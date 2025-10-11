Revés para Trump: el gobierno advierte que las políticas migratorias “amenazan” con aumentar el precio de los alimentos

La propia administración Trump ha reconocido, a través de su Departamento de Trabajo (DOL, por sus siglas en inglés), que su distintiva política migratoria de sellar la frontera y deportar inmigrantes indocumentados amenaza con escasez de mano de obra y un aumento en los precios de los alimentos para los estadounidenses. Esta advertencia, publicada en el Registro Federal, representa la primera vez que la administración admite públicamente estas consecuencias, a pesar de que economistas ya alertaban sobre el tema desde la campaña presidencial del año pasado.

Políticas de Trump: el flujo de inmigrantes y la producción nacional

El Departamento de Trabajo advirtió en un documento presentado la semana pasada que “el cese casi total del flujo de inmigrantes ilegales” está amenazando “la estabilidad de la producción nacional de alimentos y los precios para los consumidores estadounidenses”. La agencia enfatizó que “a menos que el Departamento actúe de inmediato para proporcionar una fuente de mano de obra estable y legal, esta amenaza crecerá”, especialmente con el aumento de la financiación para la aplicación de la ley migratoria gracias a la ley One Big Beautiful Bill.

Las políticas antiinmigratorias de Donald Trump amenazan la producción de alimentos en Estados Unidos Alex Brandon - AP

Esta postura contradice directamente los comentarios previos de la Secretaria de Agricultura, Brooke Rollins, quien había afirmado que la fuerza laboral agrícola de Estados Unidos se convertiría en “100%” como resultado de las deportaciones masivas, según consignó The Washington Post.

Sin embargo, el Departamento de Trabajo señaló que los estadounidenses no están dispuestos a dedicarse al trabajo agrícola y carecen de las habilidades necesarias para ocupar los empleos que los inmigrantes indocumentados están abandonando. “El Departamento concluye que no habrá suficientes trabajadores estadounidenses calificados y elegibles disponibles”, afirmó la agencia.

Para mitigar esta situación, el Departamento de Trabajo presentó una nueva norma, que entró en vigor el 2 de octubre, y que reduce el salario de los trabajadores temporales que operan en la agricultura bajo el programa de visas H-2A. Esta medida busca facilitar el acceso legal de los agricultores a trabajadores extranjeros “para evitar una perturbación inminente y generalizada en el sector agrícola estadounidense”, según la agencia, y se espera que reduzca los costos laborales de los agricultores en 24.000 millones de dólares en los próximos 10 años. Un alto funcionario de la administración indicó que el presidente Donald Trump está “fortaleciendo la fuerza laboral agrícola y mejorando los programas de visas H-2A y H-2B” para ayudar a los agricultores a tener la mano de obra legal que necesitan.

Tensiones dentro de la administración Trump

La combinación de las políticas económicas de Trump, que incluyen aranceles más altos y menos trabajadores inmigrantes, ya está comenzando a afectar los precios en general, incluidos los alimentos. El índice de precios al consumidor subió un 2,9% en agosto, el mes más reciente del que hay datos. La administración ha priorizado las deportaciones este año, con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas deportando a unas 150 mil personas.

Archivo.- Trabajadores agrícolas recolectan verduras, el 12 de junio de 2025, en Moorpark, California Damian Dovarganes - AP

La nueva política del Departamento de Trabajo expone tensiones dentro de la coalición de Trump. Mark Krikorian, director del Centro de Estudios de Inmigración, que aboga por restricciones estrictas a la inmigración, calificó la decisión de reducir los salarios de los trabajadores agrícolas migrantes temporales como “un error”, argumentando que disminuye el incentivo para que los agricultores dejen de depender de la mano de obra inmigrante barata.

Por otro lado, los defensores laborales señalan la hipocresía de la administración. Teresa Romero, presidenta del sindicato United Farm Workers, calificó la política como una “catástrofe para los trabajadores agrícolas estadounidenses, a quienes los agricultores pretenden reemplazar con trabajadores extranjeros invitados, baratos y explotables”.

Reducción del salario de los trabajadores

Daniel Costa, director de investigación sobre leyes y políticas migratorias del Instituto de Política Económica, de tendencia izquierdista, destacó la contradicción: “La administración Trump ya había dicho que muchos trabajadores estadounidenses iban a ocupar estos empleos [agrícolas]. Ahora dicen que es una crisis grave porque estamos deportando a todos y no habrá trabajadores estadounidenses disponibles, así que vamos a reducir drásticamente los salarios y dificultar la contratación de trabajadores estadounidenses”.

La nueva política del Departamento de Trabajo expone tensiones dentro de la coalición de Trump Getty Images

Según el Departamento de Agricultura, más del 40% de todos los trabajadores agrícolas eran indocumentados entre 2020 y 2022, y aproximadamente un tercio había nacido en Estados Unidos.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.