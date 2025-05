Es guatemalteca, su esposo le solicitó la green card y luego ICE se la llevó: “Nos mintieron”

Rosmery Alvarado, una migrante de Guatemala que vive hace dos décadas en EE.UU., se presentó a una entrevista con el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (Uscis, por sus siglas en inglés) en Kansas. Su esposo, recientemente naturalizado ciudadano estadounidense, había solicitado la green card para ella.

El pedido de residencia que terminó en una detención

En lugar de regularizar su situación migratoria, la mujer de 42 años fue arrestada por agentes Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) y enviada a un centro de detención para inmigrantes. “Nos mintieron”, denunció su hija.

Rosemary Alvarado llegó a EE.UU. desde su país, Guatemala, cuando era menor de edad. En la foto, con sus cuatro hijos estadounidenses Gofundme

Según contó Carina Morán, la hija de Alvarado, sus padres se presentaron días atrás a una entrevista en la oficina del Uscis de Kansas City. Su padre, Nixon Morán, oriundo de El Salvador, obtuvo la ciudadanía estadounidense el 19 de marzo y había iniciado la solicitud de residencia para su esposa.

Carina explicó a Newsweek que su madre recibió una citación directa por correo para presentarse a una entrevista en las oficinas del Uscis. Su abogado no había sido notificado del turno y les dijo que era “muy extraño” que la hubieran convocado “tan pronto y con tan poca antelación” con respecto a la fecha.

Esa situación los hizo dudar, pero por temor a no cumplir con la cita migratoria, la mujer y su esposo decidieron que lo mejor era presentarse.

El arresto en plena oficina del Uscis

Carina Moran relató a The Kansas City Star que al llegar al edificio del Uscis, sus padres quisieron averiguar el motivo de la citación, pero los oficiales se negaron a darles información.

Así, a pesar de las dudas, entraron. “Ella tuvo que tomar esa decisión por sí misma: si quería ir a intentar la entrevista, o si simplemente salíamos y nos íbamos a casa, arriesgándonos a que ICE viniera a buscarla”, explicó.

Una vez adentro, le pidieron a Nixon que abandonara la sala. Minutos después, agentes del ICE arrestaron a Alvarado. Fue entonces cuando comenzó la pesadilla para la familia. “Un oficial de ICE se acercó a mi padre y le dijo: ‘Arrestamos a su esposa y será deportada’”.

El 19 de marzo, Nixon Morán se naturalizó ciudadano estadounidense e inició los trámites para solicitar la residencia de su esposa Facebook Carina Morán

Tras el arresto, Alvarado fue trasladada al Centro de Detención del Condado de Chase, en Cottonwood Falls, Kansas. “Mi mamá no es una delincuente, es solo mi mamá”, lamentó Carina, quien denunció que su madre fue engañada para acudir a la cita. “Nos hicieron creer que su petición había sido aprobada y que obtendría su tarjeta de residencia, pero eso nunca iba a suceder”, afirmó.

La joven, que al igual que sus otros tres hermanos es estadounidense, dijo temer por la salud de su madre en el centro de detención, ya que tiene diabetes, presión arterial alta y antecedentes de cáncer de mama y no había recibido alimento ni bebida durante horas.

Una apelación pendiente y el temor a la deportación

La hija de Alvarado contó en una publicación en su cuenta de Facebook que a su madre “la sacaron por la parte trasera del edificio y la subieron a una camioneta blanca”, que la llevó al centro de detención. La angustia de su familia, dijo, se incrementó cuando les informaron que sería deportada a Guatemala: “Nos dijeron que la enviarán de regreso a su país dentro de 2 o 3 días”.

Los abogados de Alvarado apelaron su caso, pero la mujer continúa detenida Getty Images

“Siento como si me la hubieran arrebatado y como si no la volviera a ver. He estado con mi madre toda mi vida. No sé lo que es no tenerla. Tengo que decirles a mis hermanos menores que no van a poder ver a su madre", escribió en sus redes sociales.

Los abogados de Alvarado presentaron una apelación ante la Junta de Apelaciones de Inmigración para evitar su deportación. Mientras aguardan la resolución de la justicia, algo que podría tardar semanas, la guatemalteca continúa detenida y sin contacto con su familia. “No podemos visitarla ni nada. Está muy restringido”, comentó la joven.