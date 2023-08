escuchar

Un usuario de TikTok compartió una medida que podría ayudar a muchos conductores en momentos críticos. De esta manera, le enseñó a la comunidad virtual un verdadero life hack, especialmente útil cuando el control del auto deja de funcionar. Si bien la tecnología es un recurso presente en todos los ámbitos, también puede volver complejos algunos procesos que antes eran tan sencillos, como ingresar la llave en donde va la manija de la puerta del vehículo y abrirlo. Al menos eso es lo que se creía, hasta que el tiktoker reveló su truco.

En el clip compartido en la cuenta @dashishuoche, que suma 1,1 millones de seguidores, aparece el hombre con su control inservible. Entonces, se aproxima a la manija de la puerta, que no tiene espacio alguno para ingresar la llave, al menos no uno visible. “¿Qué pasa si la puerta no se abre?”, señala la descripción del video. Luego, muestra cómo se puede desarmar una parte de la manija en algunos vehículos modernos para dejar al descubierto la rendija física, como en las versiones antiguas que no se abrían con control.

Un tiktoker mostró cómo abrir el auto si el control no funciona

Cabe destacar que no se precisaron qué modelos de autos tienen un diseño compatible con la recomendación, por lo que puede ser que no funcione en algunas marcas o versiones particulares.

El truco para evitar ir al taller con una temida luz en el tablero del auto

En otro video más actual, el creador de contenido dio una solución en tal solo 11 segundos de cómo actuar cuando se enciende una de las luces más temidas en el tablero del auto. Hay decenas de señales que pueden aparecer en el panel, estresando a los conductores ante la alarma de un posible problema. La de revisar el motor se debe a diferentes razones, como dejar la tapa de la toma de nafta mal ajustada, pero casi siempre es por un desperfecto mayor.

Un tiktoker mostró qué hacer cuando se enciende una luz del tablero del auto

En ese sentido, cuando la luz se pone fija, indica que hay una alerta que debe tener atención lo antes posible. Si parpadea, muestra emergencia y es mejor detenerse. En ambos casos, lo más común es ir a un mecánico. Sin embargo, el tiktoker muestra en su video que se puede arreglar al hacer es un ajuste en el polo negativo de la batería. “Aprende este método y nunca más tendrás que ir al taller”, señala en la descripción de este clip.

La grabación suma en menos de 24 horas más de 165.900 reproducciones, pero los usuarios no estuvieron tan de acuerdo con el truco y alertaron sobre las posibles consecuencias: “Después de dos horas, volverá”; “Lo intenté, pero no se va la luz del motor”; “Es por una razón, el problema no se resuelve simplemente desconectando la batería”.

El titkoker es popular por su contenido sobre autos, donde revela diferentes trucos o elementos desconocidos para la mayoría de los conductores: “Presta atención y aprende algo diferente de los autos cada día”, señala en su descripción en la plataforma de videos, donde acumula un total de 6,8 millones de ‘me gusta’.

LA NACION