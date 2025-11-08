Minnesota elimina a Seattle Sounders en la MLS con una inverosímil remontada

Minnesota United derrotó este sábado 7-6 en penales al Seattle Sounders (3-3 en tiempo reglamentario) en un juego de desempate de locura en la primera ronda de playoffs de la liga norteamericana (MLS).

Los locales se impusieron en la serie por un global de 2-1 y jugarán la semifinal de la Conferencia Oeste contra el ganador del desempate entre San Diego FC y Portland Timbers el domingo.

Seattle, campeón este año de la Leagues Cup, dejó escapar dos goles de ventaja en un partido en el que jugó con un futbolista más desde el minuto 41 por la expulsión del hondureño Joseph Rosales.

El Sounders, participante en el pasado Mundial de Clubes, desperdició también dos lanzamientos de penal para sellar el triunfo en la tanda, uno de ellos errado por el internacional mexicano Obed Vargas.

Los visitantes se adelantaron con dos zarpazos del eslovaco Albert Rusnák en el minuto 5 y del estadounidense Danny Musovski en el 8.

Minnesota descontó con un majestuoso tiro libre del argentino Joaquín Pereyra en el 19 pero se quedó en inferioridad por el cabezazo que Rosales le propinó a Jesús Ferreira tras una discusión.

Aun así, los locales firmaron una enorme reacción hasta colocarse por delante con tantos del colombiano Jefferson Díaz (62') y del estadounidense Anthony Markanich (71').

La euforia en las gradas, con una temperatura casi bajo cero, se congeló cuando Jordan Morris colocó el empate final en el 88.

Antes de la tanda, Seattle relevó al veterano arquero Stefan Frei por el especialista Andrew Thomas, quien se lastimó la mano izquierda en el primer lanzamiento errado por Pereyra.

Thomas permaneció bajo el arco y atajó dos penas máximas de Markanich y Hassani Dotson.

Pero Seattle le devolvió la vida a Minnesota con errores de Morris y Vargas, que disparó al palo, y la tanda se alargó hasta quedar en los pies de los arqueros.

El canadiense Dayne St. Clair, elegido mejor portero del año en la MLS, anotó su lanzamiento y Thomas estrelló el suyo en el travesaño condenando a Seattle a su eliminación más temprana desde 2022.

También este sábado, el Inter Miami de Lionel Messi recibía al Nashville SC con la necesidad de un triunfo para evitar el final de otra temporada sin títulos.

-- Resultados de la primera ronda al mejor de tres partidos (en mayúsculas el equipo clasificado):

- Conferencia Este

PHILADELPHIA UNION - Chicago Fire (2-0 global)

Charlotte FC - NEW YORK CITY FC 1-3 (1-2)

FC Cincinnati - Columbus Crew (Sábado) (1-1)

Inter Miami - Nashville (Sábado) (1-1)

- Conferencia Oeste

VANCOUVER WHITECAPS - FC Dallas (2-0 global)

LOS ANGELES FC - Austin FC (2-0)

MINNESOTA UNITED - Seattle Sounders 7-6 en penales, 3-3 en tiempo reglamentario (2-1)

San Diego FC - Portland Timbers (Domingo) (1-1)

