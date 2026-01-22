“No me siento segura”: el conmovedor testimonio de una enfermera sobre lo que viven los migrantes en Minneapolis

En medio del escenario que se desarrolla en las calles de Minneapolis, en Minnesota, por las constantes redadas, una enfermera brindó un testimonio sobre lo que viven los migrantes. En su descargo, indicó que no se siente protegida ni en su casa ni en su trabajo, y sostuvo que “los niños no están seguros en el colegio”.

Migrantes en Minneapolis: el conmovedor testimonio de una enfermera

El año 2026 comenzó con órdenes directas del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de llevar a los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) a diferentes ubicaciones de EE.UU.

Frente a los recientes incidentes, una enfermera brindó un discurso en el que rompió en llanto durante una reunión en la ciudad.

“No me siento segura en casa, no me siento segura en el trabajo. Los niños no están seguros en el colegio”, expresó. En esa línea, reveló luego que nació en Minneapolis, pero señaló que está “muerta de miedo” porque su piel no es blanca. “Eso no es justo”, afirmó.

A continuación, detalló que es enfermera y aseguró que Minneapolis atraviesa una emergencia de salud porque “las enfermeras no se presentan a trabajar” por temor al ICE.

“Cuando defendemos a nuestros pacientes negros y latinos, ¿qué ocurre cuando el ICE llega a nuestros hospitales?”, preguntó.

“¿Qué pasa cuando empiezan a sacar a la gente de las UCI (Unidad de Cuidados Intensivos) cuando la vida no es sostenible fuera del hospital? ¿Dónde está nuestro código moral?“, concluyó.

En la reunión celebrada en el Ayuntamiento el 15 de enero, varios vecinos de la zona, trabajadores de la salud y representantes comunitarios expresaron sus preocupaciones sobre la presencia del ICE en Minneapolis.

La sesión fue convocada como parte de un período de comentarios públicos del Concejo, informó Fast Company.

En este marco, se discutió una resolución relacionada con un posible moratorio de desalojos en el estado. No obstante, la presencia del ICE y las tensiones con comunidades inmigrantes fueron los temas que se llevaron la mayor atención.

Enfermeras contra el ICE: la postura en Minneapolis

Como reacción a la muerte de Renee Good, el sindicato de Enfermeras Nacionales Unidas (NNU, por sus siglas en inglés) publicó un comunicado de prensa. En el escrito, condenaron el accionar del agente del ICE y lamentaron el hecho.

“Los agentes federales armados en nuestras calles y comunidades, no los trabajadores inmigrantes, son la mayor amenaza para nuestra seguridad colectiva”, sostuvieron desde el NNU.

A continuación, declararon: “El personal de enfermería sabe que los agentes federales siembran miedo y pánico dondequiera que van, desde vecindarios hasta hospitales. No nos dejaremos intimidar por esta administración y siempre defenderemos a nuestros pacientes”.

Operaciones del ICE en Minneapolis e incidentes con migrantes

A principios de enero, Trump desplegó 2000 agentes del ICE en Minneapolis para llevar a cabo redadas en lo que describió como “la mayor operación de control migratorio jamás realizada”.

El 15 de enero, una semana después, un oficial del ICE disparó a un inmigrante en la pierna. Los funcionarios de inmigración realizaban una parada de tráfico cuando el hombre intentó escaparse. Tras chocar con otro vehículo, trató de huir a pie, pero fue arrestado.

Durante la detención, quiso resistirse y comenzó a forcejear. Según el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés), dos personas salieron de un departamento cercano para intentar frustrar el arresto.

El agente disparó e impactó en la pierna del inmigrante venezolano, que luego fue atendido en un hospital cercano.

Al día siguiente, una ciudadana estadounidense, Aliya Rahman, se dirigía a una cita de rutina en el Centro de Lesiones Cerebrales Traumáticas cuando se encontró con agentes del ICE. En un video, que circuló en redes sociales, se puede ver cómo los funcionarios la sacaron del auto a rastras por la puerta del conductor.

Según afirmó en sus redes sociales, citada por el medio local KFOR, la llevaron a un centro de detención, donde le negaron atención médica y perdió el conocimiento.

El DHS negó esta versión y calificó a Rahman como “una agitadora que obstruía a los agentes del ICE que realizaban arrestos en la zona”.

En medio de los incidentes, cientos de personas se movilizaron en Minneapolis para pedir que los agentes del ICE se retiren de la ciudad.

El alcalde Jacob Frey declaró en varias ocasiones que quería que los funcionarios se marchen y, tras la muerte de Good, expresó: “Es culpa suya, y también es su responsabilidad irse“.