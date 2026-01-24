Crece la tensión en Minneapolis: un hombre murió a manos de agentes federales durante una redada migratoria

Un hombre fue baleado y falleció este sábado por la mañana tras un incidente con agentes federales en Minneapolis, lo que marca el tercer tiroteo con participación de fuerzas federales en la ciudad en el último mes. El jefe de policía local, Brian O’Hara, informó sobre la muerte del individuo, mientras las circunstancias exactas que llevaron al desenlace fatal aún se investigan.

Agentes federales apuntan con sus armas mientras se dispara gas lacrimógeno contra manifestantes. Anteriormente, agentes presuntamente dispararon y mataron a un manifestante durante una pelea para arrestarlo el 24 de enero de 2026 en Minneapolis, Minnesota STEPHEN MATUREN� - GETTY IMAGES NORTH AMERICA�

Según el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), el hombre estaba armado, aunque no se han divulgado más detalles sobre el altercado ni las condiciones que precipitaron el enfrentamiento mortal. El suceso rápidamente elevó la tensión en la ciudad. Testigos del incidente fueron trasladados al Edificio Federal Whipple para declarar, según consignó CNN.

At 9:05 AM CT, as DHS law enforcement officers were conducting a targeted operation in Minneapolis against an illegal alien wanted for violent assault, an individual approached US Border Patrol officers with a 9 mm semi-automatic handgun, seen here.



The officers attempted to… pic.twitter.com/5Y50mYONGH — Homeland Security (@DHSgov) January 24, 2026

Las autoridades de Minneapolis se pronunciaron a través de una publicación en X, indicando que estaban investigando el tiroteo con implicación de agentes federales y urgiendo a la ciudadanía a mantener la calma y evitar la zona cercana a la intersección de la calle 26 Oeste y la avenida Nicollet mientras se desarrolla la situación y se confirman los detalles.

“Es indignante”: la ira de Tim Walz tras las operaciones de agentes federales en Minnesota

La indignación alcanzó el máximo nivel en el ámbito político. El gobernador de Minnesota, Tim Walz, exigió al gobierno de Trump poner fin a las operaciones de control migratorio en el estado. En una contundente publicación en X, Walz manifestó su profunda frustración y rechazo: “Acabo de hablar con la Casa Blanca después de otro horrible tiroteo perpetrado por agentes federales esta mañana. Minnesota está harta. Esto es indignante”.

I just spoke with the White House after another horrific shooting by federal agents this morning. Minnesota has had it. This is sickening.



The President must end this operation. Pull the thousands of violent, untrained officers out of Minnesota. Now. — Governor Tim Walz (@GovTimWalz) January 24, 2026

El mandatario estatal no dudó en exigir la retirada inmediata de los agentes, subrayando la gravedad de la situación: “El presidente debe poner fin a esta operación. Retiren a los miles de agentes violentos y sin entrenamiento de Minnesota. ¡Ahora mismo!”.

Este incidente se suma a una serie de episodios violentos recientes que han marcado la pauta en Minneapolis. A principios de enero, un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) mató a tiros a Renee Good, de 37 años. Posteriormente, otro agente de ICE hirió de bala en la pierna a un migrante venezolano, en un contexto de creciente hostilidad entre la comunidad y las fuerzas federales de inmigración. La recurrencia de estos hechos ha provocado una profunda desconfianza y un enérgico rechazo por parte de la población local.

Un agente federal lanza una bomba de gas lacrimógeno contra manifestantes después de que agentes federales presuntamente dispararan y mataran a un manifestante durante una pelea para arrestarlo el 24 de enero de 2026 en Minneapolis, Minnesota BRANDON BELL� - GETTY IMAGES NORTH AMERICA�

En respuesta a la escalada de violencia y a las controvertidas redadas, los residentes de Minneapolis salieron nuevamente a las gélidas calles este sábado para exigir que ICE abandone sus vecindarios.

Esta movilización refleja el hartazgo ante la presencia y las acciones de los agentes federales en la ciudad. Sin embargo, un funcionario de inmigración que orquesta la represión en la región, cuyo nombre no se especifica en la fuente, prometió que las detenciones no cesarían. La postura anticipa un recrudecimiento del conflicto entre las autoridades federales y la población local, respaldada por la firme declaración del gobernador Walz. La investigación del reciente tiroteo sigue en curso, sin que se conozcan por el momento las circunstancias exactas.