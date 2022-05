Miraba una serie, una alerta en sus audífonos le destrozó el tímpano y tiene que usar prótesis de por vida

Un niño de 12 años estaba viendo un programa de Netflix en su celular mientras usaba sus Airpods Pro, cuando estos emitieron una alerta de las autoridades tan fuerte que desgarró uno de sus tímpanos, a tal grado que sufrió una “pérdida de audición permanente”, según el relato de sus papás, Carlos Gordoa y Ariani Reyes, dos latinos en San Antonio, Texas, que demandaron el lunes a Apple ante la justicia. El niño ahora es un joven de 14 años y en la demanda aparece como B.G., presuntamente estaba viendo su programa a un volumen bajo en 2020, cuando llegó la alerta Amber de las autoridades y sintió un profundo dolor.

Sus padres aseguraron al medio NBC que el sonido se disparó de repente y sin previo aviso, el volumen le desgarró el tímpano, dañó su cóclea y le causó verdaderas lesiones de audición. La vida de B.G. cambió para siempre desde ese incidente, ya que, según la demanda, tendrá que usar auxiliares de audición el resto de su vida y aprender a vivir con otros efectos como el mareo, vértigo y las náuseas. En concreto, estos padres latinos acusaron por fraude y negligencia.

En la demanda que interpusieron en la corte federal de San José, California, Estados Unidos, los papás acusaron al fabricante de poner a la venta este dispositivo defectuoso, quisieron llegar hasta las últimas consecuencias y aseguraron que Apple sabía del efecto de las alertas a volúmenes muy altos, pero que decidió no darle solución. La demanda, citada por Telemundo, señala que “Los Airpods no reducen, controlan, limitan o incrementan de forma automática el volumen de las notificaciones o alertas a un nivel seguro”.

Padres demandan a Apple por pérdida de audición de su hijo Unsplash

También enfatizan que la compañía no da indicaciones sobre cómo ajustar el sonido en estos casos y que es tan alto que tiene graves repercusiones. Referencian ejemplos de algunas quejas de internet, en las que varios usuarios dicen que no hay manera de ajustar el volumen de estas alertas. NBC News le pidió a Apple una declaración, pero los representantes no respondieron.

Otras demandas a Apple

Las demandas contra Apple continúan. Recientemente, la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), aseguró que la reconocida marca de la manzana se maneja con prácticas comerciales engañosas.

La OCU quiere defender a los afectados por la obsolescencia programada en la gama de los iPhone 6, que según la organización serían más de 400.000 usuarios de la marca, a la que señalan de actuar “de manera fraudulenta ocultando información”.

Apple enfrenta más demandas por sus dispositivos Unsplash

Según esta demanda, el gigante de la tecnología actualizó el software de sus modelos del iPhone para ocultar problemas en el rendimiento de sus baterías, incluso con la noción de que eso haría que perdieran su capacidad. Los usuarios se vieron obligados a cambiar de modelo, aseguran, porque sus dispositivos quedaron lentos. Sin embargo, como en ocasiones anteriores, Apple contestó que nunca ha hecho nada por acortar la vida de sus dispositivos.

“Nuestro objetivo siempre ha sido crear productos que a nuestros clientes les encanten y hacer que los iPhone duren el mayor tiempo posible es parte importante del mismo”, puntualizaron en su respuesta a la organización.