 2
Rating: los explosivos números del mano a mano de Pergolini con la Chna Suárez con la sorpresiva participación de Icardi
- 3
Una marcha de la Generación Z en México se vuelve una violenta protesta contra Sheinbaum
- 4
Viajó a Cancún por su cumpleaños, tuvo un ACV y terminó en terapia intensiva: buscan recaudar US$50.000 para pagar los gastos