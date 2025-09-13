Es venezolano en EE.UU., trabaja en demolición y revela cuánto le pagan por hora: “Depende de lo que sepas hacer”
En un video, el inmigrante destacó que el país ofrece numerosas oportunidades en ese rubro, pero que los ingresos varían según la experiencia
José Antonio Centeno, un migrante venezolano que vive hace más de un año en Estados Unidos, compartió su experiencia laboral en el sector de demolición y construcción. Tras cuatro meses en ese empleo, contó cuáles son las oportunidades de crecimiento que ofrece esta industria. Según comentó, el salario puede variar según la experiencia y las habilidades de cada persona, mientras que los más especializados pueden conseguir ingresos mensuales elevados.
Cuánto gana por hora un venezolano en el sector de la demolición en Estados Unidos
La cuenta de TikTok dedicada a entrevistar a latinos en Estados Unidos para obtener información de sus salarios, publicó un video que tiene como protagonista a Centeno, quien actualmente reside en el estado de Washington.
“Pagan 20 dólares la hora. Ocho horas son US$160″, especificó el migrante, que trabaja como laybu, es decir, en el nivel más básico dentro de la construcción. Al ser consultado sobre las proyecciones a futuro, respondió que “depende de lo que cada uno vaya aprendiendo”.
Por otro lado, valoró las oportunidades laborales que ofrece EE.UU.: “Lo que yo puedo aconsejar es que si uno viene con una meta, sus objetivos se cumplen".
Sin embargo, aclaró: “Pero hay que trabajar. La mayoría de la juventud que llega a este país lo arruina, porque el 80% que viene para acá hace algo malo”.
Cuánto dinero ganan los venezolanos en distintos empleos en Washington
En la misma publicación, el entrevistador conversó con otros venezolanos que residen en la zona de Washington para conocer cuánto ganan.
Entre las personas consultadas se encuentra Hannah Morris, que comentó que trabaja como productora de televisión y cine. Por su empleo recibe alrededor de US$45.000 al año, lo que representa unos US$3750 al mes.
Por su parte, Ana Teys, coordinadora de un programa televisivo, señaló que en su sector es posible iniciar con un salario de alrededor US$75.000 anuales, es decir, unos US$6250 por mes. “Se puede subir un poco más, según la experiencia y lo que uno aprenda. Se puede llegar a más de US$80.000 anuales”, indicó.
Por otro lado, Alejandra Mogollón explicó que se dedica a realizar entregas a domicilio. “A veces hago US$1200 a la semana, pero también puedo hacer US$800. Hay días buenos y días malos”, describió.
En el rubro del delivery también trabaja José David Freite, que coincidió con la misma cifra: “En tiempo completo se puede sacar US$1200 a la semana, pero hay que trabajar desde las 8 hs hasta la medianoche. Eso significa meter entre 13 y 14 horas en la moto”.
Los cinco pasos para adaptarse a EE.UU.
Desde esta cuenta de TikTok, enfocada en la presencia latina en Estados Unidos, precisaron cinco pasos esenciales para quienes deciden mudarse al país norteamericano:
- Conseguir una línea telefónica: “Es primordial y esencial, tanto para poder comunicarte con tus diferentes seres queridos, así como también para acceso a internet”, afirmó el joven. Contar con un número propio facilita la búsqueda de empleo, los pagos en línea, las compras y múltiples gestiones cotidianas.
- Abrir una cuenta bancaria: hay entidades que permiten hacerlo solo con el pasaporte, lo cual brinda acceso a una tarjeta de débito y a la posibilidad de realizar transacciones y pagos sin necesidad de llevar efectivo.
- Número de identificación tributaria: “Si no tienes acceso a un número de seguridad social, consigue un tax ID o número de identificación tributaria, también conocido como Número de Identificación Individual del Contribuyente (ITIN, por sus siglas en inglés). Esto otorga muchos beneficios como acceder a una licencia de conducir, una tarjeta de seguridad y una tarjeta de crédito”, explicó.
- Construir un historial crediticio: esto es “demasiado importante” para acceder a cualquier trámite o contrato de alquiler.
- Ser positivo y tener metas claras: el joven recalcó que un paso fundamental. “En este país, la actitud y la mentalidad lo hace todo. Si quieres ser ganador, vas a ser ganador. Hay mucha gente que desde que llegó hace lo mismo y sigue ganando igual”.
