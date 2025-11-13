El “Zar de la Belleza” revela quién es la Miss latina con más posibilidades de ganar el Miss Universo 2025

Tras confirmar su salida de Miss Universo, pese a haber sido un pilar fundamental durante más de cuatro décadas, Osmel Sousa, más conocido como el “Zar de la Belleza”, reveló el nombre de la Miss latina que cree tiene más posibilidades de ganar la corona de esta edición. Además, armó una lista con sus tres favoritas del certamen.

Quién es la Miss latina que puede ganar Miss Universo 2025

El “Zar de la Belleza” visito En casa con Telemundo para hablar sobre su renuncia al cargo de asesor de Miss Universo, y también para dar su opinión como experto sobre el nombre de la latina mejor posicionada para llevarse la corona de este año.

Osmel Sousa revela quiénes son sus favoritas para ganar Miss Universo

Osmel Souza declaró que lo sucedido con Fátima Bosch, la candidata mexicana que alzó la voz tras la falta de respeto cometida por el anfitrión Nawat Itsaragrisil, traerá más rating al programa y “todo el mundo estará pendiente de la gala final”, según la entrevista.

“Si gana México, que debería de ganar porque es una niña bella, con todas las cualidades, con todo el alboroto, cuando gane, todo el mundo va a quererla”, expresó el artífice de innumerables reinas internacionales.

El "Zar de la Belleza" comparte los nombres de sus latinas favoritas para ganar Miss Universo 2025 (Instagram/@zardelabelleza)

Por otro lado, el “Zar de la Belleza” mencionó que Venezuela es la Miss Universe mejor vestida de todas. Y también reconoció a Itza Castillo, representante de Nicaragua, y a la cubana Lina Luaces, ya que poseen todas las cualidades para ganar el certamen de belleza internacional.

Sin embargo, su favorita es la mexicana Fátima Bosch, "México debe ser la ganadora, para mí... tiene todas las cualidades, para el concurso va a ser muy bueno", explicó.

Una por una, las favoritas del “Zar de la Belleza” para ganar Miss Universo 2025

De acuerdo con las declaraciones de Osmel Souza, son cuatro las mujeres latinas que podrían destacar en el certamen de Miss Universo:

Fátima Bosch, Miss México

La joven cuenta con la Licenciatura en Diseño e Indumentaria de Moda. Con 24 años de edad tiene trayectoria en pasarela y habilidades artísticas y deportivas.

Fátima Bosch, Miss Universo México 2025 (Archivo-Instagram/@missuniverse.mexico)

Stephany Abasali, Miss Venezuela

La modelo tiene 25 años, es economista y también domina idiomas, habla inglés y el desafiante mandarín. Además de que cuenta con estudios a nivel internacional.

Stephany Abasali, Miss Venezuela (Archivo) Instagram/@missvenezuela

Itza Castillo, Miss Nicaragua

Es una de las latinas con más experiencia, tiene 30 años y migró a Estados Unidos desde 2021, por lo que también busca representar a la comunidad de inmigrantes.

Itza Castillo, Miss Nicaragua (Instagram/@itza__castillo)

Lina Luaces, Miss Cuba

Es hija de Lili Estefan, la presentadora de El Gordo y la Flaca (Univision), tiene 22 años y aunque nació en el país norteamericano, forma parte de la nueva generación de cubanos, como ella misma lo denomina, por la crianza que tuvo.

Lina Luaces Estefan es Miss Universo Cuba 2025 (Archivo-Facebook/Lina Luaces)

Quién es Osmel Sousa, el “Zar de la Belleza”

Osmel Sousa es conocido como el hombre responsable de la gloria de múltiples reinas de belleza, especialmente de las venezolanas coronadas en Miss Universo, debido a los cargos que desempeñó como asesor, consultor y presidente, durante más de 40 años.

El "Zar de la Belleza" cuenta con un gran legado dentro de la industria del entretenimiento. Sin embargo, recientemente confirmó su salida del certamen, ya que tiene nuevos proyectos en puerta.

Algunas de las reinas de belleza de las que se considera que Sousa es el artífice son Alicia Machado (Miss Universo 1996), Dayana Mendoza (2008), Stefanía Fernández (2009) y Gabriella Isler (2013).

El "Zar de la Belleza" asegura que la mexicana Fátima Bosch debe ganar Miss Universo (Instagram/@zardelabelleza)

De acuerdo con un comunicado compartido por el famoso, la decisión de abandonar Miss Universo ya había sido considerada con antelación, y descartó los rumores que apuntaban a un despido por parte de a organización.

El “Zar” aseguró que no existen conflictos con el certamen, y que es una experiencia que llevará con él siempre.