“Morgan Dollar”: el motivo por el que esta moneda de plata en realidad vale más de US$47.000

La moneda estadounidense de un dólar conocida como “Morgan Dollar” fue acuñada por primera vez en 1878 y se mantuvo en circulación hasta 1921. Este tipo de pieza, diseñada por George T. Morgan, adquirió gran popularidad entre los coleccionistas, especialmente por ciertos ejemplares que reúnen características específicas de producción y conservación.

La historia de los Morgan Dollars

Una de las piezas más destacadas de esta serie es la correspondiente a la acuñación realizada en la Casa de la Moneda de San Francisco en su debut, en 1878. A pesar de tratarse de una emitida en grandes cantidades, algunos ejemplares específicos alcanzaron precios notables en subastas y plataformas especializadas.

La acuñación de 1878-S se acerca a los diez millones de monedas; sin embargo, son muy pocas las que se encuentra en la actualidad en muy buen estado de conservación Foto Heritage Auctions

La reintroducción de estos dólares de plata al sistema monetario estadounidense ocurrió tras la aprobación de la Ley Bland-Allison en 1878, una norma que obligaba al gobierno federal a adquirir plata y transformarla en moneda circulante.

Antes de la promulgación de la Ley Bland-Allison, esta serie había sido desplazada de la circulación interna. Durante cinco años, entre 1873 y 1878, los llamados “dólares comerciales” fueron creados solo para operaciones internacionales, sin validez legal dentro de EE.UU.

El nuevo marco legal fue diseñado como un apoyo a los productores de plata del oeste del país norteamericano, particularmente de estados como Nevada y California. A raíz de esto, se reinició la acuñación de monedas de plata con características renovadas, y el “Morgan Dollar” pasó a ser la denominación oficial.

Este tipo de pieza fue producida de forma continua desde 1878 hasta 1904, y volvió brevemente en 1921. Las Casas de la Moneda encargadas de su producción incluyeron Filadelfia, Nueva Orleans, San Francisco, Denver y Carson City.

Las superficies gris plateadas, impecablemente conservadas, muestran apenas un ligero toque de color dorado claro en el reverso inferior Foto Heritage Auctions

Cómo identificar un dólar Morgan de 1878 auténtico

Las monedas de la serie 1878-S son reconocidas por incorporar un diseño particular en su reverso, conocido como el “Segundo Reverso”, que incluye siete plumas en la cola del águila, además de un pechaje cóncavo. De las 56 variantes identificadas por los expertos, solo tres no presentan el llamado culatín corto en la flecha que sostiene el ave.

Estos ejemplares se conservan en distintos niveles de calidad, y son comunes en grados entre MS60 y MS63. Las variantes en mejor estado, clasificadas como MS65 o superior, son mucho más limitadas. La disponibilidad disminuye drásticamente en niveles superiores como MS68, donde existen apenas unas pocas unidades reconocidas.

Las características que ayudan a identificar un dólar Morgan auténtico son:

Año: 1878.

Ceca: la Casa de la Moneda de San Francisco (“S”).

Diseñador: George T. Morgan.

Diámetro: 38,10 milímetros.

Peso: 26,73 gramos.

Composición: 90% plata, 10% cobre.

Anverso: retrato de la Libertad centrado. A la izquierda se encuentran 7 estrellas con la inscripción “E PLURIBUS UNUM”, seguidas de 6 estrellas a la derecha. La fecha se encuentra en la parte inferior.

Reverso: el águila heráldica aparece centrada sosteniendo un manojo de flechas y una rama rodeada de hojas de olivo. Las palabras “UNITED STATES OF AMERICA” y “ONE DOLLAR” enmarcan el perímetro. La marca de ceca aparece sobre las letras “DO” de “DOLLAR”.

El ejemplar fue calificado como MS68, uno de los mejores hasta el momento, debido a su casi perfecto estado de conservación Foto Heritage Auctions

Valor actual de los Morgan Dollars en el mercado de coleccionistas

El mercado de piezas antiguas valora los ejemplares en función de su rareza y estado físico. Los que cuentan con calidad MS, que indica “Mint State” o estado de Casa de Moneda, son aquellos que nunca circularon y conservan sus características originales. Dentro de esta escala, MS70 representa el estado más alto posible.

Un ejemplar de Morgan Dollar de 1878-S clasificado como MS68 fue vendido por Heritage Auctions por una suma de US$35.938. Según la guía de precios de PCGS, ese mismo tipo de pieza puede alcanzar un valor de hasta US$47.500 si cumple con los estándares de conservación más altos.

Además del estado de la moneda, otros factores que pueden aumentar su precio incluyen su rareza dentro de una variante específica, su procedencia y el tipo de reverso.

Aunque esta serie es relativamente común en niveles de conservación moderada, sus ejemplares en condiciones excepcionales pueden alcanzar cotizaciones muy elevadas. Esto los convierte en objetos de interés tanto para coleccionistas experimentados como para inversores del mercado numismático.