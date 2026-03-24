Markwayne Mullin se juramentó como nuevo secretario del DHS con Donald Trump en la Casa Blanca: “No lo voy a defraudar”
En una ceremonia de juramentación en la Casa Blanca, el exsenador por Oklahoma asumió el cargo; el presidente de Estados Unidos lo instó a proteger a los estadounidenses de los inmigrantes ilegales
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Markwayne Mullin, exsenador por Oklahoma, es el noveno secretario del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés). En una ceremonia de juramentación en la Casa Blanca, el presidente Donald Trump destacó su trabajo como senador y su política para mantener las fronteras “seguras”. “Mi trabajo es proteger a todos”, expresó Mullin luego de asumir el cargo.
Así fue el nombramiento de Markwayne Mullin como secretario del DHS
El presidente lo presentó desde una ceremonia en la Casa Blanca. Allí, estipuló que trabajaría con Mullin para alejar a los criminales de su país.
A las 14.22, Mullin prestó juramento como secretario de Seguridad Nacional. Minutos después, hizo sus primeras declaraciones, donde aseguró que su objetivo era “proteger a todos”.
“El presidente me confió esto y fallar no es una opción. [Trump] No lo voy a defraudar”, dijo Mullin con Trump a su lado.
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