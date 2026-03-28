TPS para venezolanos vence el 2 de abril: el riesgo de perder el permiso de trabajo

El estatus de cientos de miles de venezolanos residentes en Estados Unidos atraviesa una etapa de alta vulnerabilidad. La expiración de licencias de conducir y la batalla judicial sobre el Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés) dejan a este colectivo en un limbo administrativo y legal.

Vence el TPS para venezolanos, la opción para trabajar legal en EE.UU.

El gobierno de Joe Biden designó por primera vez este beneficio para ciudadanos de Venezuela en 2021, al citar condiciones extraordinarias como la crisis humanitaria, la represión y el deterioro de los servicios básicos. Tras una extensión en 2023, la administración de Donald Trump terminó con estas protecciones en septiembre pasado, con efectos concretos desde noviembre.

Muchos venezolanos renovaron su TPS pero omitieron el permiso de trabajo por cuestiones de costo, dado que el TPS otorgaba una extensión automática de vigencia laboral Facebook Illinois Venezuelan Alliance - Facebook Illinois Venezuelan Alliance

Según datos del Foro Nacional de Inmigración, el universo de afectados supera los 605 mil beneficiarios. Actualmente, una corte federal de apelaciones dictaminó que la cancelación del beneficio fue ilegal, pero la realidad operativa permanece estancada. Adelys Ferro, directora del Venezuelan American Caucus, explicó a CNN que esta decisión judicial representa una victoria conceptual, pero no altera el estatus migratorio inmediato de los afectados. “No significó un cambio en el estatus de ninguno”, aclaró la dirigente.

La falta de documentos vigentes: un problema real para los venezolanos

El problema central recae sobre los documentos de identidad. Muchos venezolanos renovaron su TPS pero omitieron el permiso de trabajo por cuestiones de costo, dado que el TPS otorgaba una extensión automática de vigencia laboral. Sin embargo, al suspenderse el estatus, los documentos vinculados perdieron su validez real, aunque el plástico indique una fecha de vencimiento posterior. El próximo 2 de abril marca el vencimiento físico de miles de licencias, aunque las autoridades y especialistas advierten que estos carnets ya carecen de valor legal ante un control policial desde hace meses.

El próximo 2 de abril marca el vencimiento físico de miles de licencias Illinois Venezuelan Alliance

Existen dos grupos diferenciados. Unos 10.000 venezolanos, según estimaciones del Venezuelan American Caucus, renovaron su permiso de trabajo antes de las fechas límite y conservan beneficios vigentes hasta octubre de 2026.

El resto, una cifra que asciende a cientos de miles, se encuentra en una situación de irregularidad técnica. “Las licencias, si los detienen, tampoco son válidas; técnicamente no están vigentes desde hace meses y, de facto, la fecha del plástico se vence en abril”, sostuvo Ferro a CNN al calificar este escenario como una “ilegalidad absoluta”.

Venezolanos en un limbo legal

El proceso legal continúa su curso. El gobierno de Trump dispone de un plazo de 90 días para presentar un recurso ante la Corte Suprema de Estados Unidos. Hasta que el máximo tribunal tome una resolución definitiva, los beneficiarios viven bajo la sombra de la deportación y la imposibilidad de ejercer actividades cotidianas con sus documentos.

La administración Trump dispone de un plazo de 90 días para presentar un recurso ante la Corte Suprema de Estados Unidos Facebook Venezuelan American Alliance - VAA - Facebook Venezuelan American Alliance - VAA

La crítica principal de las organizaciones civiles apunta a la contradicción de un Estado que durante años mantuvo un control estricto sobre estos inmigrantes, mediante verificaciones periódicas de antecedentes y el pago de impuestos, para luego sumirlos en la oscuridad administrativa tras retirar las protecciones prometidas.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA