Venezolario, más que un juego: la app creada por un migrante que se volvió un fenómeno social para los venezolanos

Los países suelen definirse por su cultura y costumbres, y en el caso de Venezuela, el lenguaje es uno de sus rasgos más distintivos: desde llamar “cotufas” a las palomitas de maíz hasta usar “malandro” para referirse a un delincuente. Para mantener vivas esas expresiones en todo el mundo, y sobre todo en EE.UU., los hermanos Ronald y Katty Kanzler crearon Venezolario, una exitosa app con más de cuatro millones de descargas.

Ser venezolano con raíces migrantes: cuál es la historia de Venezolario

La aplicación, lanzada en julio del año pasado, nació de la iniciativa de Ronald Kanzler, un venezolano de ascendencia alemana que emigró a España en 2019 en busca de nuevas oportunidades y para garantizar la correcta refrigeración de la insulina de su hijo con diabetes tipo 1, ante las constantes fallas eléctricas en Venezuela.

Ronald en sus tiempos libres creaba el concepto de Venezolario Instagram/@ronaldkanzler

“Los pacientes con estas características necesitan insulina y la insulina es un medicamento muy delicado, que hay que tener refrigerado, y llegó un punto en el que era bastante difícil conseguirlo en Venezuela. Estaba siempre el riesgo de qué pasa si se va la luz”, sostuvo Kanzler en diálogo con la agencia EFE.

En España consiguió un empleo como programador de videojuegos y, en sus horas libres, creó lo que más tarde se convertiría en Venezolario. Para el desarrollo del videojuego llevó a cabo un proceso de preproducción que incluyó la investigación y selección de palabras, que hasta ahora suman mil.

Katty Kanzler es conocida por crear contenidos sobre la Colonia Tovar, una localidad fundada por inmigrantes alemanes en Venezuela en 1843 Instagram/@kattykanzler

En julio del año pasado, Venezolario salió en App Store y Google Play. A principios de 2025, Kanzler le planteó a su hermana Katty- quien es creadora de contenido- formar parte del proyecto como imagen comunicacional. De esa forma, consolidaron un negocio familiar.

“Nuestra intención es que puedan compartir con las personas que tienen a su alrededor y, si hay alguna palabra que no conocen, sepan que sí se utiliza y que quizás puedan incorporarla a su propio vocabulario”, detalló Katty en una entrevista con El Diario.

En qué consiste Venezolario, el nuevo juego favorito de los venezolanos

Venezolario es un juego que adivinanzas que invita a los usuarios a descifrar diferentes expresiones que utilizan los venezolanos sobre un tipo de comida, artista o cualquier tema. Al descifrar una determinada cantidad de palabras, se pasa por diferentes niveles, que va desde Pilas Puestas hasta Rey del Bululú.

Cada nivel se distribuye por diferentes expresiones de los venezolanos sobre comida, música y monumentos Captura de pantalla/App Store

El objetivo de la aplicación es que los venezolanos conecten en diferentes partes del mundo con algunas jergas que representan la cultura del país caribeño. “Las palabras no son solo palabras, sino que nos conectan con momentos de nuestra niñez, momentos con nuestros seres queridos”, sostuvo la influencer.

La aplicación fue descargada por más de cuatro millones de personas en diferentes lugares del mundo como España, Chile, Argentina y Portugal. Tras el éxito cosechado, los hermanos prevén trabajar en nuevas funciones.

Los hermanos Kanzler prevén avanzar con una segunda etapa para el videojuego Captura de pantalla/Venezolario

“Mi hermano está puliendo detalles; es muy perfeccionista, pero nos sentimos muy contentos por lo que se viene y, sobre todo, por seguir trabajando en algo que nos apasiona a ambos, que es promover la ‘venezolanidad’”, sostuvo Katty.