Cuáles son las posibilidades de que la mexicana Fátima Bosch gane el Miss Universo 2025, según la IA

Fátima Bosch fue coronada como Miss México el pasado 13 de septiembre de 2025, desde entonces inició su preparación rumbo al certamen de Miss Universo que se llevará a cabo el próximo 21 de noviembre en Tailandia. Aunque la joven originaria de Tabasco tiene posibilidades para ganar este certamen, también hay ciertas debilidades a considerar, según la inteligencia artificial (IA).

Las posibilidades de que Fátima Bosch gane Miss Universo 2025

La representante mexicana en el certamen internacional tiene 25 años, destaca por su formación profesional y también tiene una trayectoria importante en el mundo de la belleza. Sus posibilidades de llevarse la corona de Miss Universo 2025 son las siguientes:

Fátima Bosch es la representante de México en Miss Universo 2025 (Instagram/@fatimaboschfdz)

ChatGPT

Esta herramienta indica que aunque no es una favorita indiscutible, sí tiene posibilidades importantes de destacar en el certamen.

Algunos de los puntos en favor de Bosch son que representa a México, un país con una presencia fuerte en Miss Universo. También demostró tener firmeza, carácter y una voz propia que despertó admiración en el público.

Sin embargo, la IA recuerda que se trata de un concurso altamente competitivo, y que aún debe demostrar sus habilidades en otras áreas a evaluar, ya que “tiene todo lo que se necesita para entrar al top”.

Meta AI

Esta IA menciona que Fátima Bosch ha generado gran expectativa gracias a la fortaleza de su voz y carácter, además de que cuenta con el respaldo del público y de la organización de Miss Universo México, lo que le brinda mayor confianza y posibilidades dentro del certamen.

Al ser ganadora de la corona nacional, la tabasqueña también demuestra tener la preparación y el perfil necesarios para dejar en alto el nombre de su país. Aunque aún queda un gran camino que recorrer y la competencia es intensa.

Meta AI concluye que no existe una predicción certera, pero que la concursante mexicana cuenta con todo lo necesario para dar un buen papel.

Fátima Bosch tiene posibilidades importantes de llegar al top en Miss Universo 2025, según la IA (Instagram/@fatimaboschfdz)

Gemini

Esta herramienta indica que la joven modelo es una contendiente fuerte que destaca como favorita en diversos análisis de expertos. Algunas de sus cualidades son su fuerte oratoria, su belleza, su preparación académica y su carisma.

Es una de las concursantes de Miss Universo 2025 que podría llegar al top, aunque la competencia será reñida, sí tiene posibilidades altas de llevarse la corona.

Directivo de Miss Universo insulta a Miss México

El carácter de Fátima Bosch, al no quedarse callada tras recibir un insulto por parte del directivo de Miss Universo, Nawat Itsaragrisil, generó reacciones de admiración entre el público.

Fátima Bosch obtuvo reconocimiento del público por su fortaleza y carácter (Instagram/@fatimaboschfdz)

Todo ocurrió durante uno de los eventos previos a la gala final del certamen, cuando la mexicana fue acusada por el empresario tailandés de “no prestar atención” y la reprendió públicamente.

Pese a que Bosch intentó aclarar que todo era una confusión, el hombre llamó al personal de seguridad para pedir que sacaran a Miss México del recinto.

Varias horas después del accidente, Nawat Itsaragrisil emitió una disculpa pública a través de sus redes sociales: “Si alguien se vio afectado, pido disculpas a todos. Ya hablé y pedí disculpas a las otras participantes que se encontraba dentro del salón”, comentó.

Por su parte, la modelo tabasqueña acusó que el director tailandés la llamó de forma despectiva porque tiene problemas con su organización, lo que calificó como una injusticia, además de asegurar que ha hecho todo correctamente.

Fátima Bosch tiene cualidades que la colocarían como una de las favoritas de Miss Universo, según la IA (Instagram/@fatimaboschfdz)

Además, la joven envió un mensaje de empoderamiento hacia todas las mujeres, y confirmó que se mantendrá en la competencia de Miss Universo hasta el final, de acuerdo con Milenio.

“No tengo miedo de alzar mi voz, estoy aquí más fuerte que nunca”, dijo, al mismo tiempo que enfatizó en que tiene un propósito muy claro y es hablar y ocuparse de representar las causas de las mujeres y niñas que luchan por ser escuchadas.