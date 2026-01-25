Adiós al sueño americano: es cubano y lo vende todo para volver a comenzar en su país

Luego de un año marcado por la expulsión y la autodeportación de cientos de miles de migrantes en Estados Unidos, un ciudadano cubano decidió poner a la venta su negocio para regresar a su país de origen. Mediante un video en TikTok, Carlos Quintana señaló que vende el food truck en el que trabaja a 12.000 dólares. En los comentarios, varias personas lo apoyaron y otras contaron su experiencia.

El cubano que se despidió del sueño americano y lo vende todo para volver a comenzar en su país

El hombre reside en Austin, Texas, y a través de una publicación en TikTok del creador de contenido Dairon Cano, comunicó que decidió poner a la venta su tráiler y que quiere regresar a la isla.

El cubano que lo vende todo para volver a Cuba

“Buen día, mi nombre es Carlos Quintana. En estos momentos quisiera vender mi tráiler, señores, lo doy con todo, con todo“, afirmó. Según consta en el video, el dueño del negocio tomó la decisión de regresar a Cuba debido a que la situación con los papeles no salió como lo esperaba y a que no se sentía cómodo al residir sin estatus legal permanente en EE.UU.

Luego, Quintana señaló que el tráiler está en proceso de refinanciación y ya pagó casi la mitad. El vehículo, que ofrece por US$12.000, cuenta con heladeras, congelador, plancha, fogón de cuatro hornillas, techo metálico, microondas y cámaras para almacenar bebidas y alimentos.

En las imágenes, exhibió el tráiler por dentro y mostró que todo se encuentra en buen estado. A pesar de que no dio más detalles respecto a su decisión de volver a Cuba, el hombre remarcó que no quiere seguir viviendo en Estados Unidos.

En los comentarios, muchas personas brindaron su apoyo a Quintana y reconocieron que los cubanos experimentan una situación particular en el país norteamericano. “Si no te sientes bien, haces lo correcto”, manifestó un usuario.

Otro relató su propia experiencia y señaló que entró a EE.UU. con el I-220A. Aunque por el momento se encuentra en un limbo, expresó que espera que pronto la situación se regularice para los cubanos.

El caso de un cubano con I-220A que apoya a Trump y teme la deportación

En una situación similar se encuentra un podcaster que apoya a Donald Trump conocido como El Oski. El joven llegó a Florida hace varios años y entró con un formulario I-220A. También conocido como “Order of Release on Recognizance”, no se trata de un permiso de ingreso ni de un estatus migratorio, sino de un documento administrativo de liberación que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) entrega después de que una persona ya fue detenida por ingresar a EE.UU. sin autorización.

El cubano podcaster pro Trump entró a Florida en 2019 bajo el permiso I-220A Archivo/Local10

Antes de su arribo a EE.UU., El Oski ya era un fiel admirador del presidente Trump, e incluso se tatuó su rostro en el pecho. En una reciente entrevista con el medio Local 10, reveló que tiene miedo por una posible deportación.

Según sus palabras, él y cientos de miles de cubanos permanecen “en el limbo” a la espera de una resolución que cambie su situación. "Esto no es lo que esperaban. No es lo que yo esperaba“, sostuvo.

Adiós al sueño americano: los cubanos que enfrentan una situación irregular en EE.UU.

En los últimos años, muchos cubanos ingresaron de manera ilegal a EE.UU. y luego fueron liberados por el ICE mediante el I-220A. Las autoridades migratorias pueden emitir este formulario como una orden de liberación bajo palabra dentro de un proceso migratorio en curso.

En Estados Unidos, muchos cubanos fueron liberados con el I-220A y hoy se encuentran en un "limbo migratorio" Freepik

El documento suele incluir ciertos requisitos y condiciones a cambio de ser liberado, como asistir a audiencias en el tribunal de inmigración. Según el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (Uscis, por sus siglas en inglés), el I-220A “no constituye prueba de estatus ni categoría migratoria”.

Por este motivo, algunos abogados encabezan una demanda contra la administración Trump, con el objetivo de legalizar la situación. En diálogo con Local 10, el abogado de inmigración Mark Prada estimó que al menos 400 mil cubanos se encuentran en un “limbo migratorio”.

"Hemos estado argumentando que todos ellos han sido puestos en libertad condicional y que la burocracia es solo papel", expresó Prada.