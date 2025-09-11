Mujer estuvo perdida por 18 horas en un bosque de Estados Unidos tras intentar cumplir un reto de YouTube

Una mujer de 36 años, cuya identidad no ha sido revelada, fue reportada como desaparecida el pasado sábado 6 de septiembre, en horas de la mañana, luego de que su rastro se perdiera entre la espesa vegetación del Bosque Estatal de Pigeon River de Michigan, Estados Unidos.

De acuerdo con el informe de las autoridades locales, la ciudadana se adentró entre los árboles con el objetivo de cumplir un desafío de supervivencia de YouTube, pero poco después se perdió y no pudo regresar a su campamento.

Bosque Estatal de Pigeon River. google maps

Según los agentes del Puesto Gaylord de la Policía Estatal de Michigan (MSP), la travesía de la mujer comenzó en la tarde del viernes, cuando decidió alejarse de su alojamiento temporal con la intención de buscar agua.

Además, la ciudadana confesó que su objetivo era pasar un tiempo en medio de la naturaleza y sobrevivir con los alimentos que encontrara de la tierra. Sin embargo, tras caminar unos cuantos metros no logró encontrar la forma de regresar a su vivienda improvisada.

Si bien la mujer desapareció sobre las 5:00 p. m., del viernes, los organizadores del desafío no alertaron a las autoridades de inmediato, ya que ellos iniciaron una búsqueda por su propia cuenta.

Al no tener ningún éxito y percatarse de que luego de 12 horas la persona seguía sin aparecer, se comunicaron con la línea del 911 alrededor de las 5:00 a. m., para notificarle a la policía lo sucedido.

Policía Estatal de Michigan. X: @mspnorthernmi

Así lograron encontrar a la mujer

Tan pronto como el grupo de personas alertó a los agentes locales, estos iniciaron un operativo de investigación terrestre, por lo que solicitaron el apoyo de unidades caninas de la Policía Estatal de Michigan.

A pesar de ello, las condiciones climáticas de la zona dificultaron la búsqueda, ya que había escombros y árboles caídos a causa de una tormenta de hielo que cubrió el bosque a principios de este año.

La mujer fue encontrada con un helicóptero. X: @mspnorthernmi

Aunque los esfuerzos de los uniformados parecían no ser suficientes, finalmente activaron uno de los helicópteros de la Unidad de Aviación de la MSP para tener mayor visibilidad desde el cielo y lograron localizar a la desaparecida.

Conforme a ello, las autoridades confirmaron a través de sus redes sociales que tras el hallazgo, el vehículo ayudó a dirigir a los equipos terrestres hacia la mujer, quien fue rescatada sin ningún tipo de lesión.