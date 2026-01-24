LA NACION
en vivo

Tiroteo en Minneapolis hoy, en vivo: un hombre estadounidense murió durante una redada migratoria este sábado 24 de enero

Agentes del ICE dispararon este sábado a la mañana a Alex Jeffrey Pretti, un ciudadano americano de 37 años

Una persona es derribada por un agente federal en medio de las protestas tras un tiroteo ocurrido el 24 de enero de 2026 en Minneapolis, Minnesota
Una persona es derribada por un agente federal en medio de las protestas tras un tiroteo ocurrido el 24 de enero de 2026 en Minneapolis, MinnesotaBRANDON BELL - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Agentes federales de inmigración disparan a un hombre en Minneapolis

Un hombre fue baleado y falleció este sábado por la mañana tras un incidente con agentes federales en Minneapolis, lo que marca el tercer tiroteo con participación de fuerzas federales en la ciudad en el último mes.

Una persona es perseguida por agentes federales en medio de protestas tras un tiroteo ocurrido el 24 de enero de 2026 en Minneapolis, Minnesota
Una persona es perseguida por agentes federales en medio de protestas tras un tiroteo ocurrido el 24 de enero de 2026 en Minneapolis, MinnesotaBRANDON BELL - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Tim Walz dice que "no se puede confiar" en una investigación federal del tiroteo en Minneapolis

El gobernador de Minessota, Tim Walz, dijo el sábado que “no se puede confiar” en una investigación de las autoridades federales en el fatal tiroteo en el que murió un estadounidense en ese estado a manos de agentes de inmigración (ICE).

“No se puede confiar en el gobierno federal para liderar esta investigación. El estado se encargará de ello, punto”, dijo Walz, al acusar a la operación en curso contra la inmigración ilegal de “sembrar el caos y la violencia”.

Un hombre habla con agentes federales mientras los manifestantes se reúnen cerca del lugar donde, según las autoridades estatales y locales, un hombre fue baleado por agentes federales esa misma mañana en Minneapolis, Minnesota, el 24 de enero de 2026
Un hombre habla con agentes federales mientras los manifestantes se reúnen cerca del lugar donde, según las autoridades estatales y locales, un hombre fue baleado por agentes federales esa misma mañana en Minneapolis, Minnesota, el 24 de enero de 2026ROBERTO SCHMIDT - AFP

En video: el momento en el que agentes del ICE le disparan a un hombre en Minneapolis

Agentes federales del ICE le dispararon este sábado a un hombre en medio de las fuertes protestas en Minneapolis, Minnesota. Videos compartidos por usuarios en redes sociales mostraron el fuerte altercado entre el manifestante y los agentes, que lo posicionaron en el suelo y, ante su resistencia, le dispararon. El presidente Donald Trump aseguró que el alcalde y el gobernador estaban “incitando a la insurrección” y pidió que “dejen a los patriotas de ICE hacer su trabajo”.

El momento en el que agentes de inmigración mataron a tiros a un hombre durante las protestas en Minneapolis
El momento en el que agentes de inmigración mataron a tiros a un hombre durante las protestas en Minneapolis

Tim Walz denuncia "otro tiroteo atroz" por agentes federales

El gobernador de Minnesota, Tim Walz, denunció el sábado “otro tiroteo atroz” por parte de agentes federales en Estados Unidos, dos semanas después de que un miembro del ICE disparara a una ciudadana estadounidense en Minneapolis que luego falleció.

Miles de agentes del ICE han sido desplegados en esta ciudad gobernada por los demócratas, en el marco de la campaña del presidente Donald Trump para deportar a inmigrantes indocumentados en todo el país. “Acabo de hablar con la Casa Blanca después de otro tiroteo atroz por parte de agentes federales esta mañana. Minnesota ya está harta. Esto es repugnante”, dijo Walz en X.

El jefe policial de Minneapolis pide "mantener la calma" después de muerte de Alex Jeffrey Pretti

Brian O’Hara, jefe de policía de Minneapolis, instó a la colectividad a “mantener la calma y no destruir la ciudad” después de que agentes federales de inmigración mataran a tiros a un hombre el sábado en Minneapolis. En ese sentido, insistió en que hay escasa información sobre el tiroteo. También hizo un llamado a la gente a que abandonaran el área y dijo que no era “sostenible”.

Una persona reacciona ante agentes federales de inmigración tras un tiroteo el sábado 24 de enero de 2026 en Minneapolis
Una persona reacciona ante agentes federales de inmigración tras un tiroteo el sábado 24 de enero de 2026 en MinneapolisAbbie Parr - AP

Qué se sabe de Alex Jeffrey Pretti, el hombre abatido por agentes federales en Minnesota

El hombre abatido este sábado por agentes federales en Minneapolis durante las protestas contra las redadas migratorias fue identificado como el ciudadano norteamericano Alex Jeffrey Pretti, de 37 años, residente del sur de esa ciudad, capital de Minnesota, según señalaron al diario local Star Tribune fuentes cercanas a la investigación.

El alcalde de Minneapolis pide a Trump poner fin a la operación del ICE

El alcalde de Minneapolis, Jacob Frey, pidió el sábado al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que termine la vasta ofensiva contra la inmigración en esta ciudad del norte del país, tras el segundo tiroteo mortal de un civil a manos de agentes federales. “Acabo de ver un video de más de seis agentes enmascarados golpeando brutalmente a (una persona) y disparándole hasta matarlo”, declaró Frey en una rueda de prensa.

“Al presidente Trump: este es el momento de actuar como un líder. Ponga a Minneapolis, ponga a Estados Unidos primero en este momento. Logremos la paz. Pongamos fin a esta operación”, expresó.

"Tiros defensivos": Tricia McLaughlin defendió la maniobra del ICE que resultó en la muerte de un hombre

La portavoz del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés), Tricia McLaughlin, dijo en un comunicado que los agentes federales estaban realizando una redada migratoria y dispararon “tiros defensivos” después de que un hombre con una pistola se les acercara y “resistiera violentamente” cuando los agentes intentaron desarmarlo.

Más leídas
  1. Elena Roger: los largos duelos, por qué no vive en el exterior y la sentencia de un famoso director que desoyó
    1

    Elena Roger: los duelos prolongados, por qué no vive en el exterior y la sentencia de un famoso director que no escuchó

  2. Una pasajera y una carga oculta, la pista sobre el destino de los teléfonos celulares robados
    2

    Una pasajera, una carga oculta y la pista sobre la ruta de destino de los teléfonos celulares robados

  3. Trump vuelve a apuntar contra Carney tras su discurso en Davos y amenaza a Canadá con aranceles del 100%
    3

    Trump amenaza a Canadá con imponer aranceles del 100% si hace un acuerdo comercial con China

  4. Murió el niño de 12 años que fue mordido por un tiburón en Australia
    4

    Murió el niño de 12 años que fue mordido por un tiburón en Australia