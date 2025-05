Su esposo murió en una redada y ahora demanda a las autoridades por exceso de fuerza: “Innecesario y trágico”

Una mujer presentó una demanda contra la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF, por sus siglas en inglés) tras la muerte de su esposo durante una redada. Una carta de un funcionario contradice su versión sobre lo ocurrido.

¿Qué sucedió en el operativo de la ATF en Arkansas?

El director ejecutivo del Aeropuerto Nacional Bill y Hillary Clinton, ubicado en Little Rock, Arkansas, murió en 2024 tras una redada de agentes de la entidad que culminó con disparos. Los agentes de la ATF ingresaron el 19 de marzo a la vivienda de Bryan Malinowski con una orden judicial.

El operativo de la ATF tuvo lugar en marzo de 2024 Facebook/ATF

Según los registros judiciales, consignados por la agencia de noticias Associated Press, los oficiales ingresaron a la propiedad de Malinowski en relación con acusaciones de que el director ejecutivo había presuntamente comprado 150 armas y las había revendido sin contar con una licencia de distribuidor, entre mayo de 2021 y febrero de 2024.

El encuentro en la vivienda del acusado derivó en disparos entre ambas partes y Malinowski falleció días después a causa de heridas de bala. Según detallaron los documentos, el hombre habría iniciado el tiroteo, hirió a uno de los oficiales y los agentes respondieron al abrir fuego.

¿En qué se basa la demanda contra la ATF?

La viuda del director ejecutivo, María Malinowski, presentó una demanda ante un tribunal federal en Little Rock, en la que acusó a la ATF y diez agentes de actuar de forma “imprudente y negligente”, así como de violar sus derechos constitucionales y los de su esposo.

(Imagen ilustrativa). El hombre estaba acusado de revender armas sin licencia Unsplash

“La demanda busca justicia por la pesadilla que he estado viviendo durante los últimos 14 meses”, apuntó la mujer en un comunicado consignado por The New York Post.

También indica que los oficiales que acudieron aquel día a su propiedad lo hicieron “a la fuerza”. “La Constitución exige razonabilidad y, específicamente en este caso, que los acusados llamen a la puerta, anuncien su presencia y propósito, y esperen un tiempo razonable antes de entrar”, afirma el documento.

Además, agrega que “la ATF no lo hizo, lo que resultó en un final totalmente predecible, innecesario y trágico”. En este contexto, Malinowski solicitó un juicio con jurado.

La investigación de la actuación de los agentes de la ATF

En 2024, el fiscal del condado de Pulaski, Will Jones, envió una carta con una declaración sobre el incidente en el que estuvo involucrada la ATF. Así, defendió una actuación “justificada” de la agencia el 19 de marzo del año pasado.

(Archivo). La mujer presentó la demanda contra diez agentes de ATF ATF / X

Según su declaración, los agentes se identificaron de forma correspondiente, con luces y sirenas en los vehículos en los que se trasladaron, y que anunciaron su presencia en la puerta de la vivienda previo a su ingreso. En tanto, habrían ingresado tras aguardar 28 segundos.

Con respecto al momento del inicio del tiroteo, el funcionario expresó: “Dadas las circunstancias, el agente tenía la convicción razonable de que era necesario emplear la fuerza letal para defenderse a sí mismo y al otro agente. Por lo tanto, el uso de la fuerza letal por parte del agente se ajustó a la ley de Arkansas y estuvo justificado”.