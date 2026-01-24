Tiroteo en Minneapolis hoy, en vivo: un hombre estadounidense murió durante una redada migratoria este sábado 24 de enero

El gobernador de Minessota, Tim Walz, dijo el sábado que “no se puede confiar” en una investigación de las autoridades federales en el fatal tiroteo en el que murió un estadounidense en ese estado a manos de agentes de inmigración (ICE).

“No se puede confiar en el gobierno federal para liderar esta investigación. El estado se encargará de ello, punto”, dijo Walz, al acusar a la operación en curso contra la inmigración ilegal de “sembrar el caos y la violencia”.