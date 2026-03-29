Visa H-2B en abril 2026: los tres cobros que el trabajador migrante paga de su bolsillo

La visa H-2B permite ingresar a Estados Unidos para realizar trabajos temporales no agrícolas, pero el trámite incluye costos que no cubre el empleador. En abril de 2026, el trabajador migrante enfrenta tres cobros principales de su bolsillo: la tarifa de solicitud consular, la tarifa de integridad y, en algunos casos, una tasa de reciprocidad según su país de origen.

Qué es la visa H-2B y para qué trabajos se usa en Estados Unidos

La visa H-2B pertenece al grupo de visas H para empleo temporal. Está destinada a personas extranjeras que viajan a EE.UU. para desempeñarse en trabajos no agrícolas por un período acotado.

La H-2B es una categoría de visa de no inmigrante diseñada para trabajadores temporales no agrícolas Imagen de Freepik

El programa se aplica a necesidades de empleo estacional, intermitente o de carácter temporal, siempre fuera de las actividades del campo.

No se trata de una visa de inmigrante ni de residencia permanente. Su diseño responde a una necesidad puntual de mano de obra y autoriza la permanencia en el país norteamericano únicamente por el tiempo aprobado para la tarea específica.

Además, la H-2B es una categoría basada en petición. El trabajador no puede iniciar el trámite por su cuenta desde cero. Antes, un empleador estadounidense debe presentar la solicitud correspondiente ante el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (Uscis, por sus siglas en inglés) y obtener una respuesta favorable.

Recién entonces el futuro empleado puede pasar a la instancia consular para pedir la visa.

Los trabajadores solicitantes de visas H-2B tienen que pagar tres tarifas básicas Freepik

Los tres pagos que el trabajador migrante debe afrontar para acceder a la visa H-2B

Para abril de 2026, el proceso de la visa H-2B para trabajadores no agrícolas involucra diversos costos:

Tarifa MRV para pedir la entrevista consular : la tarifa de solicitud consular, conocida como MRV, se usa para avanzar con la entrevista en el consulado y forma parte del costo básico del trámite personal del solicitante. Según la información oficial, el valor se ubica en US$205 .

: la tarifa de solicitud consular, conocida como MRV, se usa para avanzar con la entrevista en el consulado y forma parte del costo básico del trámite personal del solicitante. Según la información oficial, . Tarifa de Integridad de Visa (Visa Integrity Fee) : de acuerdo con la ley federal, esta tarifa es de US$250 . El cobro se incorporó a partir del año fiscal 2026 como parte de medidas vinculadas con control, seguridad y prevención de fraude en los procesos migratorios. A diferencia de la tarifa MRV, este monto no se activa al comienzo del trámite, sino en el momento de la emisión de la visa, es decir, después de que la solicitud fue aprobada.

: de acuerdo con la ley federal, esta tarifa es de . El cobro se incorporó a partir del año fiscal 2026 como parte de medidas vinculadas con control, seguridad y prevención de fraude en los procesos migratorios. A diferencia de la tarifa MRV, este monto no se activa al comienzo del trámite, sino en el momento de la emisión de la visa, es decir, después de que la solicitud fue aprobada. Tasas de Reciprocidad por País: el tercer cobro posible dentro del trámite de la visa H-2B es la llamada tasa de reciprocidad o tarifa de emisión vinculada al país de origen del solicitante. Este importe no es uniforme, porque se define según el principio de reciprocidad entre Estados Unidos y cada país.

Naciones como México, Guatemala y El Salvador figuran con tasa de reciprocidad “None”, es decir, sin cobro adicional para la visa H-2B. En esos tres países, por lo tanto, no aparece un pago extra por este concepto. Aun así, es uno de los tres cargos posibles dentro del esquema que debe revisar cada trabajador según su nacionalidad.

Es requisito indispensable que un empleador en los Estados Unidos presente primero una petición ante el Uscis Freepik

Qué paga el empleador y qué no corresponde al trabajador

Dentro del proceso de visa H-2B para trabajadores temporales no agrícolas, no todos los costos recaen sobre el migrante. El empleador tiene a su cargo la presentación inicial de la petición ante el Uscis, lo que marca una diferencia importante respecto de los pagos personales del solicitante.

Ese trámite se realiza mediante el formulario I-129, que corresponde a la empresa contratante. El empleador puede pedir procesamiento prioritario por US$2965, según el sitio web del Uscis, si busca una respuesta acelerada en 15 días.

Esa parte del procedimiento no integra los gastos de bolsillo del trabajador.