Su hija tiene cáncer, fueron deportados por ICE y piden volver a EE.UU. para continuar con el tratamiento: “Es una tragedia”

Una matrimonio de migrantes indocumentados de Texas que viajaba desde Río Grande City a Houston para que su hija de 10 años, diagnosticada con cáncer cerebral, recibiera atención médica fue detenido en un control migratorio por agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés). A pesar de que la niña y cuatro de sus hermanos son estadounidenses, todos fueron deportados a México a principios de febrero y ahora luchan por volver a Estados Unidos para continuar con el tratamiento. “Es una tragedia absoluta”, afirmó la titular del Proyecto de Derechos Civiles de Texas, que inició una campaña para que puedan regresar a EE.UU..

La historia de la familia deportada que pide volver a EE.UU. para tratar a su hija con cáncer

Segú detalla NBC News, el matrimonio mexicano había llegado a Estados Unidos en 2013 con la esperanza de ofrecerle un futuro mejor a su hijo. Se establecieron en Texas, donde trabajaron en distintos empleos y donde creció su familia: allí nacieron sus otros cinco hijos, ciudadanos estadounidenses.

El matrimonio indocumentado con cuatro de sus hijos Facebook: Texas Civil Rights Project

El 4 de febrero pasado, la pareja viajaba en su auto con cinco de sus hijos: la niña de 10 años enferma y sus hermanos de 15, 13, 8 y 6 años. Iban desde Río Grande a Houston, porque la pequeña debía realizarse un chequeo médico de urgencia, cuando los detuvo un control migratorio y fueron deportados a México.

El hijo mayor, de 17 años, quedó en Texas, separado de sus padres y hermanos. Tras ser expulsada del país, la familia pasó una semana en un albergue en México.

Luego, lograron mudarse a una casa, pero viven con miedo. La madre le contó NBC la angustia que atraviesan, ya que su hija necesita continuar su tratamiento médico en Estados Unidos y temen por su vida: “Es muy difícil. No le deseo a nadie pasar por esta situación”.

La enfermedad de la niña y su detención por ICE

En 2024, a la niña de 10 años le diagnosticaron cáncer cerebral y fue sometida a una cirugía para extirparle un tumor. “Los médicos prácticamente no me daban esperanzas de vida, pero gracias a Dios es un milagro”, comentó la madre.

A pesar de la operación, la inflamación en su cerebro no desapareció por completo, lo que le genera dificultades para hablar y mover el lado derecho de su cuerpo.

Antes de la deportación, la niña asistía regularmente a consultas médicas y terapias de rehabilitación en Houston. También tomaba medicamentos para prevenir convulsiones. Para que pudiera recibir estos tratamientos, la familia había realizado el mismo viaje varias veces y sorteaba los controles migratorios, ya que presentaban documentos de los médicos y de sus abogados.

Nunca habían tenido problemas con los agentes del ICE, hasta principios de febrero. Las autoridades migratorias detuvieron a los padres por no tener un estatus legal y también a sus cinco hijos que viajaban con ellos. “Intenté explicarles que mi hija estaba enferma, pero no les interesó escuchar”, dijo la madre.

La niña de diez años tiene cáncer y precisa atención médica Texas Civil Rights Project

Además de la niña de 10 años, su hermano de 15 años también requiere atención médica. El adolescente padece el síndrome de QT largo, un trastorno cardíaco que causa latidos irregulares y que puede ser mortal si no recibe tratamiento adecuado. Usa un monitor para registrar su frecuencia cardíaca, pero ahora no tiene acceso al seguimiento médico que necesita.

Cómo fue la deportación de la familia a México

Después de ser detenidos, la familia fue trasladada a un centro de detención, donde los separaron: la mujer y la niña enferma por un lado, mientras que su esposo y los cuatro varones en otro.

La madre relató que la niña enferma tuvo que acostarse en el suelo frío y que nunca recibió atención o un cuidado diferente por su salud. “El miedo es horrible. Casi no puedo explicarlo, pero es algo frustrante, muy duro, algo que no se le desearías a nadie”, describió.

Horas después, la pareja y sus hijos fueron subidos a una camioneta y los abandonaron en el lado mexicano de un puente en Texas. Una vez allí, buscaron refugio en un albergue.

La campaña para que regresen a Estados Unidos

Proyecto de Derechos Civiles de Texas representa a la familia y reclama que las autoridades les permitan ingresar a EE.UU.. “Hacemos un llamado al gobierno para que conceda libertad condicional a la familia, para reparar el daño que han causado y para que no le haga esto a nadie más”, afirmó Rochelle Garza, presidenta de la organización.

La campaña para reclamar que la familia puede regresar a EE.UU. Facebook: Texas Civil Rights Project

Asimismo, Garza advirtió que este caso no es un hecho aislado. “Lo que le está sucediendo a esta familia es una tragedia absoluta y no es algo que se limita solo a ellos”, señaló. Según explicó, su organización ya documentó otros casos de familias con estatus migratorio mixto separadas o deportadas. El abogado de la organización, Danny Woodward, destacó que los padres de la niña no tienen antecedentes penales.