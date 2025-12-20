Receta del ponche crema: la tradicional bebida de los migrantes venezolanos para celebrar Navidad en EE.UU.

Para los miles de venezolanos que han hecho de Estados Unidos su nuevo hogar, la Navidad no está completa sin el inconfundible sabor del ponche crema. Esta bebida dulce, cremosa y con un toque de ron, es un símbolo de nostalgia y resistencia cultural, que une a las familias con una tradición que cruza fronteras. Prepararlo casero es la mejor forma de inaugurar la temporada navideña.

Cómo se prepara el ponche crema venezolano

Si bien existen miles de recetas del ponche crema, el sitio Kitchen Bee propone a través de su cuenta de YouTube oficial, una manera sencilla y accesible de preparar este licor venezolano navideño.

Para ello, se necesitarán los siguientes ingredientes:

600 ml de leche

4 yemas de huevo

60 g de maicena

80 g de azúcar

3 cucharaditas de vainilla

Ron al gusto (300 ml aproximadamente)

360 g leche condensada (1 lata)

Paso a paso para realizarlo:

Lo primero que se debe hacer es mezclar en un recipiente la leche, el azúcar, la maicena, las yemas de huevo y la vainilla. Lo siguiente será procesar los ingredientes con licuadora o ayudante de cocina por dos o tres minutos, hasta que todo quede perfectamente homogéneo.

A continuación, se debe colocar la mezcla en una cacerola y llevar a fuego medio-bajo. Se debe revolver constantemente para evitar que se pegue en la parte de abajo. Una vez que la preparación espese, es necesario revolver hasta que la espuma de la superficie desaparezca por completo.

El ponche crema es fácil de preparar y lleva pocos ingredientes (Archivo) Freepik

El siguiente paso será pasar la mezcla a otro recipiente, colocar papel film en contacto con la crema y llevar al refrigerador por al menos dos o tres horas. Una vez frío y cuando haya tomado consistencia, se debe agregar la leche condensada y el licor, que en este caso es ron blanco.

Nuevamente, se debe procesar todo y cuando la preparación esté homogénea, se debe pasar a una botella. Desde el sitio aconsejan llenar tres cuartas partes de la botella, con el fin de dejar un espacio para agitar el ponche al momento de beberlo. Solo queda llevar al refrigerador y servir para disfrutar de las fiestas al mejor estilo venezolano.

Consejos para lograr un ponche crema perfecto

Desde la web 196flavors brindan algunos consejos claves para preparar un buen ponche crema casero. Entre ellos destaca:

Textura : si el ponche crema está muy líquido, significa que necesita más cocción. Se aconseja volver a poner el ponche en la cacerola y cocinarlo durante unos minutos más a fuego lento.

: si el ponche crema está muy líquido, significa que necesita más cocción. Se aconseja volver a poner el ponche en la cacerola y cocinarlo durante unos minutos más a fuego lento. Temperatura : no se debe calentar demasiado. Si la mezcla supera los 83 °C, los huevos se coagulan y crean residuos desagradables para el paladar.

: no se debe calentar demasiado. Si la mezcla supera los 83 °C, los huevos se coagulan y crean residuos desagradables para el paladar. Cocción: si el licor se pasó de cocción y se formaron residuos, se debe colar la preparación a través de un tamiz de malla fina. Los residuos permanecerán en el tamiz y será posible recuperar el ponche crema, sin residuos, en un recipiente.

Esta bebida se consume fresca o con mucho hielo (Archivo) Foto: Pexels

Cuál es el origen del ponche crema venezolano

La receta original de este icónico licor fue patentada el 17 de marzo de 1904 por su creador, Eliodoro González P., quien registró su fórmula secreta a base de leche, huevos, azúcar y alcohol de uva.

Esta fórmula tuvo varios años de perfeccionamiento artesanal. Tras el fallecimiento de su dueño en 1923, la marca entró en una etapa de modernización definitiva en 1946 con tecnología de punta y personal calificado, consignó el sitio Gastronomía en Venezuela.

A partir de los años 90, la empresa escaló su producción para satisfacer la demanda nacional e internacional. Otras versiones, aseguran que, aunque la bebida ya contaba con un sello oficial, su verdadera explosión comercial llegó por la voz del legendario narrador deportivo Francisco José Cróquer.