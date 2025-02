Revelan número de arrestos del ICE en el primer mes de la presidencia de Trump: “Nunca se les permitirá regresar”

Durante el primer mes del nuevo gobierno de Donald Trump, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) arrestó al menos a 20.000 inmigrantes indocumentados, según informó el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés). Esta cifra representa un aumento del 627% en comparación con el gobierno de Joe Biden, según proclamó la administración actual.

Aumento de arrestos de inmigrantes bajo la administración Trump

Desde su regreso a la Casa Blanca, Trump implementó una estrategia agresiva para reforzar la seguridad fronteriza y acelerar las deportaciones. Un mes más tarde, el DHS difundió, mediante un comunicado de prensa, el número alcanzado, que ya se compara con los “solo 33.000 arrestos generales bajo Biden durante todo el año pasado”.

Kristi Noem destacó que el gobierno de Trump está actuando rápidamente para deportar a los inmigrantes ilegales y evitar que regresen al país Instagram @sec_Noem

La secretaria del DHS, Kristi Noem, aseguró: “El presidente Trump y esta Administración están salvando vidas todos los días gracias a las acciones que estamos tomando para asegurar la frontera y deportar a criminales extranjeros ilegales”.

La funcionaria afirmó que el gobierno anterior permitió la entrada de “cientos de miles de personas de forma irregular” y que la nueva gestión está actuando con rapidez para expulsarlos. “Los estamos enviando de regreso a sus países y nunca se les permitirá volver”, sostuvo.

Trump: ¿satisfecho con los números del ICE?

El proceso de redadas, detenidos y deportados no fue lineal. Durante sus primeras dos semanas en el cargo, la Administración publicó informes diarios de arrestos, lo que evidenció un ritmo superior al registrado en el gobierno anterior.

Sin embargo, los números no conformaban al presidente republicano en un principio. Por eso, a fines de enero, pidió que el número de arrestos aumentara agresivamente de unos pocos cientos a entre 1200 y 1500 por día. Es decir, un promedio de al menos 75 en cada una de las oficinas del organismo a lo largo del país norteamericano.

De acuerdo con la información obtenida por The Washington Post, las directivas fueron comunicadas en una llamada con altos funcionarios del ICE, quienes serían considerados los responsables en caso de no cumplir con esos objetivos.

Caleb Vitello fue reasignado y dejó su cargo administrativo en el ICE para supervisar arrestos y deportaciones en el terreno X (@Lib_Citizen)

Por eso, más allá de que el DHS haya destacado los números de detenidos recientemente, el pasado viernes Caleb Vitello, director interino del ICE, fue reasignado a otro cargo, según informó Associated Press. “Ya no ocupa un cargo administrativo, sino que ahora supervisa todas las operaciones de campo y aplicación de la ley: localizar, arrestar y deportar inmigrantes ilegales”, comentó Tricia McLaughlin, portavoz del DHS.

En sus declaraciones, McLaughlin no mencionó por qué el ex director interino del ICE fue reasignado ni quién será su reemplazo. Funcionarios de la Casa Blanca expresaron su frustración por el ritmo de las deportaciones de personas en el país de manera ilegal. Sin embargo, según fuentes anónimas de AP, la decisión no habría sido de Trump, sino de Noem.

¿Dónde se detienen más inmigrantes por día en Estados Unidos?

Según datos de un informe del Centro de Acceso a los Registros de Transacciones (TRAC, por sus siglas en inglés), los centros de detención del ICE con mayor cantidad de personas bajo arresto por día suelen estar en Mississippi y en Texas.

Estos son los tres centros con el mayor promedio de detenciones diarias:

Adams County Detention Center (Natchez, Mississippi), con 2154 personas .

(Natchez, Mississippi), con . South Texas ICE Processing Center (Pearsall, Texas), con 1680 personas .

(Pearsall, Texas), con . Stewart Detention Center (Lumpkin, Georgia), con 1531 personas.

No obstante, Texas cuenta con el mayor número de centros de detención en su territorio. Ocho de sus instalaciones figuran entre las 20 con más detenidos en todo el país, lo que lo convierte en el estado con más inmigrantes arrestados por el ICE.

Texas alberga ocho de los 20 centros de detención con más inmigrantes arrestados en Estados Unidos TRAC

El TRAC advierte que el ICE tiene actualmente bajo custodia a 41.169 personas en diversas instalaciones del país. Sin embargo, de ese total, casi el 55% no posee antecedentes penales y muchos de los detenidos cometieron faltas menores, como infracciones de tránsito.