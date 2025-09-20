Miñaur supera a Zverev y coloca un empate 3-3 en la Laver Cup

El tenista australiano Alex De Miñaur tumbó al alemán Alexander Zverev y le dio dos puntos al equipo Mundo con los que empata 3-3 frente a Europa en la Laver Cup, antes del debut este sábado del argentino Francisco Cerúndolo.

De Miñaur, octavo del ranking de la ATP, sorprendió a Zverev (3) por 6-1 y 6-4 en el arranque de la segunda jornada de acción en San Francisco (Estados Unidos).

De padre uruguayo y madre española, De Miñaur asfaltó su triunfo con un vertiginoso arranque en el que se apropió de los cinco primeros juegos y estuvo a sólo dos puntos de quedarse con el set en blanco.

Zverev, que había ganado ocho de los 10 duelos previos, evitó la humillación pero en el segundo parcial concedió otros dos breaks que facilitaron el triunfo del australiano sobre la pista rápida del Chase Center.

"Empecé muy fuerte, estaba jugando un tenis fantástico pero sabía que cada vez sería más difícil. Es un gran competidor", señaló De Miñaur. "Al final estoy muy orgulloso de haber conseguido una gran victoria para el Equipo Mundo".

De Miñaur, que regresaba a esta competición tras la cita de Londres en 2022, venía de cosechar buenos resultados en la pasada gira norteamericana de pista dura, alzando en julio el título del torneo de Washington (ATP 500) y llegando después a los cuartos de final del Masters 1000 de Canadá y del Abierto de Estados Unidos.

Cerúndolo y Alcaraz, a escena

El combinado europeo perdió así la ventaja 3-1 que había logrado el viernes en la jornada inaugural de este torneo impulsado por Roger Federer.

El combinado del resto del mundo, que el viernes sólo puntuó de la mano del joven brasileño João Fonseca, trataba de ponerse en cabeza en el segundo partido del sábado que enfrentaba a Cerúndolo contra el danés Holger Rune.

El tenista de Buenos Aires, que perdió su único choque con Rune en 2023 en Roland Garros, participa por tercer año seguido en la Laver Cup y tiene hasta ahora un registro inmaculado de dos triunfos.

En la noche, el español Carlos Alcaraz, número uno mundial, se medirá de nuevo con el estadounidense Taylor Fritz.

Alcaraz ya se impuso en el partido de dobles del viernes, formando pareja con el checo Jakub Mensik, frente a Fritz y el joven estadounidense Alex Michelsen.

En el cierre de la sesión, Rune y el noruego Casper Ruud se medirán en dobles frente a De Miñaur y Michelsen.

Los juegos del viernes entregaron un punto a cada equipo ganador, los del sábado conceden dos y los del domingo tres.

El título de la Laver Cup, cuyo vigente campeón es Europa, se otorga al primer combinado que alcance 13 puntos.

-- Resultados del sábado en la segunda jornada de la Laver Cup:

Alex De Miñaur (AUS/Mundo) derrotó a Alexander Zverev (GER/Europa) 6-1, 6-4

Más tarde:

Holger Rune (DEN/Europa) vs Francisco Cerúndolo (ARG/Mundo)

Carlos Alcaraz (ESP/Europa) vs Taylor Fritz (USA/Mundo)

Holger Rune/Casper Ruud (NOR-DEN/Europa) vs Alex De Miñaur/Alex Michelsen (AUS-USA/Mundo)

gbv/ag