Trump quiere hacer otro censo en EE.UU., esta vez sin inmigrantes indocumentados: “No serán contabilizados”
Esta orden del presidente norteamericano surge en el marco del rediseño de los mapas del Congreso para las elecciones de 2026
- 3 minutos de lectura'
Donald Trump le solicitó al Departamento de Comercio (DOC, por sus siglas en inglés) un nuevo censo que excluya a los inmigrantes indocumentados. Esta orden surge en medio de la presión ejercida por la Casa Blanca para que los estados gobernados por republicanos rediseñen los mapas del Congreso.
El comunicado oficial de Donald Trump sobre un nuevo censo
El presidente de Estados Unidos anunció la noticia en su cuenta de Truth Social. Allí, expuso que el nuevo censo de “alta precisión” no tomaría en cuenta a los inmigrantes con estatus irregular en el país norteamericano.
“Las personas que se encuentran en nuestro país sin documentos no serán contabilizadas en el CENSO", informó Trump.
De avanzar, Donald Trump indicó que se utilizarían cifras actuales basadas en los resultados de las elecciones presidenciales del año pasado, donde ganó con 312 votos electorales.
Las razones detrás del censo sin migrantes con estatus irregular
El anuncio se produce en el marco de una creciente presión por parte de la Casa Blanca de rediseñar los mapas electorales en los estados gobernados por dirigentes republicanos de cara a las elecciones intermedias de 2026, en un movimiento conocido como gerrymandering.
La iniciativa se aceleró en los últimos días, cuando Trump presionó a Greg Abbott, gobernador de Texas, para convocar una sesión especial con el fin de aprobar un nuevo mapa de distritos que favoreciera a su partido. Esta modificación contemplaba el rediseño en las áreas de Houston, Austin y Dallas, zonas estratégicas para el Partido Republicano.
Para bloquear la votación, decenas de legisladores demócratas abandonaron el estado para impedir el quórum necesario en la Cámara estatal. Esto dio pie a que Abbott ordenara buscar y arrestar a los ausentes.
“Al huir del estado, están secuestrando legislación crucial para ayudar a las víctimas de las inundaciones y promover la reducción del impuesto predial. El incumplimiento del deber conlleva consecuencias”, afirmó el gobernador en un comunicado oficial.
Además de Texas, Trump presionó a otros estados con legislaturas republicanas. Según consignó US News, el presidente envió a su vicepresidente, JD Vance, a Indiana, para tener una reunión con el gobernador, Mike Braun, y los líderes legislativos republicanos.
“Fue genial conocerte [J.D. Vance]. Hablamos de varios temas y me complace destacar algunas de las grandes cosas que están sucediendo en Indiana", expresó Braun en su cuenta de X.
La postura del Partido Demócrata en medio del rediseño de los mapas republicanos
La redistribución de distritos dio pie a que algunos estados dirigidos por demócratas también adoptaran tácticas similares. Este fue el caso de California, donde el gobernador Gavin Newsom solicitó una sesión especial a principios de noviembre para modificar el mapa en caso de que Texas avanzara con sus propios planes.
“Es una cuestión de causa y efecto, que se desencadena en función de lo que ocurre o no ocurre en Texas”, dijo Newsom, según reportó Los Angeles Times. “Espero que hagan lo correcto, y si lo hacen, no habrá motivo para que sigamos adelante”.
Otras noticias de Agenda EEUU
“Esto es la gloria”. Es peruano, vive en Nueva York y probó el histórico salpicón colombiano
Últimos registros. De dólar a peso mexicano hoy: a cuánto cotizó la moneda este jueves 7 de agosto
Arrancó el juego. Calendario de la pretemporada NFL 2025: todas las fechas, partidos y canales para ver en vivo en EE.UU.
- 1
Inflación de julio: el IPC en la ciudad fue del 2,5% y acumula un 18,1% en lo que va del año
- 2
¿Desaparece el MEP? Cada vez más plataformas permiten comprar dólares oficiales
- 3
Confirman nuevo aumento de sueldos para la Gendarmería Nacional: cuánto ganan en agosto de 2025
- 4
Primer candidato de afuera: la uruguaya Tienda Inglesa se sube a la pelea para quedarse con Carrefour