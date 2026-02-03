Sueño americano frustrado: es venezolana y quiere autodeportarse de EE.UU., pero está atrapada en un limbo migratorio

Con la intención de rehacer su vida, una mujer venezolana de 28 años, madre de dos hijos y embarazada, llegó a Estados Unidos bajo el gobierno de Joe Biden, pero con los cambios implementados por Donald Trump vio frustrada su búsqueda del “sueño americano”. Ahora intenta autodeportarse, pero enfrenta un limbo migratorio debido a que no logra reunir los documentos necesarios. Mientras tanto, su esposo, que firmó su salida voluntaria el año pasado, la espera en Venezuela en medio de una creciente incertidumbre.

Venezolana busca regresar a su país, pero queda atrapada en un limbo migratorio

Bajo el gobierno de Biden, Franyelis llegó a Estados Unidos junto con su esposo, Yonquenide, y sus dos hijos, de tres y ocho años.

En aquel entonces, utilizaron la aplicación CBP One, patrocinada por la administración demócrata, mediante la cual solicitaron asilo, relató en diálogo con CNN. Con un permiso de trabajo y el sueño americano en marcha, la situación se deterioró rápidamente con la asunción de Trump.

Apenas tomó posesión del cargo, el mandatario republicano desactivó la aplicación y, junto con esta acción, todas las citas fueron canceladas. De este modo, Franyelis y Yonquenide quedaron expuestos a detenciones por parte de las agencias federales y una posible deportación.

Cuando acudió a una cita rutinaria con el juez Jonathan Reingold en el tribunal de 26 Federal Plaza, en Manhattan, Yonquenide fue detenido por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés). “Estaban esperándolo”, sostuvo su esposa.

El hombre pasó varios días detenido hasta que acudió a una cita con el juez de inmigración, quien dictó una orden de deportación inmediata.

Si bien podía apelar, eligió firmar su salida voluntaria y regresar a su país de origen.

Embarazada y sin pasaporte: el limbo que impide a una venezolana salir de EE.UU.

Tras la captura de Nicolás Maduro, la mujer analizó las ventajas y desventajas de la autodeportación. Finalmente, decidió avanzar con el proceso a medida que se acerca la fecha de parto, pero en el camino encontró nuevos obstáculos.

Embarazada de siete meses, Franyelis comenzó a pedir mociones de salida voluntaria de Estados Unidos para ella y los niños. Renunció a su derecho de solicitar asilo, pese a que podía trabajar y recibir servicios sociales, pero no fue suficiente.

El presidente Trump habilitó la opción de autodeportarse de EE.UU., pero la mujer venezolana no cuenta con un pasaporte válido para salir del país Foto de CBP

Sin pasaportes válidos, la mujer no tiene posibilidad de solicitar un documento debido a que Venezuela y EE.UU. rompieron relaciones diplomáticas en 2019. De esta manera, no está autorizada para solicitar la autodeportación, y con su embarazo en curso, el dinero también se convierte en un problema.

Ahora, trabaja en el cuidado de niños tres veces por semana, con lo que consigue aproximadamente 50 dólares por turno. Sin embargo, enfrenta una carrera contra reloj mientras el embarazo avanza.

Instalado en Venezuela, Yonquenide, que entiende los motivos por los que su esposa quiere regresar, considera que sería mejor que se quede en Estados Unidos.

“Me gustaría que se quedara allá y les diera un futuro a mis hijos, pero ella quiere estar a mi lado. Creo que necesita ayuda con el embarazo y con los niños. Ella es solo una persona, y no va a poder con todo esto”, manifestó.

Consultado por CNN, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) no respondió a la pregunta sobre las opciones para los venezolanos sin pasaporte que desean “autodeportarse”.

Salida voluntaria de EE.UU.: requisitos y beneficios del programa del DHS

Uno de los principales obstáculos por los que Franyelis no logra autodeportarse corresponde a que no cuenta con un pasaporte válido. El sitio web oficial del DHS indica que los peticionarios deben:

Estar en EE. UU. sin estatus migratorio legal o con estatus expirado.

o con estatus expirado. Descargar y registrar la intención de salida en la app CBP Home .

. Presentar un documento de identidad válido para viajar, como un pasaporte .

. Proveer datos personales, fecha de nacimiento, país de ciudadanía, foto y contacto.

Los migrantes elegibles que deseen autodeportarse de EE.UU. deben presentar ciertos documentos Archivo

Entre los beneficios de deportarse de manera voluntaria, el DHS señala que los migrantes recibirán un viaje libre de costo, un bono de salida de US$2600 y la condonación de cualquier multa pendiente por presencia ilegal.