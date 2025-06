Rebelión contra el ICE: hacen redada en una taquería y los migrantes se enfrentan a los agentes

Una redada en un restaurante de Minneapolis provocó una movilización ciudadana y una jornada de tensión entre residentes y agentes federales. El incidente ocurrió el martes 3 de junio en "Las Cuatro Milpas", una taquería mexicana ubicada en la intersección de Lake Street y Bloomington Avenue.

Redada de ICE en Minneapolis provoca la reacción de una comunidad

El operativo, que involucró a múltiples agencias federales, fue interpretado por numerosos vecinos como una acción migratoria del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), lo que generó una respuesta inmediata por parte de organizaciones comunitarias y defensores de los derechos de los inmigrantes.

Rebelión contra el ICE: hacen redada en una taquería y los migrantes se enfrentan a ellos

El despliegue incluyó personal del ICE, la Administración de Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés), el Buró Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés), el Servicio de Impuestos Internos (IRS, por sus siglas en inglés), la Agencia de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF, por sus siglas en inglés), la Oficina del Sheriff del Condado de Hennepin y la Policía de Minneapolis.

Las imágenes del procedimiento, que se difundieron rápidamente en redes sociales, mostraban a agentes fuertemente armados, algunos con el rostro cubierto, lo que alimentó la percepción de una acción relacionada con deportaciones o detenciones migratorias. Los manifestantes protestaron contra los oficiales al grito de “¡Vergüenza!“.

La respuesta de los funcionarios tras las manifestaciones en Minneapolis

Horas después del procedimiento, funcionarios aclararon que el objetivo de la redada era ejecutar una serie de órdenes judiciales en el marco de una investigación criminal por presunto tráfico de drogas, lavado de dinero y fraude de identidad, y no una acción enfocada en inmigración.

Jamie Holt, agente especial a cargo de las Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI, por sus siglas en inglés) en St. Paul, explicó que la operación formaba parte de una iniciativa de seguridad nacional. “Desde el narcotráfico hasta la trata de personas con fines delictivos, esta operación demuestra la magnitud de nuestras misiones colectivas y la fuerza de un frente unido”, aseguró, según lo retomado por el medio local The Minnesota Reformer.

Rebelion en Minneapolis tras redada de ICE

El alcalde de Minneapolis, Jacob Frey, confirmó que no se realizaron arrestos durante el operativo en el restaurante, e insistió en que el Departamento de Policía local no participó en acciones relacionadas con la inmigración. “Si bien aún estamos recopilando detalles, este incidente estuvo relacionado con una orden de registro penal por drogas y lavado de dinero, y no con la aplicación de la ley migratoria”, dijo en sus redes sociales.

Jason Chávez, miembro del Concejo Municipal, expresó su escepticismo sobre la versión oficial. “Intentaron ocultar la participación de ICE. El Departamento de Policía de Minneapolis (MPD, por sus siglas en inglés) ayudó a cerrar la zona”, compartió en una publicación en Bsky.

Por su parte, la Oficina del Sheriff del Condado de Hennepin (HCSO, por sus siglas en inglés) defendió el procedimiento e indicó que fue parte de una investigación más amplia sobre una red criminal transnacional. “Este incidente no estuvo relacionado con la aplicación de la ley migratoria. El HCSO no participa en la inmigración civil”, publicaron en Facebook.

Varios presentes confirmaron la presencia del ICE durante un operativo multiagencial en Minneapolis Foto Bsky @jchavezmpls.bsky.social‬

Reacción ciudadana y tensión en la calle de Minneapolis

El mismo martes, los manifestantes coreaban consignas dirigidas a los agentes, mientras exigían explicaciones sobre el uso de fuerza en una zona residencial frecuentada por familias migrantes. Algunos de los presentes denunciaron empujones y uso excesivo de fuerza por parte de los oficiales al dispersar a la multitud.

La redada, aun sin ser oficialmente una acción de control migratorio, sembró temor en las comunidades inmigrantes del área. Líderes de organizaciones locales denunciaron que el despliegue militarizado generó trauma y reactivó temores de redadas masivas como las registradas en otras ciudades.

“Intentan asustar a las comunidades. Esto afecta a los negocios, afecta a nuestros vecinos...”, afirmó Miguel Hernández, del Comité de Acción por los Derechos de los Inmigrantes de Minnesota, a CBS News. “Muchas personas tienen las puertas cerradas. Los negocios cierran porque tienen miedo”, agregó.

Varios ciudadanos se enfrentaron a los agentes federales en contra de las redadas migratorias Captura de pantalla video X @NeslyJunior24

Luis Arguenta, de Unidos Minnesota, señaló al medio estadounidense que la falta de información previa al operativo solo alimentó la confusión. “La cantidad de presencia que mostraron hoy en Lake Street, fue una demostración de poder”, afirmó.

La organización de Comunidades Organizando el Poder y la Acción Latina (COPAL) también se hizo presente en la manifestación. En un comunicado, la entidad afirmó que su función fue velar por el respeto de los derechos civiles durante el procedimiento.

“Esta mañana, nos desplegamos afuera de Las Cuatro Milpas durante un gran operativo federal. Nuestra presencia ayuda a garantizar que se respeten los derechos y el debido proceso; nadie debe ser tratado como daño colateral”, publicaron ese mismo martes en Facebook.

En Minneapolis, ciudad que se define como “santuario”, este tipo de operativos despiertan un debate constante sobre los límites de la cooperación entre autoridades locales y agencias federales. Aunque los funcionarios afirmaron que el operativo no se trataba con la aplicación de la ley migratoria, varios presentes afirmaron ver agentes con placas identificatorias de ICE.