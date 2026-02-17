Adiós visas: Uscis anuncia que se alcanzó el límite para una categoría de trabajo

El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (Uscis, por sus siglas en inglés) anunció recientemente que recibió suficientes peticiones para alcanzar el límite de 18.490 visas H-2B adicionales. Estas corresponden a trabajadores no agrícolas que regresan para el año fiscal 2026, con fechas de inicio del 1° de enero al 31 de marzo. Ahora, quedan otras dos rondas para empleados que aplican a la categoría mencionada.

Uscis anuncia que se alcanzó el límite para una categoría visas

A través de un comunicado de prensa, la agencia encargada de realizar los trámites migratorios informó que se alcanzó el límite para la primera asignación de visas H-2B. Esto forma parte de un aumento temporal de la capacidad para el año fiscal 2026.

Si bien Uscis anunció que se alcanzó el límite para una categoría de trabajo, habrá otras dos asignaciones para la visa Freepik

El 6 de febrero de 2026 fue la fecha límite para la recepción de peticiones de visas H-2B suplementarias bajo la primera asignación. De acuerdo con la normativa, la agencia utilizó un proceso de selección generado por computadora para asignar los documentos de manera justa sin exceder el límite suplementario.

En los próximos meses, el Uscis llevará a cabo otras dos rondas de asignación, por lo que es importante que los trabajadores extranjeros interesados presenten sus documentos y peticiones para aplicar cuando el empleador reciba la aprobación.

Visas de Uscis: las dos rondas para la categoría de trabajo H-2B

A finales de enero, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) y el Departamento de Trabajo (DOL, por sus siglas en inglés) anunciaron conjuntamente una regla final temporal que aumenta el límite de las visas de no inmigrante H-2B en hasta 64.716 adicionales para el año fiscal 2026.

Estos documentos están disponibles únicamente para empresas estadounidenses que actualmente sufren daños irreparables o atravesarán esta situación de manera inminente sin la capacidad de emplear a todos los trabajadores solicitados en su petición, informó el Uscis.

De las 64.716 visas adicionales, 46.226 estarán disponibles únicamente para extranjeros que regresan (aquellos que recibieron una visa H-2B o que obtuvieron el estatus H-2B en uno de los últimos tres años fiscales). La primera asignación incluyó a empleados de este grupo.

Bajo la categoría de trabajo H-2B del Uscis, habrá 18.490 visas disponibles que no requieren que el extranjero sea un trabajador que regresa Freepik

Las 18.490 visas restantes no requieren que la persona sea un trabajador que regresa. En su lugar, están dirigidas a empleadores que necesitan cubrir puestos para el final de la temporada. Estos empleados, según las disposiciones del gobierno federal, comenzarán a trabajar entre el 1° de mayo y el 30 de septiembre de 2026.

Para calificar para las visas suplementarias adicionales, las solicitudes deben entregarse a la sección de la agencia correspondiente, según la dirección principal de la oficina del peticionario al momento de la presentación.

Quiénes califican para la categoría de trabajo H-2B de Uscis

En su sitio web oficial, la agencia explica que el programa H-2B permite a empresarios estadounidenses que cumplen con requisitos regulatorios específicos traer extranjeros a Estados Unidos para ocupar empleos temporales no agrícolas.

Para calificar para la categoría de visa de no inmigrante H-2B, el peticionario debe demostrar que:

No hay suficientes trabajadores estadounidenses que puedan, estén dispuestos, calificados y disponibles para realizar el empleo temporal.

que puedan, estén dispuestos, calificados y disponibles para realizar el empleo temporal. La contratación no afectará negativamente los salarios ni las condiciones laborales de trabajadores estadounidenses con empleos similares.

de trabajadores estadounidenses con empleos similares. La necesidad de los servicios o la mano de obra del posible trabajador es temporal, independientemente de si el puesto de trabajo subyacente puede describirse como temporal.

Las visas bajo la categoría de trabajo H-2B están disponibles para empleados no agrícolas y es el empleador quien debe presentar la petición ante el Uscis Antonio Diaz - Freepik

El proceso incluye tres etapas:

En la primera, el empleador solicita la certificación laboral para las visas .

. Luego, debe presentar el Formulario I-129 ante el Uscis .

ante el . Si se aprueba, los trabajadores potenciales con visa H-2B que se encuentren fuera de Estados Unidos deben solicitar el documento ante el Departamento de Estado (DOS, por sus siglas en inglés) o pedir directamente la admisión al país bajo la clasificación en un puerto de entrada.

Además, el cónyuge y los hijos solteros menores de 21 años de cualquier trabajador con este tipo de visa pueden solicitar la admisión bajo la clasificación de no inmigrante H-4. Es importante remarcar que los familiares no son elegibles para trabajar en Estados Unidos bajo esta categoría.