Actualizaciones sobre los “inmigrantes” especiales que pueden obtener la green card de EE.UU. sin parole

La residencia permanente legal en EE.UU. se puede obtener de diversas formas. Entre las categorías elegibles se encuentra la de los “inmigrantes” especiales, quienes pueden solicitar la green card sin parole, pero también deben cumplir con otros requisitos. Estas son las actualizaciones en 2025 para los beneficiarios.

Actualización de Uscis para jóvenes inmigrantes especiales

Un menor de edad que se encuentra en Estados Unidos y necesita la protección de un tribunal por sufrir abuso, abandono o negligencia por parte de un padre, puede ser elegible para la clasificación de Joven Inmigrante Especial (SIJ, por sus siglas en inglés). Esta categoría es un camino a la residencia permanente o green card.

Si se ha otorgado la clasificación SIJ, el menor de edad podría ser elegible para solicitar una green card Freepik

El Servicio de Ciudadanía e Inmigración (Uscis, por sus siglas en inglés) se encarga de procesar la petición de beneficio para estos extranjeros. En su página oficial, publicó una actualización que entró en vigor en junio de este año.

“A partir del 6 de junio de 2025, Uscis rescindió la política de considerar categóricamente la acción diferida para jóvenes inmigrantes especiales con un Formulario I-360 aprobado, Petición de Amerasiático, Viudo(a) o Inmigrante Especial, cuando un número de visa de inmigrante no está disponible de inmediato”, precisa el aviso.

La acción diferida es una política discrecional del gobierno de EE.UU. que aplaza la deportación de una persona por un período específico, pero no otorga un estatus migratorio legal permanente ni un camino a la ciudadanía.

La clasificación SIJ se otorga a menores extranjeros en procesos judiciales estatales por abuso, negligencia, abandono u otras causas similares Uscis

Aspectos destacados de la política actualizada para inmigrantes especiales.

El Uscis ya no ofrecerá automáticamente una acción diferida ni permisos de trabajo a los jóvenes con clasificación SIJ solo porque no hay visas de inmigrante disponibles para que puedan obtener su residencia permanente legal.

a los jóvenes con solo porque no hay disponibles para que puedan obtener su residencia permanente legal. La agencia indica que ya no aceptará nuevas solicitudes de permisos de trabajo (Formulario I-765), bajo la categoría c(14) de jóvenes con SIJ a quienes se les haya dado acción diferida simplemente porque no había una visa de inmigrante disponible.

Si ya tienes acción diferida y un permiso de trabajo basado en tu clasificación SIJ, generalmente se podrá conservar hasta que expire el tiempo de validez actual.

el tiempo de validez actual. El Uscis advierte que tiene la autoridad para, si lo considera necesario, terminar esta acción diferida y revocar el permiso de trabajo asociado en cualquier momento, incluso antes de que expire su validez.

¿Quiénes califican para la clasificación SIJ?

El Manual de Políticas de Uscis señala que los niños en una variedad de circunstancias diferentes que residen en Estados Unidos pueden ser elegibles para la clasificación SIJ, que incluye, entre otros:

Menores de edad bajo el cuidado o custodia de un miembro de la familia u otro cuidador que han sido abusados, descuidados, abandonados o sometidos a maltrato similar por parte de un padre antes de su llegada a Estados Unidos, o mientras se encontraban en el país;

Niños bajo custodia federal del Departamento de Salud y Servicios Humanos de EE.UU., Oficina de Reubicación de Refugiados, Programa de Servicios para Niños No Acompañados; o

Jóvenes y niños en el sistema de bienestar infantil del estado bajo la custodia de una agencia estatal o de una persona o entidad designada por un tribunal estatal o de menores.

Menores que se encuentren en diversas situaciones y que vivan en Estados Unidos podrían ser aptos para la clasificación SIJ Erin Hooley - AP

¿Cómo pueden obtener la green card los jóvenes “inmigrantes especiales”?

Una vez que el menor recibe la clasificación SIJ (Formulario I-360 aprobado), podría ser elegible para solicitar una green card mediante la presentación del Formulario I-485, Solicitud para Registrar la Residencia Permanente o Ajustar Estatus.

Si hay una visa de inmigrante disponible inmediatamente, por lo general, se puede presentar el Formulario I-360 y el I-485 al mismo tiempo. Los visados para los SIJ provienen de la categoría de cuarta preferencia (EB-4) para inmigrantes especiales basadas en el empleo.

Si no hay una visa de inmigrante disponible, el joven peticionario aún puede presentar el Formulario I-360, pero tendrá que esperar para presentar el ajuste de estatus y recibir la residencia permanente.