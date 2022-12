Publicó cuánto paga por el alquiler de una casa en Carolina del Sur y generó un fuerte debate: “Carísimo”

escuchar

Vivir en Estados Unidos es el sueño de muchos, a pesar de que algunas zonas implican altos costos. Sin embargo, una familia encontró una casa en Carolina del Sur con un alquiler de US$1500 mensuales. Con toda la experiencia que involucró la transacción, la madre dio algunas recomendaciones para aquellos que deseen rentar una vivienda por primera vez.

Con el título “¿Cuánto cuesta rentar una casa en Carolina del Sur?”, la usuaria de TikTok @lau.justlau compartió su proceso para encontrar una con tres recámaras, baños y cocina completa por la cantidad de US$1525 al mes: “Nosotros buscamos una casa cerca del área específica de la escuela de los niños, así que las opciones eran muy limitadas”, explicó en el video. “En promedio, las rentas están entre US$1500 y US$1900 al mes”, agregó.

De acuerdo con el testimonio de la mujer, en su caso intervino la suerte. De esta manera, su familia encontró esta propiedad con un precio bajo, pero subrayó que, para quienes deseen alquilar por primera vez, hay varios puntos que se deben considerar.

Para aplicar a la verificación del historial es necesario pagar un honorario de unos US$50 por cada persona mayor de edad.

Son dos meses de renta como depósito de garantía.

Hay que tener un seguro de renta.

La renta del mes siguiente tiene que considerarse.

Si es el caso, a veces también se les pide la cantidad proporcional de los días del mes en los que la casa se haya alquilado.

Contratos de servicios de agua, electricidad, recolección de basura e Internet.

De acuerdo con la tiktoker, al final pagaron un total de US$5569 solo al principio, porque aún faltaría el costo de amueblar la vivienda.

La familia buscó alquilar una casa cerca de la escuela de sus hijos

El precio de alquiler en Carolina del Sur causa diferentes reacciones

Tras obtener más de un millón de reproducciones, la usuaria de TikTok logró captar la atención de muchos de sus seguidores, quienes no dudaron en hacer comentarios sobre lo barato que era alquilar en esa zona de Carolina del Sur. En tanto que otros más que viven en México opinaron lo contrario y afirmaron que el precio les parecía excesivo: “Se acabó el sueño americano”; “Carísimo, welcome a la American dream” y “Eso es un robo”, se leían entre las reacciones.

Otros usuarios compararon los precios en otros estados de EE.UU. y llegaron a la conclusión de que este alquiler era barato, o bien, permanecía en una cantidad promedio accesible: “En California es muy caro el alquiler, un apartamento de dos cuartos sale en US$3300 además del Internet”; “Superbarato. Yo pago US$1200 por un estudio pequeño en Nueva York”; “Está barato aquí, en California son US$4000 por una casa así” y “Qué barato, en New Jersey vale US$2500″, se leían entre los contrastes con las primeras reacciones.

¿Cuánto se debe ganar para alquilar una casa en Carolina del Sur?

Los precios en alquileres han ido en aumento desde la pandemia del COVID Unsplash

De acuerdo con un informe reciente de la ONG United Way of the National Capital Area, el ingreso anual necesario para pagar un alquiler de una habitación es de US$32.239, y una media de los ingresos familiares de los inquilinos de al menos US$35.209.

El estado permanece entre el lugar 87 y 93 (de 182) entre “Los mejores y peores lugares para alquilar en Estados Unidos”, según un estudio de WalletHub. Entre ellos, Charleston se posicionó como la mejor opción para vivir, con un puntaje de 43,88 y una calidad de vida de 64.

“Los precios de los alquileres han aumentado significativamente”, dijo Adán McCann, líder del informe. “Durante 2021, crecieron a casi el doble de la tasa de cualquier año anterior. Mientras tanto, las tasas hipotecarias también están aumentando al ritmo más rápido en más de una década”, añadió.

