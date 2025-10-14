Muere a los 51 años el cantante de soul D'Angelo, reportan medios de EEUU

El artista de soul D'Angelo murió a los 51 años después de recibir tratamiento contra un cáncer de páncreas, reportaron el martes varios medios estadounidenses.

"La estrella brillante de nuestra familia apagó su luz para nosotros en esta vida... Tras una prolongada y valiente batalla contra el cáncer, nos entristece profundamente anunciar que Michael D'Angelo Archer, conocido por sus seguidores de todo el mundo como D'Angelo, falleció", declaró su familia en un comunicado a la revista Variety.

Nacido en Richmond, Virginia (este), D'Angelo ganó éxito progresivamente en 1995 con su álbum debut "Brown Sugar", con un nuevo sonido soul que mezclaba la suavidad del canto de los años de 1970 con sonoridades analógicas y hip hop.

Abrió el camino a personalidades como Erykah Badu, Lauryn Hill y más tarde a artistas como Bilal o, más recientemente, Frank Ocean.

"Qué triste pérdida la de D'Angelo. Pasamos tantos buenos momentos juntos. Te echaremos mucho de menos. Descansa en paz, D'. Te queremos, REY", escribió DJ Premier en su cuenta en X.

D'Angelo y DJ Premiere colaboraron juntos en el sencillo "Devil's Pie" de 1998.

La muerte del artista fue reportada por varios medios, entre ellos la revista People y TMZ.

La biblia de la industria musical Pitchfork reconoció a D'Angelo por ayudar a "definir el movimiento neo-soul".

En 2016 apareció en una lista de reproducción del expresidente de Estados Unidos Barack Obama junto a otros grandes de la música como la superestrella del pop Janet Jackson, la cantante de soul Janelle Monae y el rockero de blues Gary Clark Jr.

