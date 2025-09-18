Muestra fotográfica retrata la vibrante escena artística negra de EE.UU. en los turbulentos 1955-1985

La Galería Nacional de Washington abre este domingo una exposición fotográfica con más de 150 imágenes y cuadros sobre la vibrante escena artística afroamericana entre 1955 y 1985, en medio de los turbulentos años de la lucha por los derechos civiles y la naciente cultura pop.

Escritores como James Baldwin, músicos como Sun Ra, artistas como Kwame Barthwaine, el fotógrafo que contribuyó a lanzar el lema "Black is beautiful", forman parte de esta muestra, la primera que agrupa imágenes que pasaron a la historia individualmente.

La muestra, abierta hasta el 11 de enero, también recoge imágenes casi desconocidas y políticas, como una de las marchas del reverendo Martin Luther King Jr., empapado bajo la lluvia, en Selma (Alabama) en 1965. Esas marchas pacíficas desembocaron en la aprobación de las leyes de derechos civiles.

El "Black Arts Movement" fue "una revolución comparable por su impacto creativo al renacimiento estadounidense de los años 1920 y 1930", con el nacimiento del jazz, explicó a los periodistas Philip Brookman, uno de los curadores de la muestra y responsable del Departamento de Fotografía de la Galería Nacional.

"Los artistas y fotógrafos estaban definiendo una estética negra", añadió Deborah Willis, invitada a organizar la exposición y fundadora del Centro para la Cultura Visual Negra en Nueva York.

La muestra no es cronológica, sino temática, en torno a la comunidad, la moda, la lucha por los derechos civiles, los autorretratos...

Entre los artistas, los puertorriqueños Juan Sánchez (nacido en 1954) o Frank Espada (1930-2014), que aprovecharon esa poderosa corriente para expresar las reivindicaciones políticas de su territorio.

La exposición viajará a Los Ángeles y a Jackson, Mississippi el año que viene.

