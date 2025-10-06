La advertencia de Kristi Noem a los migrantes sobre quiénes podrán ver a Bad Bunny en el Super Bowl

Tras conocerse que Bad Bunny será el encargado del show de medio tiempo en el Super Bowl LX de 2025, Kristi Noem, la secretaria del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés), lanzó una advertencia a los migrantes ilegales y sostuvo que solo los “ciudadanos estadounidenses respetuosos de la ley” podrán asistir al evento.

La advertencia de Kristi Noem a quienes quieran asistir al Super Bowl

La secretaria del DHS confirmó que el próximo 8 de febrero, durante el evento más importante de Liga Nacional de Fútbol Americano (NFL), estará presente el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés).

Kristi Noem confirmó que habrá un operativo del ICE en el Super Bowl del 2026 donde cantará Bad Bunny (Foto de Evan Agostini/Invision/AP, Archivo) Evan Agostini - Invision

“Estaremos por todos lados. Haremos cumplir la ley. Así que creo que la gente no debería venir al Super Bowl a menos que sean estadounidenses respetuosos de la ley que amen a este país”, advirtió al ser consultada por el periodista de derecha Benny Johnson, en un video que fue compartido en redes sociales.

En ese sentido, Kristi Noem apuntó: “Tengo la responsabilidad de asegurarme de que todas las personas que vayan al evento cuenten con la oportunidad de disfrutarlo”. “De eso se trata Estados Unidos”, consideró.

El mensaje de Kristi Noem a la NFL y a Bad Bunny

Sectores de la derecha estadounidense criticaron que el artista puertorriqueño Bad Bunny sea el elegido para el medio tiempo de uno de los eventos más importantes de Estados Unidos. El artista se ha expresado en múltiples ocasiones contra el ICE y en defensa de los migrantes.

“La NFL es una porquería y ganaremos. Son tan débiles. Defenderemos a Estados Unidos. No podrán dormir por las noches. Ya lo arreglaremos...”, sostuvo Noem al ser consultada por Johnson.

En redes sociales la funcionaria fue fuertemente criticada por sus declaraciones. Entre los comentarios los usuarios recordaron que Puerto Rico es parte de territorio estadounidense y cuestionaron que la medida rija para migrantes con residencia permanente o turistas extranjeros.

Además, recordaron que muchos de los migrantes no pueden permitirse comprar los tickets. “¿Cuántos inmigrantes ilegales van a conseguir entradas caras para el Super Bowl? ¡Qué desperdicio de dinero de impuestos enviar al ICE!“, respondió una persona.

El Super Bowl será el único concierto de Bad Bunny en Estados Unidos

Solo horas antes de que la NFL anunciara a Bad Bunny como el artista principal del show de medio tiempo, el cantante aclaró que EE.UU. quedaría fuera de su gira mundial del próximo año.

“Estuve pensando en estos días, y luego de hablarlo con mi equipo, creo que haré una sola fecha en Estados Unidos“, publicó en su cuenta de X.

Bad Bunny aseguró que el 8 de febrero de 2026 será su única fecha en EE.UU. (X/@sanbenito)

En una entrevista con la revista i-D, el puertorriqueño explicó que se debía a las crecientes redadas migratorias en el país. “Estaba el tema de que, por ejemplo, el ICE podría estar afuera de mi concierto. Eso es algo que hablamos y que nos preocupaba mucho”, sostuvo.

El artista, además, señaló que los estadounidenses que quisieran verlo en vivo podrían ir a una de sus presentaciones en Puerto Rico y remarcó que no sería igual de sencillo para los fanáticos latinos.