Qué pasa con la green card si una persona migrante queda viuda en EE.UU.

Si un migrante que solicitó la green card o tarjeta de residencia permanente a través de la familia, pero su esposo ciudadano estadounidense fallece, no pierde el trámite o título de forma inmediata. Existen diversas vías a las que se pueden recurrir para que una persona viuda ajuste su estatus en Estados Unidos.

Cómo puede un migrante viudo obtener la green card en EE.UU.

El Servicio de Ciudadanía e Inmigración (Uscis, por sus siglas en inglés) detalló dos vías posibles que pueden utilizar los migrantes si se quedan viudos de un ciudadano estadounidense y estaban en proceso de solicitud de la green card o no habían iniciado el trámite.

Cómo pueden solicitar la green card los migrantes que quedan viudos de un ciudadano estadounidense Freepik

Los dos procesos principales que se pueden realizar, en función de cada caso, son:

Si el ciudadano fallecido inició la solicitud : y presentó el formulario I-130, Petición de familiar extranjero, se debe informar al Uscis de la muerte y la agencia derivará el documento al I-360, Petición de amerasiático, viudo o inmigrante especial.

: y presentó el formulario I-130, Petición de familiar extranjero, se debe informar al Uscis de la muerte y la agencia derivará el documento al I-360, Petición de amerasiático, viudo o inmigrante especial. Si no se tramitó la green card previo al fallecimiento: tienen que enviar el formulario I-360 en un plazo máximo de hasta dos años después de la muerte del cónyuge.

Los solicitantes de la green card deben cumplir el criterio de admisibilidad en EE.UU. Freepik

En el último caso, si el cónyuge solicitante se encuentra fuera de Estados Unidos, la documentación se deriva a la embajada o el consulado correspondiente a la jurisdicción en la que reside.

También pueden enviar el formulario I-485 de ajuste de estatus al mismo tiempo que el que hace referencia a la viudedad.

Qué requisitos debe cumplir un migrante para la green card si su cónyuge falleció

El Congreso de EE.UU. aprobó una disposición de la Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA, por sus siglas en inglés) el 28 de octubre de 2009, que eliminó el requisito de elegibilidad sobre la unión matrimonial entre el peticionario y el ciudadano fallecido en un período mínimo de dos años previo a la muerte.

Además de demostrar que el matrimonio se realizó de buena fe y no con fines de beneficios de inmigración, según advirtió el Uscis, los peticionarios tienen que cumplir con ciertos requisitos:

Los solicitantes de la green card deben estar casados con el ciudadano estadounidense al momento del fallecimiento.

deben estar casados con el ciudadano estadounidense al momento del fallecimiento. Los peticionarios tienen que ser admisibles para su ingreso en EE.UU.

No se volvieron a casar tras el fallecimiento del ciudadano americano y antes del momento de presentación de la petición.

Los cónyuges de fallecidos pueden incluir a los hijos menores de 21 años en la petición Freepik

A qué familiares es extensible la green card en la categoría migrante de viudo

Los solicitantes que quedaron viudos de un ciudadano estadounidense pueden incluir en el formulario I-360 a los hijos solteros menores de 21 años, bajo la categoría de “familiares inmediatos” que contempla la Ley de Protección del Estatus del Menor, según detalló la agencia federal.

Esta normativa tiene en cuenta la edad que tiene el menor a la hora de presentar la petición, para evitar rechazos de los beneficios migratorios si se cumplen los 21 años mientras dura el proceso de verificación de elegibilidad.

En tanto, los solicitantes deben cumplir con cualquier otro requisito sobre la green card o tarjeta de residencia permanente legal en EE.UU.