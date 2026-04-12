Migrantes peruanos en EE.UU.: transmisión en vivo con los resultados finales de las elecciones 2026
Los comicios se celebraron este domingo con más de 30 fórmulas en disputa; el escrutinio oficial comienza a publicarse en tiempo real a partir del cierre de urnas
Perú votó este domingo 12 de abril en unas elecciones presidenciales marcadas por una profunda crisis institucional: en la última década, el país ha tenido una sucesión de siete presidentes en medio de una inestabilidad crónica. La mayoría no concluyó sus periodos y el último presidente elegido por voto directo en completar su mandato fue Ollanta Humala (2011-2016). El proceso, convocado en 2025, se desarrolla en medio de una crisis que se profundizó con la destitución de José Jerí el 17 de febrero de 2026, apenas cuatro meses después de asumir. Para los peruanos habilitados para votar en Estados Unidos la jornada tiene un peso particular: participaron en la elección del próximo presidente desde el exterior, en una contienda con más de 30 fórmulas cuyos resultados aún se están procesando. El conteo oficial se puede seguir minuto a minuto en LA NACION.
Transmisión en vivo y minuto a minuto con los resultados de las elecciones en Perú
Quiénes son los principales candidatos en las elecciones presidenciales de Perú 2026
La oferta electoral es la más amplia de la historia reciente del país. De acuerdo con el sitio oficial del Jurado Nacional de Elecciones, entre las fórmulas figuran nombres con distintos antecedentes políticos.
- Keiko Fujimori, por Fuerza Popular, es una de las postulantes con mayor reconocimiento; ya disputó la presidencia en 2011, 2016 y 2021.
- César Acuña, por Alianza para el Progreso, lidera otra de las fuerzas con estructura nacional consolidada.
- Rafael López Aliaga, de Renovación Popular, representa al sector más conservador del espectro.
- George Forsyth, de Somos Perú, suma su segunda candidatura presidencial.
- En el sector de izquierda, Vladimir Cerrón encabeza la lista de Perú Libre, aunque enfrenta causas judiciales activas.
- Ricardo Belmont, del Partido Cívico Obras, sostuvo públicamente que ganaría en primera vuelta.
Cómo funciona el sistema electoral peruano y qué se eligió hoy
Además de presidente y vicepresidentes, los ciudadanos eligieron este domingo 60 senadores, 130 diputados y cinco representantes titulares ante el Parlamento Andino.
La normativa peruana establece que, si ningún candidato supera el 50% de los votos válidos, se realiza una segunda vuelta entre los dos más votados.
El escrutinio es competencia de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).
Dónde seguir los resultados desde Estados Unidos
La plataforma oficial de la ONPE se habilitó a partir del cierre de urnas y permite consultar el avance del conteo acta por acta.
Según declaraciones del titular de la ONPE, Piero Corvetto, a RPP Noticias, las actas del exterior (incluyendo los consulados en Estados Unidos) comenzaron a ingresar al sistema entre las 17 y las 19:30 hs de Perú.
Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.
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