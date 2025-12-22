Triple bono del DHS: pagan US$3000 y dan vuelos gratis a migrantes que se autodeporten antes del 31 de diciembre

El gobierno de EE.UU. anunció la ampliación de un programa que busca acelerar la salida voluntaria de migrantes indocumentados del país. La medida, que triplica el monto inicial, se gestiona a través de una aplicación oficial e incluye un beneficio económico: el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) informó que quienes acepten autodeportarse antes de fin de año recibirán un pago de US$3000 y un pasaje gratuito de regreso a su país de origen.

Se triplicó el incentivo económico para dejar EE.UU. de manera voluntaria

Según el comunicado oficial del DHS, el monto es una triplicación del incentivo previo, que era de US$1000, para quienes opten por la salida voluntaria. Este nuevo incentivo forma parte de una medida temporal y no de algo permanente, detallaron.

La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, dio el anuncio a través de sus redes sociales: “Esta Navidad, EE.UU. está triplicando generosamente el incentivo para que los inmigrantes indocumentados abandonen el país voluntariamente. Hasta fin de año, quienes se autodeporten usando la aplicación CBP Home podrán recibir una bonificación de salida de US$3000″.

Luego, su mensaje subió de tono y fue contundente sobre las consecuencias: “Los inmigrantes ilegales deberían aprovechar este regalo y autodeportarse porque si no lo hacen, los encontraremos, los arrestaremos y no regresarán”.

This Christmas season, the U.S. taxpayer is generously TRIPLING the incentive for illegal aliens to leave voluntarily. Through the end of the year, illegal aliens who self-deport using the CBP Home App can receive a $3,000 exit bonus.



Illegal aliens should take advantage of this… pic.twitter.com/AKQZChPYfZ — Secretary Kristi Noem (@Sec_Noem) December 22, 2025

La medida está dirigida a personas que se encuentran en el país sin estatus migratorio legal y que se inscriban en el programa de autodeportación mediante la aplicación CBP Home antes de fin de año.

El proceso de autodeportación se realiza a través de la aplicación mópvil CBP Home EFE/Photo Caroline Brehman

Según explicó el DHS, el uso de la aplicación no solo habilita el acceso al bono y al pasaje, sino que también permite a los participantes obtener el perdón de eventuales multas o sanciones civiles vinculadas a no haber salido del país a tiempo.

Qué es la app CBP Home y cómo funciona la autodeportación

El programa se canaliza únicamente a través de la aplicación CBP Home, desarrollada por la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés). El procedimiento incluye los siguientes pasos:

La persona debe descargar la app.

Completar sus datos.

Confirmar su intención de regresar voluntariamente a su país.

A partir de allí, el propio departamento se encarga de gestionar y pagar el viaje.

Desde el gobierno remarcan que se trata de un proceso rápido, gratuito y sencillo, pensado para facilitar la salida voluntaria sin necesidad de atravesar instancias de detención o deportación forzada.

El gobierno asegura que el uso de CBP Home es sencillo y se completa con 4 simples pasos

Las cifras del gobierno: casi 2 millones de migrantes eligieron la autodeportación

Noem aseguró que desde enero de 2025 1,9 millones de migrantes indocumentados abandonaron voluntariamente Estados Unidos.

Además, señaló que decenas de miles de personas ya utilizaron el programa CBP Home como vía para concretar su salida.

Cómo es CBP Home, la nueva aplicación del gobierno federal Fernando Llano - Ap News

Advertencia del gobierno de EE.UU. para quienes no se sumen al programa

El mensaje oficial del DHS también incluye una advertencia clara para quienes no se inclinen por esta opción.

Según afirmó Noem, quienes rechacen el incentivo enfrentarán un único escenario posible: ser arrestados y deportados, sin posibilidad de regresar a Estados Unidos en el futuro.