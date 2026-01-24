Tiroteo en Minneapolis hoy, en vivo: un hombre estadounidense murió durante una redada migratoria este sábado 24 de enero
Agentes del ICE dispararon este sábado a la mañana a Alex Jeffrey Pretti, un ciudadano americano de 37 años
Agentes federales de inmigración disparan a un hombre en Minneapolis
Un hombre fue baleado y falleció este sábado por la mañana tras un incidente con agentes federales en Minneapolis, lo que marca el tercer tiroteo con participación de fuerzas federales en la ciudad en el último mes.
Tim Walz dice que "no se puede confiar" en una investigación federal del tiroteo en Minneapolis
El gobernador de Minessota, Tim Walz, dijo el sábado que “no se puede confiar” en una investigación de las autoridades federales en el fatal tiroteo en el que murió un estadounidense en ese estado a manos de agentes de inmigración (ICE).
“No se puede confiar en el gobierno federal para liderar esta investigación. El estado se encargará de ello, punto”, dijo Walz, al acusar a la operación en curso contra la inmigración ilegal de “sembrar el caos y la violencia”.
En video: el momento en el que agentes del ICE le disparan a un hombre en Minneapolis
Agentes federales del ICE le dispararon este sábado a un hombre en medio de las fuertes protestas en Minneapolis, Minnesota. Videos compartidos por usuarios en redes sociales mostraron el fuerte altercado entre el manifestante y los agentes, que lo posicionaron en el suelo y, ante su resistencia, le dispararon. El presidente Donald Trump aseguró que el alcalde y el gobernador estaban “incitando a la insurrección” y pidió que “dejen a los patriotas de ICE hacer su trabajo”.
Tim Walz denuncia "otro tiroteo atroz" por agentes federales
El gobernador de Minnesota, Tim Walz, denunció el sábado “otro tiroteo atroz” por parte de agentes federales en Estados Unidos, dos semanas después de que un miembro del ICE disparara a una ciudadana estadounidense en Minneapolis que luego falleció.
Miles de agentes del ICE han sido desplegados en esta ciudad gobernada por los demócratas, en el marco de la campaña del presidente Donald Trump para deportar a inmigrantes indocumentados en todo el país. “Acabo de hablar con la Casa Blanca después de otro tiroteo atroz por parte de agentes federales esta mañana. Minnesota ya está harta. Esto es repugnante”, dijo Walz en X.
I just spoke with the White House after another horrific shooting by federal agents this morning. Minnesota has had it. This is sickening.— Governor Tim Walz (@GovTimWalz) January 24, 2026
The President must end this operation. Pull the thousands of violent, untrained officers out of Minnesota. Now.
El jefe policial de Minneapolis pide "mantener la calma" después de muerte de Alex Jeffrey Pretti
Brian O’Hara, jefe de policía de Minneapolis, instó a la colectividad a “mantener la calma y no destruir la ciudad” después de que agentes federales de inmigración mataran a tiros a un hombre el sábado en Minneapolis. En ese sentido, insistió en que hay escasa información sobre el tiroteo. También hizo un llamado a la gente a que abandonaran el área y dijo que no era “sostenible”.
Qué se sabe de Alex Jeffrey Pretti, el hombre abatido por agentes federales en Minnesota
El hombre abatido este sábado por agentes federales en Minneapolis durante las protestas contra las redadas migratorias fue identificado como el ciudadano norteamericano Alex Jeffrey Pretti, de 37 años, residente del sur de esa ciudad, capital de Minnesota, según señalaron al diario local Star Tribune fuentes cercanas a la investigación.
El alcalde de Minneapolis pide a Trump poner fin a la operación del ICE
El alcalde de Minneapolis, Jacob Frey, pidió el sábado al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que termine la vasta ofensiva contra la inmigración en esta ciudad del norte del país, tras el segundo tiroteo mortal de un civil a manos de agentes federales. “Acabo de ver un video de más de seis agentes enmascarados golpeando brutalmente a (una persona) y disparándole hasta matarlo”, declaró Frey en una rueda de prensa.
“Al presidente Trump: este es el momento de actuar como un líder. Ponga a Minneapolis, ponga a Estados Unidos primero en este momento. Logremos la paz. Pongamos fin a esta operación”, expresó.
Today, we lost another Minneapolis neighbor after multiple ICE agents pummeled him and shot him to death.— Mayor Jacob Frey (@MayorFrey) January 24, 2026
How many more people need to die or get shot before this ends?
President Trump, I am calling on you to put the American people and this American city first & get ICE out. pic.twitter.com/iGkziVRPUI
"Tiros defensivos": Tricia McLaughlin defendió la maniobra del ICE que resultó en la muerte de un hombre
La portavoz del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés), Tricia McLaughlin, dijo en un comunicado que los agentes federales estaban realizando una redada migratoria y dispararon “tiros defensivos” después de que un hombre con una pistola se les acercara y “resistiera violentamente” cuando los agentes intentaron desarmarlo.
'HORRIFIC SMEAR': Assistant DHS Secretary Tricia McLaughlin hits back at viral media claims about a 5-year-old whose father was detained by ICE.— Fox News (@FoxNews) January 23, 2026
"ICE did NOT target, arrest a child or use a child as 'bait.' ICE officers were the only people primarily concerned with the welfare… pic.twitter.com/ViX5pDabvB
