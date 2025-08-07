Trump quiere hacer otro censo en EE.UU., esta vez sin inmigrantes indocumentados: “No serán contabilizados”

Donald Trump le solicitó al Departamento de Comercio (DOC, por sus siglas en inglés) un nuevo censo que excluya a los inmigrantes indocumentados. Esta orden surge en medio de la presión ejercida por la Casa Blanca para que los estados gobernados por republicanos rediseñen los mapas del Congreso.

El comunicado oficial de Donald Trump sobre un nuevo censo

El presidente de Estados Unidos anunció la noticia en su cuenta de Truth Social. Allí, expuso que el nuevo censo de “alta precisión” no tomaría en cuenta a los inmigrantes con estatus irregular en el país norteamericano.

Donald Trump realzó que se utilizarán cifras obtenidas en las Elecciones presidenciales para el nuevo censo Truth Social/@realDonaldTrump

“Las personas que se encuentran en nuestro país sin documentos no serán contabilizadas en el CENSO", informó Trump.

De avanzar, Donald Trump indicó que se utilizarían cifras actuales basadas en los resultados de las elecciones presidenciales del año pasado, donde ganó con 312 votos electorales.

Las razones detrás del censo sin migrantes con estatus irregular

El anuncio se produce en el marco de una creciente presión por parte de la Casa Blanca de rediseñar los mapas electorales en los estados gobernados por dirigentes republicanos de cara a las elecciones intermedias de 2026, en un movimiento conocido como gerrymandering.

El rediseño fue creado con la intención expresa de asegurar que los distritos que favorezcan a Trump y los republicanos tengan márgenes de victoria seguros Eric Gay - AP

La iniciativa se aceleró en los últimos días, cuando Trump presionó a Greg Abbott, gobernador de Texas, para convocar una sesión especial con el fin de aprobar un nuevo mapa de distritos que favoreciera a su partido. Esta modificación contemplaba el rediseño en las áreas de Houston, Austin y Dallas, zonas estratégicas para el Partido Republicano.

Para bloquear la votación, decenas de legisladores demócratas abandonaron el estado para impedir el quórum necesario en la Cámara estatal. Esto dio pie a que Abbott ordenara buscar y arrestar a los ausentes.

El gobernador acusó a los legisladores demócratas de múltiples delitos, como el de soborno Alex Brandon - AP

“Al huir del estado, están secuestrando legislación crucial para ayudar a las víctimas de las inundaciones y promover la reducción del impuesto predial. El incumplimiento del deber conlleva consecuencias”, afirmó el gobernador en un comunicado oficial.

Además de Texas, Trump presionó a otros estados con legislaturas republicanas. Según consignó US News, el presidente envió a su vicepresidente, JD Vance, a Indiana, para tener una reunión con el gobernador, Mike Braun, y los líderes legislativos republicanos.

“Fue genial conocerte [J.D. Vance]. Hablamos de varios temas y me complace destacar algunas de las grandes cosas que están sucediendo en Indiana", expresó Braun en su cuenta de X.

La postura del Partido Demócrata en medio del rediseño de los mapas republicanos

La redistribución de distritos dio pie a que algunos estados dirigidos por demócratas también adoptaran tácticas similares. Este fue el caso de California, donde el gobernador Gavin Newsom solicitó una sesión especial a principios de noviembre para modificar el mapa en caso de que Texas avanzara con sus propios planes.

“Es una cuestión de causa y efecto, que se desencadena en función de lo que ocurre o no ocurre en Texas”, dijo Newsom, según reportó Los Angeles Times. “Espero que hagan lo correcto, y si lo hacen, no habrá motivo para que sigamos adelante”.