Robo de identidad: parecían migrantes legales con números del Seguro Social, pero el ICE descubrió que mentían

En una de las redadas masivas que realizó el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) en Glenn Valley Foods, una empresa alimenticia ubicada en Omaha, Nebraska, las autoridades hallaron alrededor de 70 migrantes que habían robado la identidad de ciudadanos estadounidenses para obtener autorización de empleo. Este fue el modus operandi.

Parecían migrantes legales, pero robaron la identidad de estadounidenses

El pasado 10 de junio, el ICE realizó un operativo en Glenn Valley Foods. En su mayoría, los detenidos resultaron migrantes ilegales que utilizaban números de Seguro Social e identidades robadas para poder tener autorización de empleo, percibir salarios y beneficios de salud.

La redada de ICE en el almacén de Glenn Valley Foods llevó a encontrar a los 70 empleados que robaban identidades estadounidenses Foto ICE.gov

El robo de identidad afectó a más de 100 víctimas que enfrentaron consecuencias financieras y legales, según informó la agencia en un comunicado. La investigación todavía se encuentra en curso.

“Algunas personas han declarado públicamente que los ladrones de identidad que arrestamos la semana pasada son ‘buenos, trabajadores y honestos’. Estos supuestos trabajadores honestos han causado inconmensurables dificultades económicas y emocionales a estadounidenses inocentes”, apuntó Mark Zito, agente especial a cargo de Investigaciones de Seguridad Nacional de Kansas City, que cubre Omaha.

“Si hacerse pasar por alguien que no se es para robarles la vida no es una flagrante deshonestidad criminal, entonces no sé qué lo es”, agregó.

Cómo afectó a las víctimas el robo de identidad

La agencia federal citó algunos ejemplos para graficar como el robo de identidad e información afectó a diferentes ciudadanos estadounidenses legales.

Entre las víctimas, ICE mencionó a un vecino de Pensilvania al que un profesional de la salud le negó las recetas médicas que necesita luego de que robaron su identidad. “Posteriormente, se determinó que alguien usó el nombre y el número de Seguro Social de la víctima para obtener ilegalmente empleo y beneficios médicos a través de un trabajo fraudulento en Glenn Valley Foods”, explicó la agencia.

Más de 100 víctimas sufrieron consecuencias legales y financieras por el robo de identidad ICE

Otra víctima fue una persona con discapacidad en Texas, que no podía trabajar y tuvo dificultades para obtener sus pagos de discapacidad del Seguro Social porque un migrante ilegal utilizaba su identidad para cobrar sus salarios en la empresa alimenticia.

Además, la agencia reveló que el Servicio de Impuestos Internos (IRS, por sus siglas en inglés) tuvo que solicitarle a una víctima en Colorado que reembolsara más de US$5000, luego de que sus ingresos aumentaran porque un extranjero había robado su identidad y la había utilizado para trabajar.

También, la agencia contó la historia de una estudiante de enfermería de Missouri que perdió la ayuda para su matrícula universitaria porque se detectó que ganaba demasiado dinero para recibir una beca. En realidad se trataba de un migrante indocumentado que utilizaba su número de Seguro Social en Omaha.

Los migrantes ilegales utilizaban los número de Seguro Social para recibir autorización de empleo y beneficios de salud Foto ICE.gov

La estudiante tampoco pudo renovar su licencia de conducir en Missouri. Cuando la agencia de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI, por sus siglas en inglés) se contactó al Departamento de Vehículos Motorizados estatal en su nombre, descubrió que el inmigrante que usaba su identidad tenía múltiples infracciones de tránsito pendientes de pago.

“Estas víctimas no son estadísticas anónimas, son personas reales a quienes se les niega la atención médica y han perdido oportunidades educativas”, remarcó Zito, al tiempo que aseveró: “Los criminales que robaron estas identidades no solo violaron la ley, sino que trastocaron vidas”.