Examen para la licencia de conducir en Illinois: cambios y actualizaciones en 2025

El examen para la licencia de conducir en Illinois se compone de tres etapas: una prueba teórica, una evaluación visual y una práctica de manejo. Estos requisitos se mantienen para quienes solicitan un permiso por primera vez, pero la nueva legislación aprobada en 2025 modificará los parámetros de renovación, especialmente para los conductores de mayor edad.

Ajustes legales en la renovación de licencias de conducir en Illinois

La Ley de Seguridad Vial y Equidad de Illinois introduce una serie de cambios en los procesos de renovación. El texto, identificado como HB 1226 y convertido en la Ley Pública 104-0169, ajusta las edades para las evaluaciones obligatorias y redefine quiénes deben acudir en persona al Departamento de Vehículos Motorizados (DMV, por sus siglas en inglés).

Según la nueva normativa, los conductores de 79 años o más deben renovar en persona y los de 87 años o más deben realizar una demostración de manejo Freepik

Según el nuevo marco normativo, la obligación de renovar en persona se elevará de los 75 a los 79 años o más.

A su vez, el examen práctico de manejo obligatorio se exigirá únicamente a los conductores de 87 años o más, quienes deberán demostrar su capacidad para conducir de forma segura como parte del proceso de renovación.

¿Cuándo entra en vigor la nueva medida sobre las licencias de conducir en Illinois?

Aunque la ley fue firmada el 15 de agosto de 2025 por el gobernador JB Pritzker, sus efectos no se aplicarán de inmediato. El inicio de vigencia fue establecido para el 1° de julio de 2026, lo que da tiempo a las autoridades estatales para adecuar los procedimientos administrativos y los sistemas de atención.

El Departamento del Secretario de Estado de Illinois será la entidad encargada de aplicar los cambios, lo que incluye la actualización de formularios, procedimientos de evaluación y mecanismos de registro.

Las personas que deban renovar su licencia antes de esa fecha seguirán sujetas a las reglas previas, que obligan a la renovación en persona a partir de los 75 años y a realizar una prueba de manejo a los 79 o más.

El objetivo de la normativa es armonizar la regulación estatal con datos recientes sobre siniestralidad y desempeño de conductores mayores.

Los estudios citados durante la discusión legislativa sostuvieron que las personas de edad avanzada mantienen tasas de accidentes más bajas que otros grupos de edad, lo que justificó la revisión de los requisitos vigentes desde hace décadas.

Esta medida, conocida como la Ley de Seguridad Vial y Equidad, busca modernizar los protocolos obsoletos tras reconocer que los conductores de edad avanzada se encuentran entre los más seguros en las carreteras Freepik

Cambios específicos para conductores mayores en Illinois

El ajuste más relevante consiste en el aumento de la edad mínima para la renovación presencial.

Los conductores que cumplan 79 años o más deberán presentarse ante el DMV para completar el trámite, mientras que quienes estén por debajo de ese umbral podrán hacerlo de manera remota o por correo, según las disposiciones aplicables.

El examen práctico de manejo solo será exigido a los conductores de 87 años o más. Esta evaluación consiste en una demostración en carretera o en un entorno controlado, donde el solicitante debe evidenciar control del vehículo, observancia de señales y cumplimiento de normas de tránsito. En este grupo etario, la prueba se mantendrá de manera anual.

La excepción corresponde a los titulares de una licencia de conducir comercial (CDL, por sus siglas en inglés).

En estos casos, el requisito de realizar un examen práctico obligatorio se mantiene para quienes cumplan 75 años o más, debido a la responsabilidades asociadas al transporte de pasajeros o carga.

Los conductores que posean una Licencia de Conducir Comercial (CDL) aún deberán realizar un examen de manejo obligatorio a partir de los 75 años de edad Facebook Illinois Secretary of State

Mecanismo de reporte familiar sobre la capacidad para conducir

La ley HB 1226 también incorpora un nuevo procedimiento que permite a los familiares directos reportar posibles limitaciones médicas que afecten la seguridad al conducir. Este mecanismo de reporte busca crear un canal formal de comunicación entre los ciudadanos y la Secretaría de Estado.

Los familiares inmediatos, cónyuges, padres, abuelos, hermanos o hijos, podrán presentar información escrita cuando consideren que un conductor enfrenta una condición médica que compromete su capacidad para operar un vehículo.

Ejemplos de estas condiciones incluyen el alcoholismo crónico, el uso habitual de narcóticos o enfermedades neurológicas que afecten los reflejos o la visión.

El informe debe realizarse por escrito y con el nombre del remitente. Los reportes anónimos no serán aceptados ni considerados.

La legislación otorga inmunidad legal a las personas que presenten estos reportes de buena fe, con el fin de proteger su identidad frente a posibles reclamos. Este proceso se suma a las evaluaciones médicas y visuales ya contempladas por las normas de tránsito estatales.

Costos y vigencia de las licencias de conducir en Illinois

El costo de la licencia varía según la edad del solicitante:

Conductores de 18 a 20 años: tarifa de US$5.

Conductores de 21 a 68 años: US$30.

Conductores de 69 a 80 años: US$5.

Conductores de 81 a 86 años: US$2.

Conductores de 87 años o más: sin costo.

Las tarifas se aplican tanto a renovaciones como a nuevas emisiones, salvo que existan cargos adicionales por reemplazo, duplicado o actualización de datos.

El período de validez de la licencia varía entre dos y cuatro años, según de la edad del solicitante. Para los mayores de 87 años, la renovación es anual debido a la obligatoriedad del examen de manejo.