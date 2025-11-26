¿Rebelión de Kristi Noem? Qué descubrió la Justicia de EE.UU. sobre la deportación de venezolanos a El Salvador

El Departamento de Justicia (DOJ, por sus siglas en inglés) confirmó que Kristi Noem, secretaria de Seguridad Nacional, fue quien decidió continuar con los vuelos de deportación de inmigrantes venezolanos a El Salvador en marzo, pese a la directiva de un juez federal de que los vuelos debían regresar a Estados Unidos.

La decisión de Kristi Noem en relación con los vuelos de deportación

La información salió a la luz luego de que al juez de distrito estadounidense James Boasberg reanudara su investigación sobre si la administración Trump violó sus órdenes en marzo de detener los vuelos de deportación.

En el escrito, describe cómo Noem recibió asesoramiento legal por parte del fiscal general adjunto Todd Blanche; el entonces fiscal general adjunto principal, Emil Bovel; y el Asesor General Interino del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), Joseph Mazzara.

Noem recibió asesoramiento legal por parte del fiscal general adjunto Todd Blanche con relación a los vuelos de deportación X @Sec_Noem

Después de recibir dicha orientación, la Secretaria ordenó que los detenidos bajo la Ley de Enemigos Extranjeros (AEA) que habían sido removidos de los Estados Unidos antes de la orden del Tribunal debían ser transferidos a El Salvador.

La administración Trump argumentó que la decisión de Noem fue "lícita" y consistente Alex Brandon - AP

“La decisión fue legal y congruente con una interpretación razonable de la orden de la Corte”, dijo el abogado del Departamento de Justicia, Tiberius Davis, en el nuevo expediente.

La respuesta de la administración Trump a las denuncias de desacato

Ante este escenario, el Departamento de Justicia sostuvo que la administración no violó la orden de Boasberg dado que la orden escrita del Tribunal en relación con los vuelos no pretendía exigir el regreso de los detenidos que habían sido expulsados.

El logotipo del Departamento de Justicia de Estados Unidos previo a una conferencia de prensa el martes 6 de mayo de 2025, en la sede de la dependencia en Washington. (AP Foto/Julia Demaree Nikhinson, Archivo) Julia Demaree Nikhinson - AP

“Si bien el contenido del asesoramiento legal brindado al DHS y a la Secretaria Noem es confidencial, el Gobierno ha explicado repetidamente en sus escritos, tanto ante este Tribunal como en apelación, por qué sus acciones no violaron la orden del Tribunal, y mucho menos constituyeron desacato“, se puede leer en el texto.

“La orden escrita del Tribunal no pretendía exigir el regreso de los detenidos que ya habían sido expulsados, y la directiva oral anterior no constituía una orden judicial vinculante, especialmente después de la orden escrita", agregó.

La administración Trump basó su defensa en la distinción entre las directivas orales y la orden escrita, apoyándose en la opinión del Juez Katsas en la apelación.

La administración Trump sostuvo que su interpretación de la ley fue "razonable" X (@Independent)

En la orden oral, indicaba que cualquier persona designada bajo la Ley de Enemigos Extranjeros ya expulsada “debía ser regresada a EE.UU.”. La otra normativa solo prohibía “deportar” a este grupo y no mencionaba a los ya expulsados, por lo que el gobierno sostiene que no cometieron desacato.

La decisión de la Corte Suprema de EE.UU.

El máximo tribunal dictaminó por 6 a 3 que Boasberg “carecía de jurisdicción” para supervisar el caso presentado con carácter de emergencia en marzo, aunque los jueces luego bloquearon más deportaciones bajo la Ley de Enemigos Extranjeros, según consignó Politico.

Al conocerse el fallo, el juez expuso que buscaría dar a conocer lo sucedido con los vuelos: “Sin duda tengo la intención de averiguar qué ocurrió ese día, y el gobierno puede ayudarme en la medida que desee”.