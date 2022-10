Fue atacada por un bisonte en Texas, terminó en el hospital y lo grabó todo: “Estaba demasiado cerca”

escuchar

Una mujer vivió instantes aterradores luego de ser atacada por un bisonte en el Caprock Canyons State Park & Trailway en Texas. Se volvió viral en TikTok porque el animal le clavó los cuernos mientras grababa el paisaje, por lo que no solo quedó con un hoyuelo en la espalda, según dijo, sino que hay un video del terrible recuerdo. La víctima aprovechó su situación para alertar a otros viajeros a que no se acercaran demasiado a la fauna silvestre, como ella sí lo hizo.

Rebecca Clark estaba en este parque que alberga a una manada de al menos 100 animales rescatados por el estado como parte de una campaña de conservación. Los bisontes están en peligro de extinción, por eso la intención de cuidarlos en una reserva natural en donde habitan con total libertad.

“Un bisonte me embistió y me corneó porque estaba demasiado cerca para pasarlos por un sendero”, fue la descripción que la mujer utilizó para publicar su violento clip. Ahí se la observó caminar por un paisaje desértico, mientras contemplaba a estos mamíferos a solo unos metros de distancia. “Ahí tienes, sigue adelante. No quiero lidiar con ellos”, dijo la excursionista al esperar que los bisontes se alejaran.

La atacó con bisonte y lo filmó todo

Pero eso no ocurrió. A pesar de su intento por huir detrás de la manada sigilosamente, uno de ellos se percató de su presencia: “Solo quiero pasar. Vamos, sigue adelante. Solo quiero pasar, ok, gracias, lo aprecio. No quería volver a atravesar los arbustos”, añadió con miedo. En ese instante, el animal corrió detrás de ella para perseguirla a toda velocidad.

El aterrador momento en que el bisonte la atacó

En cuanto Rebecca, se dio cuenta de que el bisonte solo tenía una dirección, emprendió la huida sin dejar de filmar, a pesar de que gritó durante todo el recorrido: “¡Ay, ay, Dios mío! ¡Oh Dios mío, oh Dios!”. La mujer usó toda su energía para ponerse a salvo, así que huyó con el celular en la mano. En el video que compartió en su cuenta @rebeccaclark solo se observa el momento en que su teléfono se le cae a un arbusto, por lo cual se puede deducir que es justo cuando el animal la embiste.

En una grabación siguiente, la estadounidense aclaró que el bisonte “le golpeó la espalda, la corneó y la arrojó a un arbusto de mezquite”. Quedó perpleja y muerta de miedo, razón por la que se comunicó con sus amigos y familiares para que la recogieran. La señal telefónica era muy débil, pero lo logró: “50 minutos hasta que llegó la ayuda”.

La mujer estuvo en el hospital después del ataque del bisonte @rebeccaclark/TikTok

La mujer detalló que tenía un agujero en la espalda y “muchas espinas”, además de que la trasladaron a un hospital en avión. Pero, por fortuna, pudo contar su historia y se encuentra estable. Según dijo, el objetivo de su video era, además de retratar su experiencia, exhortar a otras personas a que se mantengan alejadas del hábitat de los animales.

Además, buscó dar un mensaje de preservación. “Son hermosas criaturas protegidas por el Departamento de Parques y Vida Silvestre de Texas. Estoy publicando para apoyar la seguridad mientras disfruto de los Parques Estatales”, cerró.

