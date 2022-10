Mostró cómo es dormir en una “cápsula” en el aeropuerto y sus seguidores estallaron: “Me asfixié de verlo”

escuchar

Las “cápsulas” son habitaciones cerradas a la que pueden acceder los viajeros que no quieren ir a un hotel tradicional y que tampoco desean quedarse por un largo rato en el aeropuerto.

En la espera de otro vuelo, una de las opciones es alquilar este tipo de hospedajes para descansar, aunque no son del agrado de todos. Dania es una tiktoker que probó la experiencia y compartió con sus seguidores todos los detalles de lo que se puede encontrar adentro.

La creadora de contenido viajó por la noche junto a su esposo e hizo una escala en el aeropuerto de Monterrey, donde decidió acudir al hotel de “cápsulas” Izzzleep. Al estar embarazada, no quiso arriesgarse a vivir las incomodidades de las sillas del aeropuerto, por lo que no vio otra opción que acostarse a descansar de una forma muy peculiar: “Fue una experiencia muy cool”.

En su grabación mostró cómo lucía el área de cápsulas, en la que también sobresalían los cambiadores, baños y hasta una sección de casilleros para que los huéspedes puedan guardaran sus pertenencias. Todo el que reserve una de estas mini habitaciones, tiene derecho a utilizar el resto de las instalaciones en las que incluso hay duchas.

Así son por dentro las cápsulas de aeropuerto

Una vez que se concrete la reservación, dan una tarjeta que sirve como la llave de los hoteles. Al llegar al área lo único que se debe de hacer es pasar en silencio, buscar el número de cápsula e ingresar a ella. Algo importante es que solo se permite una persona por espacio, razón por la que la tiktoker y su esposo rentaron dos.

¿Cómo es una cápsula de aeropuerto por dentro?

Este detalle de la individualidad de cada cápsula no le agradó a muchos y se lo dejaron saber a la mujer a través del video que posteó en su cuenta @daniasabrinac. Además, hubo quienes consideraron que era un lugar muy pequeño: “Ya me asfixié solo de verlo”, “Se me alteró mi claustrofobia”, “Prefiero quedarme tirada en el pasillo”, fueron algunas de las reacciones.

La tiktoker explicó que las imágenes de su clip alteraron un poco la situación y que en realidad el espacio es cómodo: “No está tan pequeña como creen y yo embarazada prefería ahí que en las sillas del aeropuerto”.

Entre las comodidades se cuentan: luz eléctrica, aire acondicionado, conectores para cargar aparatos electrónicos, almohadas, cobijas y hasta una pequeña televisión en la parte del techo para quien padezca de insomnio o quiera ver algún programa.

Esta es la televisión que la cápsula de aeropuerto tenía en el techo @daniasabrinac/TikTok

Además, la dueña del video tranquilizó a la comunidad virtual acerca de la seguridad. Dijo que el personal siempre está atento a las necesidades de todos: “Puedes llamar a recepción desde adentro y la puerta es de plástico. En el peor de los casos, se puede romper con mucha fuerza”, mencionó para todos los temerosos de quedarse atrapados adentro.

Por último, Dania mencionó que la prioridad de las empresas es que los clientes tengan el mayor confort posible, así que al entrar el principal requerimiento es quitarse los zapatos para no hacer ruido por respeto a los que se encuentran dormidos: “Te piden que dejes tus cosas en un locker y que te quites tus zapatos. No te preocupes, te dan unos calcetines para que andes cómodo”, cerró.

