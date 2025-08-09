Turno para el “sueño americano”: en qué ciudades de Estados Unidos es más fácil y rápido aplicar para obtener la ciudadanía

Muchas personas suelen emigrar a Estados Unidos en busca de mejores oportunidades y el llamado “sueño americano”. Sin embargo, para quedarse una de las grandes claves es obtener la ciudadanía estadounidense. Las políticas migratorias de la administración Trump volvieron más difícil la naturalización para extranjeros, pero ciertas ciudades de Ohio, California y Kentucky se posicionan como las más simples para realizar el trámite.

En qué ciudades de Estados Unidos es más fácil obtener la ciudadanía estadounidense

Un informe de Boundless Immigration analizó datos oficiales y los tiempos que llevan los trámites migratorios para definir cuáles son las mejores metrópolis en las que los extranjeros pueden tramitar la ciudadanía estadounidense en 2025. Así, determinó que las tres ciudades donde es más fácil obtener la naturalización son: Cleveland en Ohio; Riverside en California; y Louisville en Kentucky.

Cleveland, Riverside y Louisville son las ciudades en las que es más fácil aplicar para obtener la ciudadanía americana Facebook U.S. Citizenship and Immigration Services

El estudio tuvo en cuenta diferentes factores a los que se enfrentan los migrantes a la hora de tramitar la ciudadanía y señaló: “En algunas ciudades, los inmigrantes se enfrentan a retrasos mínimos, tiempos de espera cortos y ubicaciones convenientes para la entrevista de ciudadanía, mientras que en otras ciudades enfrentan grandes retrasos, tiempos de espera largos (incluso exorbitantes) y una entrevista a más de 160 kilómetros de distancia”.

Así es Cleveland para tramitar la ciudadanía americana

Cleveland se ubicó a la cabeza del ranking. El estudio señaló que los migrantes de esta ciudad disfrutan del tiempo de procesamiento de solicitudes más corto del país norteamericano, ya que tarda solo cuatro meses. Además, las tasas de finalización de solicitudes atrasadas son más altas (superiores al 71%) y también cuentan una oficina local del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de EE.UU. (Uscis, por sus siglas en inglés) en la ciudad.

En 2024 California fue el estado con mayor cantidad de migrantes naturalizados de EE.UU. Freepik

En comparación con otras áreas metropolitanas, Cleveland se posicionó como la mejor del ranking, con 95 puntos respecto de los diferentes factores ponderados.

La mejor ciudad de California para tramitar la ciudadanía americana

En el segundo puesto del informe posicionó a Riverside, donde los trámites solo tardan en promedio cinco meses y las tasas de finalización de las solicitudes son del 68,84%. También cuenta con una dependencia del Uscis en su área metropolitana. La ciudad californiana obtuvo 89 puntos dentro del informe.

Cleveland se posicionó a la cabeza del ranking de las mejores ciudades para tramitar la ciudadanía estadounidense Freepik

Cabe señalar que, de acuerdo con datos oficiales del Uscis, en 2024 California fue el estado con más migrantes naturalizados: 150.200 personas obtuvieron su ciudadanía americana.

Mientras que Louisville, Kentucky, se colocó en el tercer puesto, con también un promedio de cinco meses en la demora del trámite para obtener la ciudadanía. La tasas de finalización de las solicitudes migratorias son del 64% y se destaca por la facilidad para realizar los trámites, ya que también cuenta con una oficina de Uscis en la ciudad. Respecto a los parámetros del estudio de Boundless Immigration obtuvo 88 puntos.

Las mejores 10 ciudades para tramitar la ciudadanía estadounidense

De acuerdo con el informe de Boundless Immigration, de todo el territorio norteamericano, diez ciudades se destacan por sus tiempos rápidos, la cantidad de naturalizaciones efectuadas y tener oficinas migratorias cerca. Estas son: