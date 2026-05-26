Muertos y "varios heridos graves" en incidente químico en planta de EE.UU.
Una fuga en un tanque químico de una planta en el estado de Washington, noroeste de Estados Unidos, causó muertos y varios heridos de gravedad
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Una fuga en un tanque químico de una planta en el estado de Washington, noroeste de Estados Unidos, causó muertos y varios heridos de gravedad, informaron las autoridades este martes
Un tanque con "un licor blanco" se rompió en las instalaciones de la planta industrial Nippon Dynawave Packaging Company, en Longview, una hora al norte de Portland, en la frontera entre Washington y Oregón, detalló un comunicado.
"La información preliminar indica que la ruptura derivó en varios heridos graves", dijo el comunicado firmado por la compañía y el Departamento de Bomberos de Longview.
"Las autoridades pueden confirmar también que hubo muertes relacionadas con el incidente".
Según el comunicado, el incidente no representa una amenaza inmediata al público. El reporte no detalla la sustancia en cuestión, ni el número de heridos o muertos.
Nippon Dynawave Packaging es una subsidiaria de la japonesa Nippon Paper Group.
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